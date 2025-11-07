Мои заказы

Необычные экскурсии по Ставрополю

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Ставрополе, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Групповая
Групповая экскурсия по Ставрополю
Насладитесь уникальным путешествием по Ставрополю, надев наушники и следуя за проводником. Откройте для себя тайны города и его удивительные истории
Начало: На Крепостной горе
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
11 дек в 12:00
16 дек в 12:00
1000 ₽ за человека
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Исследуйте Ставрополь с гидом, который знает каждый уголок города. Узнайте его тайны и легенды
Начало: На Крепостной горе
Завтра в 20:00
11 дек в 17:00
от 3000 ₽ за человека
От крепости до проспектов: дорогами Ставрополя
На машине
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
От крепости до проспектов: дорогами Ставрополя
Погрузиться в историю и современность города на одном маршруте
Начало: На Крепостной горе
13 дек в 09:30
14 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Леонид
    7 ноября 2025
    Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
    Отличная экскурсия, рекомендую!
  • А
    Антонина
    17 сентября 2025
    Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
    Экскурсия состоялась вовремя, маршрут построен по историческому центру. Узнали много интересного. Благодарю Максима.
    Экскурсия состоялась вовремя, маршрут построен по историческому центру. Узнали много интересного. Благодарю Максима
  • Г
    Геннадий
    15 августа 2025
    Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
    Огромная благодарность Максиму, за прекрасный экскурс по городу Ставрополю, очень много новой интересной информации узнал о городе, гид представил на
    читать дальше

    обозрение старинные фотографии города. Особенно впечатлило как вся эта информация преподносится слушателям. Максим очень позитивный человек, с чувством юмора, ловил его каждое слово. Экскурсионные часы пролетели на одном дыхании. Всем рекомендую побывать на экскурсии у Максима!

  • С
    Светлана
    13 августа 2025
    Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
    Первый раз посетила Ставрополь. Очень хотелось узнать о городе побольше. Максим рассказал историю этого прекрасного светлого города, подсказал какие места
    читать дальше

    ещё стоит посетить. В приятной и неспешной прогулке узнала много интересного. Два часа пролетели незаметно, а в конце меня ещё ждал маленький приятный сюрприз-сувенир.
    Большое спасибо.

    Первый раз посетила Ставрополь. Очень хотелось узнать о городе побольше. Максим рассказал историю этого прекрасного светлого города, подсказал какие места
    читать дальше

    ещё стоит посетить. В приятной и неспешной прогулке узнала много интересного. Два часа пролетели незаметно, а в конце меня ещё ждал маленький приятный сюрприз-сувенир.
    Большое спасибо.
  • Ю
    Юлия
    7 августа 2025
    Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
    Впервые на таком виде экскурсии. Очень понравилось. Тебя ничего не отвлекает, ты погружаешься в рассказ. Увлекательно, интересно. Всем советую.
    Впервые на таком виде экскурсии. Очень понравилось. Тебя ничего не отвлекает, ты погружаешься в рассказ. Увлекательно, интересно. Всем советую.
  • Л
    Лидия
    24 июля 2025
    Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
    2 часа пролетели незаметно. Было интересно, познавательно. Узнала новые для меня факты о городе. Рекомендую прогуляться с Максимом.
  • Р
    Роман
    1 июля 2025
    Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
    За моими плечами десятки прогулок в разных уголках нашей страны. Ставрополь хоть и не отличается обилием туристических мест, но невероятно
    читать дальше

    зеленый, ухоженный город. Гид Максим как хороший, добрый приятель, который проведет Вам не акаджемическую прогулку (этого ждать не стоит), а прогулку с очень понятной, простой, подачей. Однозначно, пройдетсь по всем местам, которые стоит посетить. Название прогулки не обманет Вас. Именно "знакомство". Хотелось бы каких то фишек и потайных троп на маршруте (не туристических) но думаю, что Ставрополь сам по себе к этому не располагает. Спасибо Максим за настроение, за вкусный кофе и невероятно вкусный чай (подарок от гида). Успехов гиду, а Вам приятных прогулок.

