Марина проводит ещё 2 экскурсии

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Экскурсия в Музей деревянного зодчества

Почувствовать обаяние русской старины и познакомиться с бытом Суздаля 19 века

Марина
Марина – Гид из Суздаля
Я открою для вас уголок, в котором нет электроники, интернета и прочих благ цивилизации, зато колорит и любовь к родным местам — в избытке! В Музее деревянного зодчества вы погрузитесь в быт 19 века, заглянете в уникальную церковь ⛪, на мельницу и в гости к зажиточному крестьянину.

А также прогуляетесь 👣 по центральным улочкам Суздаля и углубитесь в древнюю историю 📖 города.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 600 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в Музей деревянного зодчества
Экскурсия в Музей деревянного зодчества

Что вас ожидает

Секреты старинного Суздаля
Первая часть экскурсии 🧭 пройдет по главной городской площади и Кремлевской улице — суздальским местам притяжения. Мы прогуляемся по аллее влюблённых и обсудим, как отмечали свадьбы в Суздале 300-400 лет назад. На Соборной площади приоткроем тайны, скрытые за толстыми стенами Рождественского собора, попробуем определить время по древнейшим часам Суздаля и выясним, по кому звонят колокола каждые 15 минут на Кремлевской колокольне. Пройдем по Ильинскому лугу, покормим уточек с деревянного мостика и попытаемся расшифровать очередной суздальский топоним «Щупачиха».

Музей 🖼 деревянного зодчества
Из города мы неожиданно перенесемся на деревенскую улицу 19 века. Вы окажетесь в старинной деревне — заповеднике деревянного суздальского зодчества. Побываете в храме, сложенном без единого гвоздя, зайдете в гости к богатому (и не очень) местному жителю. Заглянете на мельницу, проверите амбары 🍹 и покатаетесь на старинных деревянных качелях. А еще узнаете 10 способов использования печки в доме и выясните, что такое «коник» и «бабий кут».

Кому подойдет экскурсия ⛳

Экскурсия ⛳ подходит для путешественников от 3 лет: для детей программа проходит в игровой форме.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии 🧭 не включены входные билеты 🎫 в музеи 🖼. В среднем стоимость 1 билета на взрослого — 400 руб., детям до 16 лет — бесплатно. По желанию можно посетить и другие экспозиции — это оговаривается на месте.
  • Обратите внимание: в связи с эпидемиологической обстановкой максимальное количество в группе на территории музея не должно превышать 5 человек + 1 гид
Экскурсия в Музей деревянного зодчества
Экскурсия в Музей деревянного зодчества
Экскурсия в Музей деревянного зодчества
Экскурсия в Музей деревянного зодчества
Экскурсия в Музей деревянного зодчества

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Добрый день! Меня зовут Марина, я работаю гидом по городам Золотого Кольца, как с группами, так и с индивидуальными туристами. В школе я ужасно не любила историю, и только начав погружаться в профессию гида, осознала, насколько же это интересно и захватывающе. Поэтому, составляя программы и маршруты экскурсий, я стараюсь избегать банальностей и заученных фактов. Для меня каждая экскурсия — это маленькое путешествие в прошлое, а иногда и в будущее. Предлагаю вам погрузиться в атмосферу древних городов, неизвестных артефактов, узнать несколько версий исторических событий, познакомиться с интересными страницами в биографии известных людей, которые жили на просторах нашей родины. По вашему пожеланию адаптирую программу экскурсии под любые вкусы. Это может быть легкое знакомство с городом, паломнический тур или захватывающий квест для молодого поколения. Приезжайте, я буду очень рада знакомству.
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