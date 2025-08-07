Ю Юлия Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе Впервые на таком виде экскурсии. Очень понравилось. Тебя ничего не отвлекает, ты погружаешься в рассказ. Увлекательно, интересно. Всем советую.

Г Галина Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе Были впервые в Ставрополье и на иммерсивном спектакле. Взяли на заметку новый формат экскурсиий. Экскурсовод Анна большая молодцы, было очень душевно. Спасибо огромное за эмоции и слёзы ❤️

Ю Юлия Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе Очень интересный формат, рассказ структурирован и интересен. Подойдет для детей.

М Михайлова Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе читать дальше о нем мало и здорово было, что какие-то места буквально ожили для меня в контексте истории, наполнились новыми эмоциями и смыслами. Спасибо) Самое главное, что зацепило - душевность, я ценю, когда с любовью сделано. Я хоть и росла в Ставрополе, но знаю

Н Наталия Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе читать дальше приветливый человек! Коммуникация проходила замечательно! Чтец- профессиональный артист, озвучка делала экскурсию спектаклем, в котором экскурсанты становятся зрителями и участниками одновременно! Рекомендую! Мне очень понравилась экскурсия по Ставрополю. Узнала много нового и интересного! Погода была великолепная, много ходили! Анна- прекрасный организатор, очень

Е Евгений Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе очень познавательная экскурсия, узнали много нового о родном городе. думали, что нас уже нечем удивить

А Алексей Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе Это не просто познавательно, это интригующе и весело, это по истине погружение в прошлое и настоящее города. Рекомендую 100%

О Ольга Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе Очень интересный формат! Честно скажу, по началу отнеслись скептически, но через 10 минут мы свое мнение поменяли! Очень душевно, познавательно, интересно! Ребята организаторы молодцы! Отдельная благодарность автору!!! Теперь Ставрополь любим еще больше! Спасибо!!!

О Олеся Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе читать дальше ее очень живой, активной и насыщенной. Благодарю экскурсовода Анну за эмоции и незабываемые ощущения, за погружение в историю. Особенно запал в душу подарок, который Анна вручила всем участникам экскурсии: очень ценно и памятно. Организация на высоте👍. Рекомендую и обязательно отправлю своего внука на эту экскурсию. Подрастающему ппоколению точно будет интересен такой необычный способ ищучения истории родного города Я первый раз попала на экскурсию по историческим местам в таком новом современном формате. Экскурсия с включением элементов интерактива сделали

К Крашенинникова Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе Отличная экскурсия

Грамотная организация экскурсии, все по времени, посмотрели все объекты. Озвучка завораживает и отправляет в далекую историю.

Понравилась всей группе, рекомендую!!!

Р Рыбина Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе Большое спасибо за прекрасно проведённое время!

Очень не обычный формат проведения экскурсии, динамично и не скучно. За качество звука и голоса отдельное спасибо! Чтец прекрасен!

А Алена Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе Классная история в интересной подаче!

Хотите познакомиться с городом в непринужденном формате, тогда Вам точно сюда.))

Благодарю за отлично проведенное время!