Гаврилов Посад раскрывает перед гостями страницы истории, связанные с Иваном Грозным, Екатериной II и Суворовым. Путешествие обещает не только погружение в прошлое, но и гастрономические удовольствия. Музей Российских национальных напитков удивит ароматами мёда и настоек. Гости узнают о жизни помещика Суворова и побывают на знаменитом Конезаводе. Впечатления от гусарских историй и архитектурных памятников делают экскурсию незабываемой