Гаврилов Посад раскрывает перед гостями страницы истории, связанные с Иваном Грозным, Екатериной II и Суворовым. Путешествие обещает не только погружение в прошлое, но и гастрономические удовольствия. Музей Российских национальных напитков удивит ароматами мёда и настоек. Гости узнают о жизни помещика Суворова и побывают на знаменитом Конезаводе. Впечатления от гусарских историй и архитектурных памятников делают экскурсию незабываемой
- 📜 Увлекательные исторические рассказы
- 🍯 Дегустация национальных напитков
- 🏰 Посещение старинных мест
- 🐴 Знакомство с Конезаводом
- 🕌 Прекрасные сельские храмы
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Музей Российских национальных напитков
- Конезавод
- Ильинское подворье
- Советская площадь
Описание экскурсииПредлагаю вам расширить свои впечатления от старинного Суздаля путешествием в город Гаврилов Посад. Великолепная, зимой и летом, дорога по уникальному Юрьевскому Ополью, занимательные истории и новый взгляд на уже полюбившиеся места. Экскурсия в Гаврилов Посад является очень приятным и познавательным путешествием.
- Вы посетите уголки, впечатлившие Николая Рериха, описанные им во время его знаменитого путешествия по речному пути «Из варяг в греки».
- Погрузитесь в особенную атмосферу древнего Ополья и узнаете, какие археологические тайны и находки хранит земля древнерусских городищ.
- Побываете в селе Кистыш — имении, которое принадлежало князю Италиийскому графу Суворову-Рымникскому, генералиссимусу и пр.
- А. В. Суворову. А заодно и узнаете, каков был в мирной жизни помещик Суворов.
- Познакомитесь с особенностями постройки удивительных и прекрасных сельских храмов.
- Услышите истории и сказания о великих князьях, знаменитых помещиках и простых людях, вложивших душу и любовь в свою землю.
- Побывав на знаменитом Конезаводе, узнаете историю древних Гавриловских конюшен и происхождении породы лошадей «Владимирский тяжеловоз».
- Ах, гусары! Удивительные истории пребывания на земле Гаврилова Посада гусарского полка, в том числе и романтические!
- Посетите Музейно-дегустационный комплекс «Дворцовый завод» и оцените богатство ароматов и моменты удовольствия от знакомства с Российскими национальными напитками.
- Услышите и познакомитесь с захватывающей историей города Гаврилов Посад. Изучать «биографию» города вы будете, гуляя по его знаковым местам. На Ильинском подворье увидите старинные цветные изразцы, секрет изготовления которых не могут разгадать по сей день. На Советской площади проведёте параллели между домами современными и архаичными. Узнаете, как ресторан XIX века превратился в библиотеку; увидите макет древнего Гаврилова Посада в краеведческом музее и узнаете, как сюда забрёл арктический пингвин.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник А.В. Суворову
- Музей А.В. Суворова
- Подворье Ильинского монастыря
- Пожарная каланча
- Торговые ряды
- Купеческие дома
- Краеведческий музей
- Советская площадь
- Набережная реки Ирмес
- Дворцовый конезавод
Что включено
- Услуги гида: /n/n Сопровождение с показом и рассказом по Юрьевскому Ополью с посещением сёл Весь и Кистыш/n Обзорная пешеходная (либо объездная) экскурсия по г. Гаврилову Посаду/n Внешний осмотр памятников с посещением при открытом доступе/n Посещение Музейно-дегустационного комплекса Дворцовый завод/n Посещение Гаврилово-Посадского муниципального краеведческого музея/n Посещение музея, посвящённого А.В. Суворову в с. Кистыш
Что не входит в цену
- Транспорт
- Билеты в музеи и экскурсии в них
- Дегустации
- Питание
- Страхование
- Проживание
- Мастер-классы
Место начала и завершения?
Автовокзал г. Суздаля, Васильевская, 44
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
