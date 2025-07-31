Групповая
до 20 чел.
Хрупкая красота: музей стекла в Суздале
Добро пожаловать в мир стекла! В музее вас ждут редкие экспонаты и захватывающие истории о стеклоделии на Руси. Погрузитесь в прошлое и насладитесь красотой
Начало: Улица Кремлёвская дом 19/1
Завтра в 10:00
2 ноя в 10:00
400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
История, вкусы и ароматы уездного Суздаля
Узнать про быт горожан и купцов, традиции парфюмерии и самогоноварения
Начало: На Торговой площади
4 ноя в 10:00
5 ноя в 10:00
8600 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Мастер-класс по росписи магнита на холодильник в Суздале (5+)
Пройти по цехам, увидеть этапы изготовления матрёшки и расписать изделие своими руками
Начало: На Промышленной улице
Завтра в 11:00
3 ноя в 08:30
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория31 июля 2025Отличный музей с отличным экскурсоводом. Информации море, каждый экспонат со своей историей. Спасибо!
- ЕЕвгения25 июля 2025Мне очень понравилась эта экскурсия. Музей времени и стекла открылся в апреле 2025 года благодаря стараниям частного коллекционера, что особо
- ППетрова6 июля 2025Всё отлично! Подача материала и количество интересной информации выше всяких похвал. Собрание очень разнообразное. 30 минут пролетели на одном дыхании, спасибо за экскурсию!
- ККсения29 июня 2025Замечательная экспозиция! Интересная и содержательная экскурсия, отличная подача материала.
Час пролетел незаметно.
Большое спасибо за такой замечательный музей.
Буду рекомендовать друзьям!
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Искусство и музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в октябре 2025
Сейчас в Суздале в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 8600. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Суздале на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 4 ⭐ отзыва, цены от 400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь