Индивидуальная
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Исследуйте Ставрополь с гидом, который знает каждый уголок города. Узнайте его тайны и легенды
Начало: На Крепостной горе
Сегодня в 09:00
28 мар в 18:30
от 2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Ставрополь на авто
Насыщенная обзорная экскурсия с погружением в прошлое и настоящее города
Начало: По программе экскурсии - НА КРЕПОСТНОЙ ГОРЕ. Друго...
Завтра в 10:00
25 мар в 10:00
7000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Ставрополь сквозь века: храмы, площади и знаменитые люди
Прогулка по Ставрополю, которая покажет его историческое и культурное развитие. Увидите храмы, площади и узнаете о знаменитых людях города
Начало: На Крепостной горе
Завтра в 10:00
25 мар в 10:00
от 2700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена13 марта 2025Максимально комфортно, информативно, грамотно, интересно! Олег - удивительный человек, прекрасный рассказчик и организатор. В Ставрополе впервые. Город не так восхитил как рассказ Олега о нем. От истории до современности, от научных до культурных аспектов.
- ААгтон8 марта 2025Всё понравилось! Видно, что Максим много знает и любит свое дело. Приятно провели время и много узнали интересного. Заказывайте, не сомневайтесь 👍
- ИИрина19 февраля 2025Прекрасная экскурсия, чтобы узнать город изнутри. Больше похоже на прогулку с приятелем или родственником, который знакомит со своим городом. Много
- ЕЕлена20 декабря 2024Замечательная экскурсия, гид профессионал своего дела, влюбил нас в свой город. Удобный формат экскурсии, часть на машине, часть пешком.
- ППавел22 ноября 2024Максим - отличный гид, увлечен своим делом. И это создает отличное впечатление для интересного время препровождения в интересном городе!
- ннаталья10 ноября 2024Выбрали Олега по отзывам посетителей экскурсии и можем сказать,что это 200% попадание👍Олег невероятно эрудирован, он не просто знает историю Ставрополя,
- ККурбатова1 ноября 2024Ставрополь - город, в котором я бывала в детстве. Теперь привезла детей. Заранее бронировали экскурсию, выбрали удобное время. Олег интересно рассказывал
- ККсения18 августа 2024Спасибо Олегу за интересную и познавательную экскурсию, узнали много нового о Родном городе. Маршрут очень продуман, дополнительные фото помогают погрузиться в историю, и действительно пройти сквозь века по улицам. Если вы или ваши друзья впервые в городе - смело рекомендуем.
- ВВасилий14 августа 2024Олег прекрасно скрасил нам отдых и рассказал много интересного и любопытного про удивительный Ставрополь! Спасибо за вашу деятельность, Олег, рекомендуем другим гостям и даже жителям Ставрополя, кто не интересовался историей города ранее!
Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «Казанский монастырь»
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