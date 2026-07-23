Марина проводит ещё 2 экскурсии

Почувствовать обаяние русской старины и познакомиться с бытом Суздаля 19 века
Я открою для вас уголок, в котором нет электроники, интернета и прочих благ цивилизации, зато колорит и любовь к родным местам — в избытке! В Музее деревянного зодчества вы погрузитесь в быт 19 века, заглянете в уникальную церковь, на мельницу и в гости к зажиточному крестьянину. А также прогуляетесь по центральным улочкам Суздаля и углубитесь в древнюю историю города.
Первая часть экскурсии пройдет по главной городской площади и Кремлевской улице — суздальским местам притяжения. Мы прогуляемся по аллее влюблённых и обсудим, как отмечали свадьбы в Суздале 300-400 лет назад. На Соборной площади приоткроем тайны, скрытые за толстыми стенами Рождественского собора, попробуем определить время по древнейшим часам Суздаля и выясним, по кому звонят колокола каждые 15 минут на Кремлевской колокольне. Пройдем по Ильинскому лугу, покормим уточек с деревянного мостика и попытаемся расшифровать очередной суздальский топоним «Щупачиха».
Музей деревянного зодчества
Из города мы неожиданно перенесемся на деревенскую улицу 19 века. Вы окажетесь в старинной деревне — заповеднике деревянного суздальского зодчества. Побываете в храме, сложенном без единого гвоздя, зайдете в гости к богатому (и не очень) местному жителю. Заглянете на мельницу, проверите амбары и покатаетесь на старинных деревянных качелях. А еще узнаете 10 способов использования печки в доме и выясните, что такое «коник» и «бабий кут».
Кому подойдет экскурсия
Экскурсия подходит для путешественников от 3 лет: для детей программа проходит в игровой форме.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены входные билеты в музеи. В среднем стоимость 1 билета на взрослого — 700 ₽, дети до 14 — 500 ₽, детям до 7 лет — бесплатно
По желанию можно посетить и другие экспозиции — это оговаривается на месте
С вами буду я или моя коллега
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 4836 туристов
Я гид-экскурсовод по Владимиру, Суздалю и окрестностям. Считаю, что историю России невозможно понять без истории Суздаля и Владимира: вся корневая система будущей Московии, все базовые смыслы нашей великой страны были читать дальшеуменьшить
заложены именно на этой земле.
Моя цель — донести важные факты и ключевые моменты истории до своих гостей простым и доступным языком. Я не люблю длинные лекции на одном месте, много цифр и фамилий. Вовлекаю (по возможности) гостей в диалог, привожу несколько точек зрения на события, благодаря большому опыту путешествий, информацию всегда даю в контексте мировой истории, привожу аналогии исторических фактов и современных.
Я работаю в команде с коллегами — увлечёнными людьми и настоящими профессионалами своего дела. Приглашаем вас совершить историческое путешествие по древней Владимиро-Суздальской земле в сопровождении хорошего проводника.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
Марина просто великолепный рассказчик! Лучшая экскурсия (если это можно назвать экскурсией, так как Марина просто погрузила нас в мир старой русской деревни), которая была у нас из нескольких десятков. Марина рассказывает очень интересно, познавательно, не перегружает датами.
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О
Ольга
Полная, насыщенная экскурсия. Марина рассказывает цельно, увлекательно, при вопросах может рассказ, а затем спокойно возвращается к планируемому маршруту изложения. Хочется слушать еще и еще и запоминать. Спасибо!
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Е
Екатерина
Впечатление от Марины просто прекрасное. обожаю гидов с юмором и отвечающих на все вопросы)
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И
Инна
встреча прошла по времени, с нами были 2 девочки 11 лет, с интересом все слушали, задавали много сопутствующих и не очень вопросов, Марина достойно выдержала их натиск;), обсудив много волнующих их тем применительно к экскурсии. очень приятная, грамотная и влюблённая в город экскурсовод
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А
Анна
Чудесное путешествие во времени для всей семьи! Марина, огромное спасибо! Вся экскурсия на одном дыхании и у детей, и у взрослых ❤️
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Евгения
Мария, провела замечательную экскурсию по музею "Деревянного зодчества", где мы получили много новой и интересной информации о быте крестьянской семьи. Несмотря на то что, это не первая поездка в г. Суздаль, город показал новую грань.
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