О Оксана Суздаль: дух древнего города Суздаль прекрасен! А с экскурсией Дарьи он раскрылся для нас во всей красе! Дарья замечательный экскурсовод и прекрасный рассказчик. Всё прошло увлекательно, с юмором и в приятной легкой атмосфере. Однозначно рекомендую Дарью и её экскурсии!

М Марат Душевная групповая экскурсия по Суздалю Необычайно приятное послевкусие от увиденного и от услышанного. Большое спасибо Евгению. Очень рекомендую.

И Ирина Тайны Суздаля для детей и взрослых Чудесная Анастасия, интересно было детям и взрослым.

Ю Юлия Тайны Суздаля для детей и взрослых Анастасия огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Лучшая похвала гиду, это когда в полностью историческом месте интересно даже подросткам! Не скучно, интересно и очень запоминающееся. Ещё раз огромное спасибо!

О Ольга Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять» Отличная экскурсия! Нас было пятеро, Евгений классно все рассказ, ответил на все наши вопросы, провел по интересным местам. Видно что человек любит свое дело, будем рекомендовать - это наше коллективное мнение)

А Алиса Исторический квест по граду Суздалю читать дальше старые времена), построив интересный маршрут и рассказав про город. Экскурсия получилась интерактивная, мы гуляли по городу, искали подсказки, выполняли задания и параллельно слушали историю Суздаля. Обязательно приедем в Суздаль еще и еще раз обратимся к Марие! Мы в восторге! Спасибо! Мария просто прекрасный экскурсовод, которая сумела справиться с нестандартной задачей (экскурсия у нас была с уклоном в традиции девичников в

С Сергей Тайны Суздаля для детей и взрослых Спасибо большое. Всё было очень здорово.

В Вячеслав Душевная групповая экскурсия по Суздалю Были в восторге от экскусии и от гида Евгения. Евгений очень увлекательно и интересно рассказывал историю города и его жителей. Взглянули на Суздаль с другой стороны.

Е Евгения Суздаль: тропой веков Спасибо Сергею за экскурсию! Провел с нами более четырех часов, все показал и рассказал. Особенно понравилось, что Сергей показывал старые фотографии, чтобы понять, как изменился город. Рассказал и об истории, и об архитектуре, и о быте жителей Суздаля