Марина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Секреты старинного Суздаля

Первая часть экскурсии 🧭 пройдет по главной городской площади и Кремлевской улице — суздальским местам притяжения. Мы прогуляемся по аллее влюблённых и обсудим, как отмечали свадьбы в Суздале 300-400 лет назад. На Соборной площади приоткроем тайны, скрытые за толстыми стенами Рождественского собора, попробуем определить время по древнейшим часам Суздаля и выясним, по кому звонят колокола каждые 15 минут на Кремлевской колокольне. Пройдем по Ильинскому лугу, покормим уточек с деревянного мостика и попытаемся расшифровать очередной суздальский топоним «Щупачиха».

Музей 🖼 деревянного зодчества

Из города мы неожиданно перенесемся на деревенскую улицу 19 века. Вы окажетесь в старинной деревне — заповеднике деревянного суздальского зодчества. Побываете в храме, сложенном без единого гвоздя, зайдете в гости к богатому (и не очень) местному жителю. Заглянете на мельницу, проверите амбары 🍹 и покатаетесь на старинных деревянных качелях. А еще узнаете 10 способов использования печки в доме и выясните, что такое «коник» и «бабий кут».

Кому подойдет экскурсия ⛳

Экскурсия ⛳ подходит для путешественников от 3 лет: для детей программа проходит в игровой форме.

Организационные детали