На Русь пошёл: знакомство с Суздалем

Обзорная экскурсия по кремлю, посаду и монастырям
Наша цель — исследовать трёхчастную структуру древнего Суздаля: кремль, посад, кольцо монастырей.

Разглядеть гармонию средневекового градостроения, понять принцип красоты и меры, которым руководствовались зодчие. И поговорить о людях, важных для города — в далёком прошлом и сейчас.
Описание экскурсии

Начнём путешествие от сердца города — кремля. Обсудим, почему выражение «на Русь пошёл» обозначало путешествие именно в Суздаль.

Поговорим об истории города и важных для него людях — Юрии Долгоруком, Андрее Боголюбском и Георгии Всеволодовиче.

Полюбуемся одной из восьми жемчужин белокаменного зодчества Владимиро-Суздальской земли — Богородице-Рождественским собором.

Прогуляемся по окольному городу — посаду. Посетим торговые ряды и смотровую площадку «Зарядье».

Войдём в Ризоположенский женский монастырь — один из самых древних в Суздале. При желании поднимемся на колокольню, где в кафе «Риза» предлагают какао от уроженца Мексики, а ныне — жителя Суздаля.

Пройдём сквозь Александровский мужской монастырь и выйдем на высокий берег Каменки, где современный художник Синий карандаш оставил свою метку «Место созерцания».

Полюбуемся типовыми купеческими домами на улице Ленина и остановимся у Спасо-Евфимиева монастыря. Поговорим об истории обители.

Закончим прогулку на смотровой площадке у подножия монастыря с прекрасным видом на город.

Обсудим:

  • трёхчастную структуру средневекового города
  • суздальскую школу живописи и архитектуры, которую унаследовала и присвоила Москва
  • феномен белокаменного зодчества на северо-востоке Руси
  • тайны суздальских монастырей

Ольга
Ольга — ваш гид в Суздале
Я внештатный гид Владимиро-Суздальского музея заповедника. Помогу вам взглянуть на Суздаль другим, более осознанным взглядом. Познакомиться с культурой и архитектурой города. Понять, почему же Суздаль называют колыбелью русской государственности.
М
Майя
10 ноя 2025
Получили удовольствие от экскурсии с Ольгой. Для знакомства с городом программа экскурсии составлена отлично. Видно, что экскурсовод сама интересуется историей края, с удовольствием отвечала на наши вопросы. Хотелось бы отметить пунктуальность - экскурсия чётко началась и закончилась в обозначенное время. Надеюсь, попасть к Ольге на тематическую экскурсию, которую она готовит. Благодарим!

