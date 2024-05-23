Экскурсии по Суздалю на машине с гидом

Найдено 8 экскурсий в категории «На машине» в Суздале, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гости к пасечнику
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия «В гости к пасечнику» в Суздале: пчеловодство и дегустация меда
Посетите деревенскую пасеку в Суздале, узнайте о пчеловодстве и истории меда, попробуйте свежий мед и чай на травах
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 900 за всё до 5 чел.
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Изучить старинное село вдоль и поперёк - от водных ворот Суздаля до церкви Бориса и Глеба
Начало: Суздаль
Завтра в 10:00
11 июня в 10:30
4 400 за всё до 4 чел.
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Путешествие по нетуристическим местам Суздаля подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя древние храмы, терема и пейзажи, вдохновлявшие Рериха
Начало: Во Владимире
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
По Суздалю на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
По Суздалю на автомобиле: увлекательная экскурсия по главным достопримечательностям
Без вороха дат и списка незнакомых имён - вас ждёт самое интересное и вкусное из истории Суздаля! Перемещаемся на машине, чтобы вы могли любоваться городом
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Кидекша - Санино: от чуда к чуду
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Кидекша - Санино: от чуда к чуду
Увидеть символ белокаменного зодчества домонгольской Руси и побывать в загадочном монастыре
Начало: На ул. Торговая площадь
Завтра в 15:00
22 июня в 15:00
5 000 за всё до 5 чел.
Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
Посетить ремесленно-купеческую столицу Суздальского ополья и поразиться её истории
Начало: На улице Парижской Комунны
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
12 000 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Суздаль и село Кидекша на транспорте
Познайте дух старинного Суздаля и уникальное село Кидекша на увлекательной экскурсии с посещением исторических памятников
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
Из Суздаля в Кидекшу
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Из Суздаля в Кидекшу
Начало: Суздаль, улица Пушкарская, 25 а
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
    Экскурсия понравилась. Мы посетили музей в Гаврилово Посаде и гид музея просто вызвал восторг, очень рекомендую. Столько интересной информации, видно
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    насколько человек любит свой край и с таким пылом и желанием передать свою любовь рассказывает много интересного. Я бы назвала его -бриллиантом своего города. Город не заслуженно забыт, осталось не много исторических объектов, но к посещению рекомендую. Посетили уютное кафе при библиотеке. Чудное место.

  • Е
    Елена
    18 мая 2024
    В гости к пасечнику
    Добрый день. Мы были в гостях у семьи Тимаевых. Игорь (хозяин) провел экскурсию, рассказал о строении улья, о механизмах медогона, о жизни пчел. Показал пчелок в ульях. Марина (хозяйка) напоила вкусным чаем. Продегустировали мед. Купили домой) Дай Бог здоровья семье Тимаевых.
    Добрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый день
  • К
    Каролина
    7 мая 2024
    Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
    Анна знает свое дело, рекомендую.
  • Ж
    Женя
    6 апреля 2024
    Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
    Экскурсия понравилась. Анна очень эрудированный и разносторонне развитый гид. Профессионал своего дела. Интересно рассказывает. Нам показалось, что она очень любит свое дело.
  • М
    Марина
    12 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши на транспорте туристов
    Провели 9 марта 2024 на обзорной экскурсии в Суздале. Алексей Калинин отлично провел экскурсию. Грамотно все организовал: не только излагал
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    исторические факты, но заботился куда зайти погреться, где перекусить без отрыва от осмотра. В Суздале были первый раз, после интересного погружения в историю, хочется приехать ещё раз в теплое время и продолжить знакомство с достопримечательностями города и окрестностями.

  • В
    Вера
    2 марта 2024
    Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
    Огромное спасибо гиду Анне за экскурсию в Кидекшу! Анна настоящий профессионал и энтузиаст своего дела. Рассказ был интересным и увлекательным.
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    Анна сообщила нам множество сведений по археологии, истории, архитектуре, топонимике и даже гидрологии Суздаля и окрестностей. Не хотелось бы использовать штампы, но полтора часа экскурсии пролетели как несколько минут. Обязательно рекомендую эту экскурсию и гида Анну.

  • Л
    Лариса
    27 февраля 2024
    Кидекша - Санино: от чуда к чуду
    25 февраля отправились с гидом Еленой на автомобильную экскурсию "От чуда к чуду". Название экскурсии как нельзя лучше характеризует содержание: храмы
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    удивительной архитектуры, чудотворные иконы, история нашей Великой Родины… Елена прекрасный рассказчик, легко и умело напоминала нам, далеким от изучения истории дамам, основные вехи развития земли Суздальской. Огромное спасибо Елене и водителю Михаилу, мы комфортно путешествовали. Еще долго будем наслаждаться воспоминаниями.

  • Ю
    Юлия
    23 февраля 2024
    Затерянный мир в окрестностях Суздаля
    Отличная авторская экскурсия по окрестностям Суздаля. Если вы на машине, обязательно берите, не прогадаете.
  • И
    Инна
    29 января 2024
    Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
    На днях, остановивших на несколько дней в Суздале, решили разнообразить наше путешествие и съездили на экскурсию в Гаврилов Посад. Для нас
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    этот городок стал неожиданным открытием. Нас сопровождала экскурсовод Светлана, историк-этнограф. Благодаря Светлане мы узнали, что Гаврилов Посад был крупным ремесленным и торговым центром, и конечно родиной владимирского тяжеловоза. А еще Гаврилов Посад- хмельной край и именно отсюда в Европу завозили хмель. В ходе экскурсии мы посетили краеведческий музей, который располагается в старинном купеческом особняке построенному по типовому проекту самого Росси! Всего, что мы узнали от Светланы, не перескажешь в одном отзыве, лучше посетите лично этот маленький городок с большой историей!

  • И
    Ирина
    10 января 2024
    Кидекша - Санино: от чуда к чуду
    Спасибо Елене за открытие интересных мест: храма Бориса и Глеба в Кидекше и Свято Никольский монастырь в Санино. Сложно передать ощущение волшебства в этих местах, там надо просто побывать. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. В гости к пасечнику
  2. Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
  3. Затерянный мир в окрестностях Суздаля
  4. По Суздалю на автомобиле
  5. Кидекша - Санино: от чуда к чуду
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
Сейчас в Суздале в категории "На машине" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 4 400 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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