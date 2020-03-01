Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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Побывать на источниках жизни Ставрополя, поправить здоровье и отдохнуть от городской суеты

Ольга
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Ольга – ваш гид
Родники, к которым мы отправимся, дали жизнь городу Ставрополю.

Но не только этот факт притягивает к ним любопытных путешественников, но и то, что вода в источниках целебная — с удивительно полезным минеральным составом.

Вы искупаетесь в бодрящей воде, сделаете оздоровительную гимнастику, прогуляетесь по живописному лесу — и отдохнёте душой!
500 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на ул.Васякина, 127а
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Путешествие к родникам с целебной водой
Путешествие к родникам с целебной водой

Что вас ожидает

Родник №1: на лоне природы
Первый источник в нашей программе находится в Таманском лесу. На пути к роднику вам встретятся подвесной мост и живописная беседка, где можно сделать чудесные кадры. На месте будут специальные бассейны с поручнем и лестницей для удобного спуска. Не бойтесь замёрзнуть в воде, ведь после купания я проведу для вас оздоровительную гимнастику на все группы мышц среди деревьев и журчащей родниковой воды. Вы быстро согреетесь, наберётесь сил — и вперёд к следующему месту.

Родник № 2: среди святынь
Вблизи жилых домов, в небольшом парке, бьёт святой источник. Несмотря на то, что место находится в черте города, оно остаётся тихим и позволяет спрятаться от суеты и шума. На территории парка есть купель и маленькая часовня Серафима Саровского — до или после погружения вы сможете обойти местные достопримечательности, а я расскажу вам о них чуть подробнее.

Организационные детали

  • Пожалуйста, выбирайте удобную одежду и обувь без каблука. Также возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце и рубашку для купания в святом источнике.
  • Вода в 1-ом бассейне по составу кальциево-натриевая. Учитывайте этот факт, если у вас есть какие-либо противопоказания.
  • Я сертифицированный фитнес-инструктор, поэтому проведу для вас зарядку по всем канонам.
Путешествие к родникам с целебной водой
Путешествие к родникам с целебной водой
Путешествие к родникам с целебной водой
Путешествие к родникам с целебной водой

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 08:00, 14:00 и 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Местов встречи для начала тура на ул.Васякина, 127а.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ольга
Ольга
Всех приветствую в небольшом, уютном и красивом Ставрополе! Мне нравятся тихие и интересные места, о которых есть, что рассказать людям. На прогулках по улочкам и аллеям, паркам и лесам я стараюсь погрузить в душевную атмосферу Ставрополя и показать, за что его можно полюбить всем сердцем. Буду рада видеть вас в гостях!
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Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Добро пожаловать в Ставрополь!Добро пожаловать в Ставрополь!Добро пожаловать в Ставрополь!
500 за человека
1.5 часа
2 отзыва
Получить общее представление о городе на короткой пешеходной экскурсии по историческому центру
Славный Ставрополь считают одним из самых благоустроенных городов России. Может, это потому, что он был основан в счастливый 1777 год? На нашей встрече я покажу его самые запоминающиеся и символичные места, проведу по душевным улочкам и паркам и расскажу о ключевых событиях, из которых сложилась история «ворот Кавказа».

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