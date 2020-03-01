Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Родник №1: на лоне природы

Первый источник в нашей программе находится в Таманском лесу. На пути к роднику вам встретятся подвесной мост и живописная беседка, где можно сделать чудесные кадры. На месте будут специальные бассейны с поручнем и лестницей для удобного спуска. Не бойтесь замёрзнуть в воде, ведь после купания я проведу для вас оздоровительную гимнастику на все группы мышц среди деревьев и журчащей родниковой воды. Вы быстро согреетесь, наберётесь сил — и вперёд к следующему месту.

Родник № 2: среди святынь

Вблизи жилых домов, в небольшом парке, бьёт святой источник. Несмотря на то, что место находится в черте города, оно остаётся тихим и позволяет спрятаться от суеты и шума. На территории парка есть купель и маленькая часовня Серафима Саровского — до или после погружения вы сможете обойти местные достопримечательности, а я расскажу вам о них чуть подробнее.