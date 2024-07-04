1 чел.
По популярности
3 часа
Групповая
до 18 чел.
Знакомьтесь, Старая Русса: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Старой Руссы, узнайте легенды и насладитесь архитектурой древних храмов
Начало: На ул. Минеральная, 62
Расписание: в субботу в 14:30
13 июля в 14:30
20 июля в 14:30
1 000₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборСтарая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
13 июля в 10:00
15 июля в 10:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
День в Старой Руссе: экскурсия по городу с тысячелетней историей
Познакомьтесь с тысячелетней историей Старой Руссы, насладитесь минеральными водами и прогуляйтесь по уютным улочкам. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Старой Руссе
Завтра в 10:00
12 июля в 10:30
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 июля 2024Выражаю благодарность Нине Сергеевне за замечательную прогулку и интересную экскурсию! Мы были в Старой Руссе впервые и успели по-настоящему проникнуться городом. Вернемся однозначно! Всем рекомендую этого гида.
- ААнтонина3 июля 2024Однозначно рекомендую. В начале экскурсии Нина уточнила пожелания по экскурсии, на что мы бы больше хотели обратить своё внимание- всё выполнила. Информацию давала интересную, также делилась своими впечатлениями о происходящих изменениях в городе. Спасибо!
- ЛЛюдмила2 июля 2024Спасибо экскурсоводу Татьяне за интересную экскурсию, хорошие фотографии, время пролетело незаметно. В конце ждал вкусный обед:)
- ВВладимир30 июня 2024Очень понравилось экскурсия благодаря гиду Нине Сергеевне:можно было заранее договориться, на на каких темах сделать акценты, в результате мы узнали
- ННина13 июня 2024Татьяна создала прекрасную, не принужденную атмосферу экскурсии, где время летело незаметно, оставаясь только фото воспоминаниями. Категорически рекомендую!
- ААнна5 июня 2024Прекрасная экскурсия с Ольгой Васильевной.
- ЮЮлия19 мая 2024Экскурсия выше всяких похвал. Экскурсовод Людмила- профессионал. Все очень понравилось. Спасибо!
- ДДмитрий23 апреля 2024Большое спасибо! Очень интересно, насыщенно. Формат с автобусом позволил посетить все основные локации и составить план для самостоятельного, более углубленного посещения всех заинтересовавших мест. Гид профессионал и хороший рассказчик.
- ООльга27 февраля 2024Итак, отзыв. Поехали на экскурсию по Старой Руссе. У нас экскурсоводом была Людмила. Очень хорошее знание своего города и наша
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «На выходные»
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