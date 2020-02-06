2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Получить общее представление о городе на короткой пешеходной экскурсии по историческому центру

Ольга
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Ольга – ваш гид
Славный Ставрополь считают одним из самых благоустроенных городов России.

Может, это потому, что он был основан в счастливый 1777 год? На нашей встрече я покажу его самые запоминающиеся и символичные места, проведу по душевным улочкам и паркам и расскажу о ключевых событиях, из которых сложилась история «ворот Кавказа».
500 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на проспекте К.Маркса
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Добро пожаловать в Ставрополь!
Добро пожаловать в Ставрополь!

Что вас ожидает

С чего начинался Ставрополь — сердце города и первые улицы
Об истоках города я расскажу на Крепостной горе — том самом месте, где был основан оборонительный форт юга России, давший начало будущему Ставрополю. Вы узнаете о временах правления Екатерины II и ее задумке создать мощное укрепление для кубанских казаков. Взглянете на Нижний город и окрестности с панорамного ракурса. У Тифлисских ворот, служивших восточным входом в Ставрополь, поговорим о памятнике славы русского оружия. А на бульваре Ермоловой вы познакомитесь с первым образцом садово-паркового искусства в городе.

Памятные места и городские легенды
«Счастье, завоеванное борьбой народа, жизнью вашей — вечно». Такую надпись вы увидите на мемориале «Огонь вечной славы», возле которого уделим внимание военным страницам Ставрополя и символике памятника с тремя лицами. По Пешеходной улице вы прогуляетесь до Александровской площади, где услышите об историческом визите российского императора и сможете, по местной традиции, загадать желание у скульптуры Ангела-хранителя. А в завершение побываете в любимом месте отдыха горожан — Центральном парке. Пройдете по аллеям с могучими каштанами, рассмотрите оригинальные композиции, гроты и пруды, а также услышите легенды о визитах Пушкина, Лермонтова и Грибоедова.

Добро пожаловать в Ставрополь!
Добро пожаловать в Ставрополь!
Добро пожаловать в Ставрополь!

Экскурсия проводится в понедельник и четверг в 12:00, во вторник, среду и пятницу в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Местов встречи для начала тура на проспекте К.Маркса.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ольга
Ольга
Всех приветствую в небольшом, уютном и красивом Ставрополе! Мне нравятся тихие и интересные места, о которых есть, что рассказать людям. На прогулках по улочкам и аллеям, паркам и лесам я стараюсь погрузить в душевную атмосферу Ставрополя и показать, за что его можно полюбить всем сердцем. Буду рада видеть вас в гостях!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 февраля 2020
Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию по Ставрополю и ответу на наши многочисленные вопросы (по теме и не только)!!! Такая прогулка - то что нужно при первом знакомстве с новым городом.
16 сентября 2019
Чудесный город и чудесная экскурсия по самым интересным местам города. Ольга рассказала о множестве интересных деталей, об истории возникновения и самого города, и тех памятников, которые мы осматривали. Прекрасная и познавательная прогулка получилась! И в очень комфортном темпе. Спасибо, Ольга!

Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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