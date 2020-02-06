2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

С чего начинался Ставрополь — сердце города и первые улицы

Об истоках города я расскажу на Крепостной горе — том самом месте, где был основан оборонительный форт юга России, давший начало будущему Ставрополю. Вы узнаете о временах правления Екатерины II и ее задумке создать мощное укрепление для кубанских казаков. Взглянете на Нижний город и окрестности с панорамного ракурса. У Тифлисских ворот, служивших восточным входом в Ставрополь, поговорим о памятнике славы русского оружия. А на бульваре Ермоловой вы познакомитесь с первым образцом садово-паркового искусства в городе.

Памятные места и городские легенды

«Счастье, завоеванное борьбой народа, жизнью вашей — вечно». Такую надпись вы увидите на мемориале «Огонь вечной славы», возле которого уделим внимание военным страницам Ставрополя и символике памятника с тремя лицами. По Пешеходной улице вы прогуляетесь до Александровской площади, где услышите об историческом визите российского императора и сможете, по местной традиции, загадать желание у скульптуры Ангела-хранителя. А в завершение побываете в любимом месте отдыха горожан — Центральном парке. Пройдете по аллеям с могучими каштанами, рассмотрите оригинальные композиции, гроты и пруды, а также услышите легенды о визитах Пушкина, Лермонтова и Грибоедова.