Наша цель — исследовать трёхчастную структуру древнего Суздаля: кремль, посад, кольцо монастырей. Разглядеть гармонию средневекового градостроения, понять принцип красоты и меры, которым руководствовались зодчие. И поговорить о людях, важных для города — в далёком прошлом и сейчас.

Ваш гид в Суздале

Ольга

Время начала: 11:00, 14:00

Начнём путешествие от сердца города — кремля. Обсудим, почему выражение «на Русь пошёл» обозначало путешествие именно в Суздаль.

Поговорим об истории города и важных для него людях — Юрии Долгоруком, Андрее Боголюбском и Георгии Всеволодовиче.

Полюбуемся одной из восьми жемчужин белокаменного зодчества Владимиро-Суздальской земли — Богородице-Рождественским собором.

Прогуляемся по окольному городу — посаду. Посетим торговые ряды и смотровую площадку «Зарядье».

Войдём в Ризоположенский женский монастырь — один из самых древних в Суздале. При желании поднимемся на колокольню, где в кафе «Риза» предлагают какао от уроженца Мексики, а ныне — жителя Суздаля.

Пройдём сквозь Александровский мужской монастырь и выйдем на высокий берег Каменки, где современный художник Синий карандаш оставил свою метку «Место созерцания».

Полюбуемся типовыми купеческими домами на улице Ленина и остановимся у Спасо-Евфимиева монастыря. Поговорим об истории обители.

Закончим прогулку на смотровой площадке у подножия монастыря с прекрасным видом на город.

Обсудим:

трёхчастную структуру средневекового города

суздальскую школу живописи и архитектуры, которую унаследовала и присвоила Москва

феномен белокаменного зодчества на северо-востоке Руси

тайны суздальских монастырей

Организационные детали

Подъём на колокольню (по желанию, по крутой лестнице) — 100 ₽. Там же можно сделать кофе/какао-паузу в кафе «Риза».