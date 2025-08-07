Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Ставрополе, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Групповая
Групповая экскурсия по Ставрополю
Насладитесь уникальным путешествием по Ставрополю, надев наушники и следуя за проводником. Откройте для себя тайны города и его удивительные истории
Начало: На Крепостной горе
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
Завтра в 12:00
16 дек в 12:00
1000 ₽ за человека
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Исследуйте Ставрополь с гидом, который знает каждый уголок города. Узнайте его тайны и легенды
Начало: На Крепостной горе
Сегодня в 20:00
Завтра в 17:00
от 3000 ₽ за человека
От крепости до проспектов: дорогами Ставрополя
На машине
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
От крепости до проспектов: дорогами Ставрополя
Погрузиться в историю и современность города на одном маршруте
Начало: На Крепостной горе
13 дек в 09:30
14 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    7 августа 2025
    Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
    Впервые на таком виде экскурсии. Очень понравилось. Тебя ничего не отвлекает, ты погружаешься в рассказ. Увлекательно, интересно. Всем советую.
    Впервые на таком виде экскурсии. Очень понравилось. Тебя ничего не отвлекает, ты погружаешься в рассказ. Увлекательно, интересно. Всем советую.
  • Г
    Галина
    11 июня 2025
    Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
    Были впервые в Ставрополье и на иммерсивном спектакле. Взяли на заметку новый формат экскурсиий. Экскурсовод Анна большая молодцы, было очень душевно. Спасибо огромное за эмоции и слёзы ❤️
    Были впервые в Ставрополье и на иммерсивном спектакле. Взяли на заметку новый формат экскурсиий. Экскурсовод Анна большая молодцы, было очень душевно. Спасибо огромное за эмоции и слёзы ❤️
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2025
    Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
    Очень интересный формат, рассказ структурирован и интересен. Подойдет для детей.
    Очень интересный формат, рассказ структурирован и интересен. Подойдет для детей.
  • М
    Михайлова
    12 апреля 2025
    Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
    Самое главное, что зацепило - душевность, я ценю, когда с любовью сделано. Я хоть и росла в Ставрополе, но знаю
    читать дальше

    о нем мало и здорово было, что какие-то места буквально ожили для меня в контексте истории, наполнились новыми эмоциями и смыслами. Спасибо)

    Самое главное, что зацепило - душевность, я ценю, когда с любовью сделано. Я хоть и росла в Ставрополе, но знаю
  • Н
    Наталия
    9 марта 2025
    Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
    Мне очень понравилась экскурсия по Ставрополю. Узнала много нового и интересного! Погода была великолепная, много ходили! Анна- прекрасный организатор, очень
    читать дальше

    приветливый человек! Коммуникация проходила замечательно! Чтец- профессиональный артист, озвучка делала экскурсию спектаклем, в котором экскурсанты становятся зрителями и участниками одновременно! Рекомендую!

  • Е
    Евгений
    24 февраля 2025
    Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
    очень познавательная экскурсия, узнали много нового о родном городе. думали, что нас уже нечем удивить
  • А
    Алексей
    24 февраля 2025
    Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
    Это не просто познавательно, это интригующе и весело, это по истине погружение в прошлое и настоящее города. Рекомендую 100%
  • О
    Ольга
    19 февраля 2025
    Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
    Очень интересный формат! Честно скажу, по началу отнеслись скептически, но через 10 минут мы свое мнение поменяли! Очень душевно, познавательно, интересно! Ребята организаторы молодцы! Отдельная благодарность автору!!! Теперь Ставрополь любим еще больше! Спасибо!!!
  • О
    Олеся
    17 февраля 2025
    Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
    Я первый раз попала на экскурсию по историческим местам в таком новом современном формате. Экскурсия с включением элементов интерактива сделали
    читать дальше

    ее очень живой, активной и насыщенной. Благодарю экскурсовода Анну за эмоции и незабываемые ощущения, за погружение в историю. Особенно запал в душу подарок, который Анна вручила всем участникам экскурсии: очень ценно и памятно. Организация на высоте👍. Рекомендую и обязательно отправлю своего внука на эту экскурсию. Подрастающему ппоколению точно будет интересен такой необычный способ ищучения истории родного города

  • К
    Крашенинникова
    17 февраля 2025
    Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
    Отличная экскурсия
    Грамотная организация экскурсии, все по времени, посмотрели все объекты. Озвучка завораживает и отправляет в далекую историю.
    Понравилась всей группе, рекомендую!!!
    Отличная экскурсия
  • Р
    Рыбина
    17 февраля 2025
    Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
    Большое спасибо за прекрасно проведённое время!
    Очень не обычный формат проведения экскурсии, динамично и не скучно. За качество звука и голоса отдельное спасибо! Чтец прекрасен!
  • А
    Алена
    17 февраля 2025
    Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
    Классная история в интересной подаче!
    Хотите познакомиться с городом в непринужденном формате, тогда Вам точно сюда.))
    Благодарю за отлично проведенное время!
  • И
    Ирина
    16 февраля 2025
    Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
    Ребята, это было круто 👍💪. Интересно исторически, душевно, познавательно, увлекательно.
    Необычный формат.
    Хочу пожелать освоить новые маршруты в таком же духе.
    Теперь ваш постоянный клиент).

