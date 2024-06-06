1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
День в Старой Руссе: экскурсия по городу с тысячелетней историей
Познакомьтесь с тысячелетней историей Старой Руссы, насладитесь минеральными водами и прогуляйтесь по уютным улочкам. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Старой Руссе
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Старая Русса на вашем автомобиле: достопримечательности и музеи
Путешествие по Старой Руссе на вашем авто: история города, Дом-музей Достоевского, Музей Северо-Западного фронта. Узнайте больше за короткое время
Начало: По договоренности
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 540₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Старой Руссе и посещение бальнеологического курорта
Уникальная возможность посетить старейший бальнеологический курорт в Центральной России, насладиться целебными водами и удивительным ландшафтом Старой Руссы
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в город Старая Русса: Курорт, Музей Достоевского и Северо-Западного фронта
Погрузитесь в историю Старой Руссы, посетите курорт, музей Достоевского и Северо-Западного фронта. Уникальная возможность узнать больше о прошлом города
Начало: Наб. Достоевского, 42/2
Расписание: Ежедневно
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 540₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Один день в Старой Руссе: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Старой Руссе: минеральные воды, древние храмы и история Достоевского в одном дне
Начало: Ул. Минеральная д 62
Расписание: Ежедневно
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Старая Русса по вашему маршруту: Индивидуальная экскурсия
Профессиональные гиды проведут вас по уникальным маршрутам Старой Руссы. Гибкий график и комфортные условия для групп до 6 человек
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по святыням Старорусского района
Погрузитесь в историю святых мест Старорусского района с профессиональным экскурсоводом. Посетите Николо-Косинский и Антониево Леохновский монастыри
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
Прогуляйтесь по старинным улочкам Старой Руссы, посетите знаменитый Дом-музей Ф.М. Достоевского и насладитесь архитектурными памятниками города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по Старой Руссе и с. Коростынь на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Один день в Старой Руссе: экскурсия с профессиональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Старой Руссы, знаменитого курорта 19 века. Узнайте о лечебных грязях, минеральных водах и наследии Достоевского
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 3 300₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина6 июня 2024Были в Старой Руссе один день и нам посчастливилось попасть на экскурсию к Нине Сергеевне. Чудесная женщина и великолепный экскурсовод. Маршрут очень интересный и живописный. Спасибо большое за удивительное путешествие❤ Также подсказали где поесть и где дёшево купить сувениры ✨
- ААнна5 июня 2024Прекрасная экскурсия с Ольгой Васильевной.
- PPAVEL4 июня 2024Всё понравилось, маршрут составлен хорошо. Единственное - было жарко на улице)) но это не вина экскурсовода. Была небольшая заминка с обедом, но всё быстро разрешилось.
- ООльга31 мая 2024Нина Сергеевна Сергеева - замечательный экскурсовод, коренная рушанка, любящая и знающая свой город и его знаменитых жителей и гостей! Мы
- ТТатьяна29 мая 2024Прекрасная экскурсия, чувствуется, что Нина Сергеевна любит свой город.
- ССергей24 мая 2024Отличная прогулка по Старой Руссе в компании с Ольгой. Ольга, спасибо вам!
- ВВера13 мая 2024Превосходная экскурсия! Гид Татьяна провела нас по тихим улочкам Старой Руссы, с любовью рассказывая про самобытную, интереснейшую историю этого древнего города. Спасибо огромное!!!. Мы обязательно вернемся в Ваш великолепный город.
- ЛЛариса6 мая 2024Понравилась очень экскурсия по музею Достоевского и музею Северо-западного фронта
- ГГалина29 апреля 2024Русса понравилась, а экскурсовод на среднем уровне
- ААлександр11 февраля 2024Экскурсии по городу, Георгиевский храм, Русса Достоевского, Антониево-Леохновская пустынь, отличные места!
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Старой Руссе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Старой Руссе
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в июне 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 2 500 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Старой Руссе? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024