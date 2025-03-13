Казанский монастырь – экскурсии в Ставрополе

Найдено 3 экскурсии в категории «Казанский монастырь» в Ставрополе, цены от 2200 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Пешая
1.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Исследуйте Ставрополь с гидом, который знает каждый уголок города. Узнайте его тайны и легенды
Начало: На Крепостной горе
Сегодня в 09:00
28 мар в 18:30
от 2200 ₽ за человека
Ставрополь на авто
На машине
3 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Ставрополь на авто
Насыщенная обзорная экскурсия с погружением в прошлое и настоящее города
Начало: По программе экскурсии - НА КРЕПОСТНОЙ ГОРЕ. Друго...
Завтра в 10:00
25 мар в 10:00
7000 ₽ за всё до 3 чел.
Ставрополь сквозь века
Пешая
2 часа
68 отзывов
Индивидуальная
Ставрополь сквозь века: храмы, площади и знаменитые люди
Прогулка по Ставрополю, которая покажет его историческое и культурное развитие. Увидите храмы, площади и узнаете о знаменитых людях города
Начало: На Крепостной горе
Завтра в 10:00
25 мар в 10:00
от 2700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    13 марта 2025
    Ставрополь на авто
    Максимально комфортно, информативно, грамотно, интересно! Олег - удивительный человек, прекрасный рассказчик и организатор. В Ставрополе впервые. Город не так восхитил как рассказ Олега о нем. От истории до современности, от научных до культурных аспектов.
  • А
    Агтон
    8 марта 2025
    Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
    Всё понравилось! Видно, что Максим много знает и любит свое дело. Приятно провели время и много узнали интересного. Заказывайте, не сомневайтесь 👍
  • И
    Ирина
    19 февраля 2025
    Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
    Прекрасная экскурсия, чтобы узнать город изнутри. Больше похоже на прогулку с приятелем или родственником, который знакомит со своим городом. Много
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    интересных деталей, заставляющих задуматься о повторном посещении. А в конце - сюрприз, упаковка местного травяного чая! Благодаря гиду, обязательно вернусь снова!

  • Е
    Елена
    20 декабря 2024
    Ставрополь на авто
    Замечательная экскурсия, гид профессионал своего дела, влюбил нас в свой город. Удобный формат экскурсии, часть на машине, часть пешком.
    Замечательная экскурсия, гид профессионал своего дела, влюбил нас в свой городЗамечательная экскурсия, гид профессионал своего дела, влюбил нас в свой городЗамечательная экскурсия, гид профессионал своего дела, влюбил нас в свой городЗамечательная экскурсия, гид профессионал своего дела, влюбил нас в свой город
  • П
    Павел
    22 ноября 2024
    Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
    Максим - отличный гид, увлечен своим делом. И это создает отличное впечатление для интересного время препровождения в интересном городе!
  • н
    наталья
    10 ноября 2024
    Ставрополь сквозь века
    Выбрали Олега по отзывам посетителей экскурсии и можем сказать,что это 200% попадание👍Олег невероятно эрудирован, он не просто знает историю Ставрополя,
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    но и владеет информацией относительно новых вех в истории города, текущих изменений и предстоящих событий. На все наши вопросы он моментально отвечал и приводил интересные факты😊экскурсия была очень комфортна и 2 часа прошли на одном дыхании! Также понравилось сопровождение информации наглядными фотографиями и картинками, у Олега с собой таких папок было несколько и мы только удивлялись, когда в очередной раз он доставал новую) это наша первая поездка в Ставрополь,но мы обязательно сюда вернемся вновь, рассказ был полон любви к этому городу и мы ответили взаимностью этому чистому, красивому и солнечному месту! По окончании экскурсии нас ждал небольшой комплимент, но какой-оставим в тайне😉чтобы Вы могли удивиться и получить удовольствие от завершения экскурсии! Если Вы находитесь в поиске гида,то выбирайте Олега-Вы точно не пожалеете! И Рекомендуем! однозначно😊

  • К
    Курбатова
    1 ноября 2024
    Ставрополь на авто
    Ставрополь - город, в котором я бывала в детстве. Теперь привезла детей. Заранее бронировали экскурсию, выбрали удобное время. Олег интересно рассказывал
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    историю становления города, начали маршрут с Крепостной горы. На машине проехали по центру и выехали к ранее неизвестному мне месту. Куда, пусть останется секретом. Рекомендуем при посещении города брать экскурсию! Мне не хватило остановки у памятника Пушкину и Лермонтову, на пл. Ленина, т к я очень люблю эти места. Зато памятник Первой учительнице увидела, ранее только слышала. Особенная благодарность за возможность посетить Казанский кафедральный собор. Приятные подарочки ждали нас по окончании экскурсии. Спасибо! Теперь читать книгу, которую приобрели, будет интереснее.

    Ставрополь - город, в котором я бывала в детстве. Теперь привезла детей. Заранее бронировали экскурсию, выбрали удобное времяСтаврополь - город, в котором я бывала в детстве. Теперь привезла детей. Заранее бронировали экскурсию, выбрали удобное времяСтаврополь - город, в котором я бывала в детстве. Теперь привезла детей. Заранее бронировали экскурсию, выбрали удобное времяСтаврополь - город, в котором я бывала в детстве. Теперь привезла детей. Заранее бронировали экскурсию, выбрали удобное время
  • К
    Ксения
    18 августа 2024
    Ставрополь сквозь века
    Спасибо Олегу за интересную и познавательную экскурсию, узнали много нового о Родном городе. Маршрут очень продуман, дополнительные фото помогают погрузиться в историю, и действительно пройти сквозь века по улицам. Если вы или ваши друзья впервые в городе - смело рекомендуем.
  • В
    Василий
    14 августа 2024
    Ставрополь сквозь века
    Олег прекрасно скрасил нам отдых и рассказал много интересного и любопытного про удивительный Ставрополь! Спасибо за вашу деятельность, Олег, рекомендуем другим гостям и даже жителям Ставрополя, кто не интересовался историей города ранее!

Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «Казанский монастырь»

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Сколько стоит экскурсия по Ставрополю в марте 2025
Сейчас в Ставрополе в категории "Казанский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 2200 до 7000. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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