читать дальше

радует. Музей небольшой, маленькая комнатка, но экспонатов довольно много, точно есть на что посмотреть. Моим экскурсоводом была очень приятная женщина (к сожалению, не знаю или забыла имя), которая ранее работала в музее восковых фигур. Экскурсовод опытный, это сразу видно, рассказывает хорошо, интересно, материал довольно структурирован. Небольшой недочет только в том, что есть пробелы в знаниях материала, но музей молодой, так что все обосновано и это легко и быстро поправится. Тем более экскурсовод явно хорошо впитывает информацию - неоднократно говорила, что узнала какие-то факты от посетителей. Сам материал экскурсии мне очень понравился, мне показалось, что он больше про людей, чем про стекло, были интересные истории про конкретных предпринимателей, и даже про одного очень известного учёного (для меня это был новый неожиданный факт). Экскурсия короткая, что, для меня, является ещё одним плюсом, и это время действительно проходит с пользой и интересом. После окончания рассказа можно продолжить рассматривать экспонаты самостоятельно.

Музей и экскурсию определённо рекомендую!