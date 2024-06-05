Набережная Достоевского – экскурсии в Старой Руссе

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная Достоевского» в Старой Руссе, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старая Русса: любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
2 500 за всё до 10 чел.
День в Старой Руссе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
38 отзывов
День в Старой Руссе: экскурсия по городу с тысячелетней историей
Познакомьтесь с тысячелетней историей Старой Руссы, насладитесь минеральными водами и прогуляйтесь по уютным улочкам. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Старой Руссе
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 300 за человека
Старая Русса - по местам Достоевского
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
6 отзывов
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 19:00
11 июня в 19:00
18 июня в 19:00
500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    День в Старой Руссе
    Прекрасная экскурсия с Ольгой Васильевной.
  • P
    PAVEL
    4 июня 2024
    День в Старой Руссе
    Всё понравилось, маршрут составлен хорошо. Единственное - было жарко на улице)) но это не вина экскурсовода. Была небольшая заминка с обедом, но всё быстро разрешилось.
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Нина Сергеевна Сергеева - замечательный экскурсовод, коренная рушанка, любящая и знающая свой город и его знаменитых жителей и гостей! Мы
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    много узнали и получили ответы на все вопросы! Маршрут очень интересный: мы увидели и полюбили Старую Руссу, а главное - запланировали поездку сюда ещё раз! Спасибо Нине Сергеевне!!!

  • С
    Сергей
    24 мая 2024
    День в Старой Руссе
    Отличная прогулка по Старой Руссе в компании с Ольгой. Ольга, спасибо вам!
  • Е
    Елена
    10 апреля 2024
    Старая Русса - по местам Достоевского
    Очень понравилась экскурсия! Обожаю когда на улицах оживает история буквально. Очень ждём открытия «лавки Плотникова»
  • Е
    Елизавета
    13 июля 2023
    Старая Русса - по местам Достоевского
    Экскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами были дети: сын 13 лет и дочь 16 лет. Все в восторге! Очень рекомендуем!
    Экскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами былиЭкскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами были
  • О
    Ольга
    28 июля 2022
    Старая Русса - по местам Достоевского
    Все понравилось. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Набережная Достоевского»

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  5. Самое главное
  6. Воскресенский собор
  7. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в июне 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "Набережная Достоевского" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 3 300. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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