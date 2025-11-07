Л Леонид Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем Отличная экскурсия, рекомендую!

А Антонина Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем Экскурсия состоялась вовремя, маршрут построен по историческому центру. Узнали много интересного. Благодарю Максима.

Г Геннадий Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем читать дальше обозрение старинные фотографии города. Особенно впечатлило как вся эта информация преподносится слушателям. Максим очень позитивный человек, с чувством юмора, ловил его каждое слово. Экскурсионные часы пролетели на одном дыхании. Всем рекомендую побывать на экскурсии у Максима! Огромная благодарность Максиму, за прекрасный экскурс по городу Ставрополю, очень много новой интересной информации узнал о городе, гид представил на

С Светлана Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем читать дальше ещё стоит посетить. В приятной и неспешной прогулке узнала много интересного. Два часа пролетели незаметно, а в конце меня ещё ждал маленький приятный сюрприз-сувенир.

Большое спасибо. Первый раз посетила Ставрополь. Очень хотелось узнать о городе побольше. Максим рассказал историю этого прекрасного светлого города, подсказал какие места

Ю Юлия Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе Впервые на таком виде экскурсии. Очень понравилось. Тебя ничего не отвлекает, ты погружаешься в рассказ. Увлекательно, интересно. Всем советую.

Л Лидия Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем 2 часа пролетели незаметно. Было интересно, познавательно. Узнала новые для меня факты о городе. Рекомендую прогуляться с Максимом.

Р Роман Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем читать дальше зеленый, ухоженный город. Гид Максим как хороший, добрый приятель, который проведет Вам не акаджемическую прогулку (этого ждать не стоит), а прогулку с очень понятной, простой, подачей. Однозначно, пройдетсь по всем местам, которые стоит посетить. Название прогулки не обманет Вас. Именно "знакомство". Хотелось бы каких то фишек и потайных троп на маршруте (не туристических) но думаю, что Ставрополь сам по себе к этому не располагает. Спасибо Максим за настроение, за вкусный кофе и невероятно вкусный чай (подарок от гида). Успехов гиду, а Вам приятных прогулок. За моими плечами десятки прогулок в разных уголках нашей страны. Ставрополь хоть и не отличается обилием туристических мест, но невероятно

Е Екатерина Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем Выросла рядом со Ставрополем, а по сути не знала совсем ничего 🫣 экскурсия была очень интересная и познавательная 👍

Г Галина Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе Были впервые в Ставрополье и на иммерсивном спектакле. Взяли на заметку новый формат экскурсиий. Экскурсовод Анна большая молодцы, было очень душевно. Спасибо огромное за эмоции и слёзы ❤️

В Вячеслав Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем Добрый день. Максим провел нам обзорную экскурсию по центру Ставрополя.

Посмотрели все что можно успеть за 1,5 часа. Интересно и познавательно! Рекомендую. Вячеслав

Н Наталья Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем читать дальше попутно показывал и рассказывал об истории купеческих домов, жизни и деятельности известных людей тех времен, в т. ч. Лермонтова, Пушкина, Кутузова, генерала Апанасенко и пр. Маршрут был несложным, экскурсия интересная и содержательная! Максим эрудированный и приятный в общении человек! Рекомендуем! На экскурсии были с сыном 11лет. В Ставрополе впервые. Максим рассказал об истории основания, развития города, познакомил с основными достопримечательностями,

Ю Юлия Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе Очень интересный формат, рассказ структурирован и интересен. Подойдет для детей.

К Ксения Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем Благодарим Максима за приятную

экскурсию. Ответил на все наши вопросы, интересно и живо рассказывал. Темп экскурсии приятный. Город понравился и впечатлил. Экскурсию и экскурсовода рекомендую!

М Михайлова Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе читать дальше о нем мало и здорово было, что какие-то места буквально ожили для меня в контексте истории, наполнились новыми эмоциями и смыслами. Спасибо) Самое главное, что зацепило - душевность, я ценю, когда с любовью сделано. Я хоть и росла в Ставрополе, но знаю

Н Наталия Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе читать дальше приветливый человек! Коммуникация проходила замечательно! Чтец- профессиональный артист, озвучка делала экскурсию спектаклем, в котором экскурсанты становятся зрителями и участниками одновременно! Рекомендую! Мне очень понравилась экскурсия по Ставрополю. Узнала много нового и интересного! Погода была великолепная, много ходили! Анна- прекрасный организатор, очень

А Агтон Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем Всё понравилось! Видно, что Максим много знает и любит свое дело. Приятно провели время и много узнали интересного. Заказывайте, не сомневайтесь 👍

Е Евгений Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе очень познавательная экскурсия, узнали много нового о родном городе. думали, что нас уже нечем удивить

А Алексей Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе Это не просто познавательно, это интригующе и весело, это по истине погружение в прошлое и настоящее города. Рекомендую 100%

О Ольга Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе Очень интересный формат! Честно скажу, по началу отнеслись скептически, но через 10 минут мы свое мнение поменяли! Очень душевно, познавательно, интересно! Ребята организаторы молодцы! Отдельная благодарность автору!!! Теперь Ставрополь любим еще больше! Спасибо!!!