1 чел.
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Групповая
2 часа
Душевная прогулка по вечернему Суздалю: история, панорамы и уютные улочки
Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды
Начало: На Торговой площади
Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу в 12:30 и 16:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
1 400₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Суздаль - город и люди: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный мир Суздаля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновляющие на размышления
Начало: Около торговых рядов (Торговая площадь)
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
60005 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Суздалю: история, культура и дух России
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: На Торговой площади
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
6 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями
Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй
Начало: на Торговой площади
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Суздаля: историческое путешествие с мастер-классами для всей семьи
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Квест
2 часа
Исторический квест в Суздале: от купеческой жизни до поиска клада
Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи
Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор»
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:30
19001 520₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия
Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь
19 июня в 14:30
25 июня в 14:30
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру
Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города
Начало: Суздаль, Торговая площадь
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
4 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль: путешествие сквозь века, от кремля до монастырей
Погружение в прошлое Суздаля: от кремля до монастырей, от торговых рядов до смотровой площадки. Узнайте, как город живёт и сегодня
Начало: У входа в ресторан «Гостиный двор» (ул. Ленина, 63...
22 июня в 15:30
2 июля в 15:30
5 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Суздаль - преданья старины глубокой
Суздаль - город, сохранивший свою историческую атмосферу. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте множество интересных фактов о прошлом
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 13:30
10 июня в 09:00
6 300₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Приключение этого лета: прогулка на мини-катере в Суздале
Путешествие на мини-катере по реке Каменке в Суздале. Удобные кресла, бесшумный электромотор и потрясающие виды ждут вас
Начало: На территории ГТК Суздаль
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
Суздаль словно застыл во времени: это один из самых малонаселенных городов России с высокой плотностью исторических сооружений
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 10 чел.
Билеты
2 часа
Суздаль за 2 часа: путешествие в прошлое с аудиогидом и входом в кремль
Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города
Начало: Около Суздальского кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 690₽ за билет
Индивидуальная
3 часа
Суздаль: тропой веков
История, легенды и мистика Суздаля ждут вас! Погрузитесь в прошлое города, узнайте его тайны и особенности, посетите ключевые памятники и знаменитые места
Начало: В районе Свято-Александровского монастыря
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
9 350₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по дивному Суздалю: индивидуальная сессия
Тихая речушка и луга, нарядные церкви, резные наличники - Суздаль создан для атмосферных фотосессий! Поймаем ваши эмоции и создадим незабываемые кадры
Начало: Торговые ряды
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 8 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ремёсла Суздаля: изразцы, керамика и золотное шитьё
Погрузиться в историю городских промыслов (+ гончарный мастер-класс по желанию)
Начало: На улице Кремлёвской
22 июня в 15:00
2 июля в 15:00
6 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обаяние суздальской самобытности: индивидуальная экскурсия
Суздаль - город, где сохранилась атмосфера древней Руси. Здесь вы увидите более 200 памятников архитектуры и узнаете много интересного о его истории
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от 2 900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Путешествие по нетуристическим местам Суздаля подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя древние храмы, терема и пейзажи, вдохновлявшие Рериха
Начало: Во Владимире
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана5 июня 2024Суздаль прекрасен! А с экскурсией Дарьи он раскрылся для нас во всей красе! Дарья замечательный экскурсовод и прекрасный рассказчик. Всё прошло увлекательно, с юмором и в приятной легкой атмосфере. Однозначно рекомендую Дарью и её экскурсии!
- ММарат5 июня 2024Необычайно приятное послевкусие от увиденного и от услышанного. Большое спасибо Евгению. Очень рекомендую.
- ИИрина3 июня 2024Чудесная Анастасия, интересно было детям и взрослым.
- ЮЮлия3 июня 2024Анастасия огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Лучшая похвала гиду, это когда в полностью историческом месте интересно даже подросткам! Не скучно, интересно и очень запоминающееся. Ещё раз огромное спасибо!
- ООльга3 июня 2024Отличная экскурсия! Нас было пятеро, Евгений классно все рассказ, ответил на все наши вопросы, провел по интересным местам. Видно что человек любит свое дело, будем рекомендовать - это наше коллективное мнение)
- ААлиса3 июня 2024Мария просто прекрасный экскурсовод, которая сумела справиться с нестандартной задачей (экскурсия у нас была с уклоном в традиции девичников в
- ССергей2 июня 2024Спасибо большое. Всё было очень здорово.
- ВВячеслав2 июня 2024Были в восторге от экскусии и от гида Евгения. Евгений очень увлекательно и интересно рассказывал историю города и его жителей. Взглянули на Суздаль с другой стороны.
- ЕЕвгения31 мая 2024Спасибо Сергею за экскурсию! Провел с нами более четырех часов, все показал и рассказал. Особенно понравилось, что Сергей показывал старые фотографии, чтобы понять, как изменился город. Рассказал и об истории, и об архитектуре, и о быте жителей Суздаля
- ССветлана30 мая 2024Было познавательно и не скучно. Евгений знакомил с историей края, рассказывая о быте людей и показывая детали, мимо которых обычно
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Торговые Ряды»
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