  • Е
    Екатерина
    21 июня 2025
    Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
    Выросла рядом со Ставрополем, а по сути не знала совсем ничего 🫣 экскурсия была очень интересная и познавательная 👍
  • Г
    Галина
    11 июня 2025
    Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
    Были впервые в Ставрополье и на иммерсивном спектакле. Взяли на заметку новый формат экскурсиий. Экскурсовод Анна большая молодцы, было очень душевно. Спасибо огромное за эмоции и слёзы ❤️
    Были впервые в Ставрополье и на иммерсивном спектакле. Взяли на заметку новый формат экскурсиий. Экскурсовод Анна большая молодцы, было очень душевно. Спасибо огромное за эмоции и слёзы ❤️
  • В
    Вячеслав
    9 июня 2025
    Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
    Добрый день. Максим провел нам обзорную экскурсию по центру Ставрополя.
    Посмотрели все что можно успеть за 1,5 часа. Интересно и познавательно! Рекомендую. Вячеслав
    Добрый день. Максим провел нам обзорную экскурсию по центру Ставрополя.
    Посмотрели все что можно успеть за 1,5 часа. Интересно и познавательно! Рекомендую. Вячеслав
  • Н
    Наталья
    24 мая 2025
    Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
    На экскурсии были с сыном 11лет. В Ставрополе впервые. Максим рассказал об истории основания, развития города, познакомил с основными достопримечательностями,
    читать дальше

    попутно показывал и рассказывал об истории купеческих домов, жизни и деятельности известных людей тех времен, в т. ч. Лермонтова, Пушкина, Кутузова, генерала Апанасенко и пр. Маршрут был несложным, экскурсия интересная и содержательная! Максим эрудированный и приятный в общении человек! Рекомендуем!

  • Ю
    Юлия
    22 мая 2025
    Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
    Очень интересный формат, рассказ структурирован и интересен. Подойдет для детей.
    Очень интересный формат, рассказ структурирован и интересен. Подойдет для детей.
  • К
    Ксения
    18 мая 2025
    Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
    Благодарим Максима за приятную
    экскурсию. Ответил на все наши вопросы, интересно и живо рассказывал. Темп экскурсии приятный. Город понравился и впечатлил. Экскурсию и экскурсовода рекомендую!
  • М
    Михайлова
    12 апреля 2025
    Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
    Самое главное, что зацепило - душевность, я ценю, когда с любовью сделано. Я хоть и росла в Ставрополе, но знаю
    читать дальше

    о нем мало и здорово было, что какие-то места буквально ожили для меня в контексте истории, наполнились новыми эмоциями и смыслами. Спасибо)

    Самое главное, что зацепило - душевность, я ценю, когда с любовью сделано. Я хоть и росла в Ставрополе, но знаю
    читать дальше

    о нем мало и здорово было, что какие-то места буквально ожили для меня в контексте истории, наполнились новыми эмоциями и смыслами. Спасибо)
  • Н
    Наталия
    9 марта 2025
    Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
    Мне очень понравилась экскурсия по Ставрополю. Узнала много нового и интересного! Погода была великолепная, много ходили! Анна- прекрасный организатор, очень
    читать дальше

    приветливый человек! Коммуникация проходила замечательно! Чтец- профессиональный артист, озвучка делала экскурсию спектаклем, в котором экскурсанты становятся зрителями и участниками одновременно! Рекомендую!

  • А
    Агтон
    8 марта 2025
    Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
    Всё понравилось! Видно, что Максим много знает и любит свое дело. Приятно провели время и много узнали интересного. Заказывайте, не сомневайтесь 👍
  • Е
    Евгений
    24 февраля 2025
    Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
    очень познавательная экскурсия, узнали много нового о родном городе. думали, что нас уже нечем удивить
  • А
    Алексей
    24 февраля 2025
    Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
    Это не просто познавательно, это интригующе и весело, это по истине погружение в прошлое и настоящее города. Рекомендую 100%
  • О
    Ольга
    19 февраля 2025
    Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
    Очень интересный формат! Честно скажу, по началу отнеслись скептически, но через 10 минут мы свое мнение поменяли! Очень душевно, познавательно, интересно! Ребята организаторы молодцы! Отдельная благодарность автору!!! Теперь Ставрополь любим еще больше! Спасибо!!!
  • И
    Ирина
    19 февраля 2025
    Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
    Прекрасная экскурсия, чтобы узнать город изнутри. Больше похоже на прогулку с приятелем или родственником, который знакомит со своим городом. Много
    читать дальше

    интересных деталей, заставляющих задуматься о повторном посещении. А в конце - сюрприз, упаковка местного травяного чая! Благодаря гиду, обязательно вернусь снова!

