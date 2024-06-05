Торговые Ряды – экскурсии в Суздале

Найдено 19 экскурсий в категории «Торговые Ряды» в Суздале, цены от 1 400 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная групповая экскурсия по Суздалю
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
37 отзывов
Душевная прогулка по вечернему Суздалю: история, панорамы и уютные улочки
Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды
Начало: На Торговой площади
Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу в 12:30 и 16:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
1 400 за человека
Суздаль - город и люди
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Суздаль - город и люди: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный мир Суздаля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновляющие на размышления
Начало: Около торговых рядов (Торговая площадь)
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
60005 400 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
282 отзыва
Обзорная экскурсия по Суздалю: история, культура и дух России
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: На Торговой площади
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
6 500 за всё до 8 чел.
Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями
Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй
Начало: на Торговой площади
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
6 000 за всё до 6 чел.
Тайны Суздаля для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
537 отзывов
Тайны Суздаля: историческое путешествие с мастер-классами для всей семьи
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
7 000 за всё до 5 чел.
Исторический квест по граду Суздалю
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
2 часа
138 отзывов
Исторический квест в Суздале: от купеческой жизни до поиска клада
Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи
Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор»
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:30
19001 520 за человека
Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
Индивидуальная
3.5 часа
57 отзывов
Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия
Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь
19 июня в 14:30
25 июня в 14:30
7 000 за всё до 10 чел.
Суздаль в контексте русской истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 800 за всё до 4 чел.
Суздаль заповедный и настоящий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
121 отзыв
Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру
Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города
Начало: Суздаль, Торговая площадь
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
4 600 за всё до 8 чел.
Суздаль: дух древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Суздаль: путешествие сквозь века, от кремля до монастырей
Погружение в прошлое Суздаля: от кремля до монастырей, от торговых рядов до смотровой площадки. Узнайте, как город живёт и сегодня
Начало: У входа в ресторан «Гостиный двор» (ул. Ленина, 63...
22 июня в 15:30
2 июля в 15:30
5 700 за всё до 5 чел.
Суздаль - преданья старины глубокой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Суздаль - преданья старины глубокой
Суздаль - город, сохранивший свою историческую атмосферу. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте множество интересных фактов о прошлом
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 13:30
10 июня в 09:00
6 300 за всё до 8 чел.
Приключение этого лета: прогулка на мини-катере в Суздале
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Приключение этого лета: прогулка на мини-катере в Суздале
Путешествие на мини-катере по реке Каменке в Суздале. Удобные кресла, бесшумный электромотор и потрясающие виды ждут вас
Начало: На территории ГТК Суздаль
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 000 за человека
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
Суздаль словно застыл во времени: это один из самых малонаселенных городов России с высокой плотностью исторических сооружений
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 10 чел.
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
7 отзывов
Суздаль за 2 часа: путешествие в прошлое с аудиогидом и входом в кремль
Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города
Начало: Около Суздальского кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 690 за билет
Суздаль: тропой веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Суздаль: тропой веков
История, легенды и мистика Суздаля ждут вас! Погрузитесь в прошлое города, узнайте его тайны и особенности, посетите ключевые памятники и знаменитые места
Начало: В районе Свято-Александровского монастыря
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
9 350 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка по дивному Суздалю
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
13 отзывов
Фотопрогулка по дивному Суздалю: индивидуальная сессия
Тихая речушка и луга, нарядные церкви, резные наличники - Суздаль создан для атмосферных фотосессий! Поймаем ваши эмоции и создадим незабываемые кадры
Начало: Торговые ряды
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 8 000 за всё до 8 чел.
Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё
Погрузиться в историю городских промыслов (+ гончарный мастер-класс по желанию)
Начало: На улице Кремлёвской
22 июня в 15:00
2 июля в 15:00
6 200 за всё до 5 чел.
Обаяние суздальской самобытности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Обаяние суздальской самобытности: индивидуальная экскурсия
Суздаль - город, где сохранилась атмосфера древней Руси. Здесь вы увидите более 200 памятников архитектуры и узнаете много интересного о его истории
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от 2 900 за человека
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Путешествие по нетуристическим местам Суздаля подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя древние храмы, терема и пейзажи, вдохновлявшие Рериха
Начало: Во Владимире
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Суздаль: дух древнего города
    Суздаль прекрасен! А с экскурсией Дарьи он раскрылся для нас во всей красе! Дарья замечательный экскурсовод и прекрасный рассказчик. Всё прошло увлекательно, с юмором и в приятной легкой атмосфере. Однозначно рекомендую Дарью и её экскурсии!
  • М
    Марат
    5 июня 2024
    Душевная групповая экскурсия по Суздалю
    Необычайно приятное послевкусие от увиденного и от услышанного. Большое спасибо Евгению. Очень рекомендую.
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Тайны Суздаля для детей и взрослых
    Чудесная Анастасия, интересно было детям и взрослым.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Тайны Суздаля для детей и взрослых
    Анастасия огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Лучшая похвала гиду, это когда в полностью историческом месте интересно даже подросткам! Не скучно, интересно и очень запоминающееся. Ещё раз огромное спасибо!
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
    Отличная экскурсия! Нас было пятеро, Евгений классно все рассказ, ответил на все наши вопросы, провел по интересным местам. Видно что человек любит свое дело, будем рекомендовать - это наше коллективное мнение)
  • А
    Алиса
    3 июня 2024
    Исторический квест по граду Суздалю
    Мария просто прекрасный экскурсовод, которая сумела справиться с нестандартной задачей (экскурсия у нас была с уклоном в традиции девичников в
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    старые времена), построив интересный маршрут и рассказав про город. Экскурсия получилась интерактивная, мы гуляли по городу, искали подсказки, выполняли задания и параллельно слушали историю Суздаля. Обязательно приедем в Суздаль еще и еще раз обратимся к Марие! Мы в восторге! Спасибо!

  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Тайны Суздаля для детей и взрослых
    Спасибо большое. Всё было очень здорово.
  • В
    Вячеслав
    2 июня 2024
    Душевная групповая экскурсия по Суздалю
    Были в восторге от экскусии и от гида Евгения. Евгений очень увлекательно и интересно рассказывал историю города и его жителей. Взглянули на Суздаль с другой стороны.
  • Е
    Евгения
    31 мая 2024
    Суздаль: тропой веков
    Спасибо Сергею за экскурсию! Провел с нами более четырех часов, все показал и рассказал. Особенно понравилось, что Сергей показывал старые фотографии, чтобы понять, как изменился город. Рассказал и об истории, и об архитектуре, и о быте жителей Суздаля
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Душевная групповая экскурсия по Суздалю
    Было познавательно и не скучно. Евгений знакомил с историей края, рассказывая о быте людей и показывая детали, мимо которых обычно
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    проходишь, не обращая внимания. После этой экскурсии богатая история древнего города ощущается сильнее, ведь теперь ты видишь не просто дома, а видишь людей и целые семьи, которые в них жили столетия назад

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Торговые Ряды»

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  1. Душевная групповая экскурсия по Суздалю
  2. Суздаль - город и люди
  3. Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
  4. Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
  5. Тайны Суздаля для детей и взрослых
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
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