Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле кремля
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Суздале
Я внештатный гид Владимиро-Суздальского музея заповедника. Помогу вам взглянуть на Суздаль другим, более осознанным взглядом. Познакомиться с культурой и архитектурой города. Понять, почему же Суздаль называют колыбелью русской государственности.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
–
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Майя
10 ноя 2025
Получили удовольствие от экскурсии с Ольгой. Для знакомства с городом программа экскурсии составлена отлично. Видно, что экскурсовод сама интересуется историей края, с удовольствием отвечала на наши вопросы. Хотелось бы отметить пунктуальность - экскурсия чётко началась и закончилась в обозначенное время. Надеюсь, попасть к Ольге на тематическую экскурсию, которую она готовит. Благодарим!