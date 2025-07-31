Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Суздале

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Суздале, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
30 минут
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Добро пожаловать в мир стекла! В музее вас ждут редкие экспонаты и захватывающие истории о стеклоделии на Руси. Погрузитесь в прошлое и насладитесь красотой
Начало: Улица Кремлёвская дом 19/1
Завтра в 10:00
2 ноя в 10:00
400 ₽ за человека
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Узнать про быт горожан и купцов, традиции парфюмерии и самогоноварения
Начало: На Торговой площади
4 ноя в 10:00
5 ноя в 10:00
8600 ₽ за всё до 10 чел.
Пешая
1 час
Групповая
Пройти по цехам, увидеть этапы изготовления матрёшки и расписать изделие своими руками
Начало: На Промышленной улице
Завтра в 11:00
3 ноя в 08:30
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    31 июля 2025
    Хрупкая красота: музей стекла в Суздале
    Отличный музей с отличным экскурсоводом. Информации море, каждый экспонат со своей историей. Спасибо!
  • Е
    Евгения
    25 июля 2025
    Хрупкая красота: музей стекла в Суздале
    Мне очень понравилась эта экскурсия. Музей времени и стекла открылся в апреле 2025 года благодаря стараниям частного коллекционера, что особо
    читать дальше

    радует. Музей небольшой, маленькая комнатка, но экспонатов довольно много, точно есть на что посмотреть. Моим экскурсоводом была очень приятная женщина (к сожалению, не знаю или забыла имя), которая ранее работала в музее восковых фигур. Экскурсовод опытный, это сразу видно, рассказывает хорошо, интересно, материал довольно структурирован. Небольшой недочет только в том, что есть пробелы в знаниях материала, но музей молодой, так что все обосновано и это легко и быстро поправится. Тем более экскурсовод явно хорошо впитывает информацию - неоднократно говорила, что узнала какие-то факты от посетителей. Сам материал экскурсии мне очень понравился, мне показалось, что он больше про людей, чем про стекло, были интересные истории про конкретных предпринимателей, и даже про одного очень известного учёного (для меня это был новый неожиданный факт). Экскурсия короткая, что, для меня, является ещё одним плюсом, и это время действительно проходит с пользой и интересом. После окончания рассказа можно продолжить рассматривать экспонаты самостоятельно.
    Музей и экскурсию определённо рекомендую!

  • П
    Петрова
    6 июля 2025
    Хрупкая красота: музей стекла в Суздале
    Всё отлично! Подача материала и количество интересной информации выше всяких похвал. Собрание очень разнообразное. 30 минут пролетели на одном дыхании, спасибо за экскурсию!
  • К
    Ксения
    29 июня 2025
    Хрупкая красота: музей стекла в Суздале
    Замечательная экспозиция! Интересная и содержательная экскурсия, отличная подача материала.
    Час пролетел незаметно.
    Большое спасибо за такой замечательный музей.
    Буду рекомендовать друзьям!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Искусство и музеи»

