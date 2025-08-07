Групповая
Групповая экскурсия по Ставрополю
Насладитесь уникальным путешествием по Ставрополю, надев наушники и следуя за проводником. Откройте для себя тайны города и его удивительные истории
Начало: На Крепостной горе
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
Завтра в 12:00
16 дек в 12:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Исследуйте Ставрополь с гидом, который знает каждый уголок города. Узнайте его тайны и легенды
Начало: На Крепостной горе
Сегодня в 20:00
Завтра в 17:00
от 3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
От крепости до проспектов: дорогами Ставрополя
Погрузиться в историю и современность города на одном маршруте
Начало: На Крепостной горе
13 дек в 09:30
14 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 августа 2025Впервые на таком виде экскурсии. Очень понравилось. Тебя ничего не отвлекает, ты погружаешься в рассказ. Увлекательно, интересно. Всем советую.
- ГГалина11 июня 2025Были впервые в Ставрополье и на иммерсивном спектакле. Взяли на заметку новый формат экскурсиий. Экскурсовод Анна большая молодцы, было очень душевно. Спасибо огромное за эмоции и слёзы ❤️
- ЮЮлия22 мая 2025Очень интересный формат, рассказ структурирован и интересен. Подойдет для детей.
- ММихайлова12 апреля 2025Самое главное, что зацепило - душевность, я ценю, когда с любовью сделано. Я хоть и росла в Ставрополе, но знаю
- ННаталия9 марта 2025Мне очень понравилась экскурсия по Ставрополю. Узнала много нового и интересного! Погода была великолепная, много ходили! Анна- прекрасный организатор, очень
- ЕЕвгений24 февраля 2025очень познавательная экскурсия, узнали много нового о родном городе. думали, что нас уже нечем удивить
- ААлексей24 февраля 2025Это не просто познавательно, это интригующе и весело, это по истине погружение в прошлое и настоящее города. Рекомендую 100%
- ООльга19 февраля 2025Очень интересный формат! Честно скажу, по началу отнеслись скептически, но через 10 минут мы свое мнение поменяли! Очень душевно, познавательно, интересно! Ребята организаторы молодцы! Отдельная благодарность автору!!! Теперь Ставрополь любим еще больше! Спасибо!!!
- ООлеся17 февраля 2025Я первый раз попала на экскурсию по историческим местам в таком новом современном формате. Экскурсия с включением элементов интерактива сделали
- ККрашенинникова17 февраля 2025Отличная экскурсия
Грамотная организация экскурсии, все по времени, посмотрели все объекты. Озвучка завораживает и отправляет в далекую историю.
Понравилась всей группе, рекомендую!!!
- РРыбина17 февраля 2025Большое спасибо за прекрасно проведённое время!
Очень не обычный формат проведения экскурсии, динамично и не скучно. За качество звука и голоса отдельное спасибо! Чтец прекрасен!
- ААлена17 февраля 2025Классная история в интересной подаче!
Хотите познакомиться с городом в непринужденном формате, тогда Вам точно сюда.))
Благодарю за отлично проведенное время!
- ИИрина16 февраля 2025Ребята, это было круто 👍💪. Интересно исторически, душевно, познавательно, увлекательно.
Необычный формат.
Хочу пожелать освоить новые маршруты в таком же духе.
Теперь ваш постоянный клиент).
