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но и владеет информацией относительно новых вех в истории города, текущих изменений и предстоящих событий. На все наши вопросы он моментально отвечал и приводил интересные факты😊экскурсия была очень комфортна и 2 часа прошли на одном дыхании! Также понравилось сопровождение информации наглядными фотографиями и картинками, у Олега с собой таких папок было несколько и мы только удивлялись, когда в очередной раз он доставал новую) это наша первая поездка в Ставрополь,но мы обязательно сюда вернемся вновь, рассказ был полон любви к этому городу и мы ответили взаимностью этому чистому, красивому и солнечному месту! По окончании экскурсии нас ждал небольшой комплимент, но какой-оставим в тайне😉чтобы Вы могли удивиться и получить удовольствие от завершения экскурсии! Если Вы находитесь в поиске гида,то выбирайте Олега-Вы точно не пожалеете! И Рекомендуем! однозначно😊