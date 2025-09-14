Мои заказы

Бульвар Ермолова – экскурсии в Ставрополе

Найдено 3 экскурсии в категории «Бульвар Ермолова» в Ставрополе, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Групповая
Групповая экскурсия по Ставрополю
Насладитесь уникальным путешествием по Ставрополю, надев наушники и следуя за проводником. Откройте для себя тайны города и его удивительные истории
Начало: На Крепостной горе
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
11 дек в 12:00
16 дек в 12:00
1000 ₽ за человека
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Исследуйте Ставрополь с гидом, который знает каждый уголок города. Узнайте его тайны и легенды
Начало: На Крепостной горе
Завтра в 20:00
11 дек в 17:00
от 3000 ₽ за человека
От крепости до проспектов: дорогами Ставрополя
На машине
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
От крепости до проспектов: дорогами Ставрополя
Погрузиться в историю и современность города на одном маршруте
Начало: На Крепостной горе
13 дек в 09:30
14 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Бикуновы
    14 сентября 2025
    Неповторимый Ставрополь
    Настя прекрасно провела экскурсию, информативно и с любовью к городу.
  • С
    Светлана
    1 сентября 2025
    Неповторимый Ставрополь
    Была на экскурсии и хочу сказать,что это просто 10 из 10, очень интересная подача материала, просто приятно слушать,спасибо!!!
  • В
    Виктория
    9 июля 2025
    Неповторимый Ставрополь
    Мы остались в восторге от экскурсовода Анастасии, ее рассказа! Благодаря ей Ставрополь открылся нам богатой историей, архитектурой, судьбами людей. Рекомендуем 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «Бульвар Ермолова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ставрополе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
  2. Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
  3. От крепости до проспектов: дорогами Ставрополя
Какие места ещё посмотреть в Ставрополе
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Тифлисские ворота
  2. Крепостная Гора
  3. Центральный парк
  4. Самое главное
  5. Целебный родник
  6. Успенская Церковь
  7. Казанский собор
Сколько стоит экскурсия по Ставрополю в декабре 2025
Сейчас в Ставрополе в категории "Бульвар Ермолова" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 8000. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Ставрополе на 2025 год по теме «Бульвар Ермолова», 46 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль