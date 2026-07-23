Марина проводит ещё 2 экскурсии

Я открою для вас уголок, в котором нет электроники, интернета и прочих благ цивилизации, зато колорит и любовь к родным местам — в избытке! В Музее деревянного зодчества вы погрузитесь в быт 19 века, заглянете в уникальную церковь, на мельницу и в гости к зажиточному крестьянину. А также прогуляетесь по центральным улочкам Суздаля и углубитесь в древнюю историю города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Секреты старинного Суздаля

Первая часть экскурсии пройдет по главной городской площади и Кремлевской улице — суздальским местам притяжения. Мы прогуляемся по аллее влюблённых и обсудим, как отмечали свадьбы в Суздале 300-400 лет назад. На Соборной площади приоткроем тайны, скрытые за толстыми стенами Рождественского собора, попробуем определить время по древнейшим часам Суздаля и выясним, по кому звонят колокола каждые 15 минут на Кремлевской колокольне. Пройдем по Ильинскому лугу, покормим уточек с деревянного мостика и попытаемся расшифровать очередной суздальский топоним «Щупачиха».

Музей деревянного зодчества

Из города мы неожиданно перенесемся на деревенскую улицу 19 века. Вы окажетесь в старинной деревне — заповеднике деревянного суздальского зодчества. Побываете в храме, сложенном без единого гвоздя, зайдете в гости к богатому (и не очень) местному жителю. Заглянете на мельницу, проверите амбары и покатаетесь на старинных деревянных качелях. А еще узнаете 10 способов использования печки в доме и выясните, что такое «коник» и «бабий кут».

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия подходит для путешественников от 3 лет: для детей программа проходит в игровой форме.

Организационные детали