1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «В гости к пасечнику» в Суздале: пчеловодство и дегустация меда
Посетите деревенскую пасеку в Суздале, узнайте о пчеловодстве и истории меда, попробуйте свежий мед и чай на травах
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Изучить старинное село вдоль и поперёк - от водных ворот Суздаля до церкви Бориса и Глеба
Начало: Суздаль
Завтра в 10:00
11 июня в 10:30
4 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Путешествие по нетуристическим местам Суздаля подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя древние храмы, терема и пейзажи, вдохновлявшие Рериха
Начало: Во Владимире
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Суздалю на автомобиле: увлекательная экскурсия по главным достопримечательностям
Без вороха дат и списка незнакомых имён - вас ждёт самое интересное и вкусное из истории Суздаля! Перемещаемся на машине, чтобы вы могли любоваться городом
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кидекша - Санино: от чуда к чуду
Увидеть символ белокаменного зодчества домонгольской Руси и побывать в загадочном монастыре
Начало: На ул. Торговая площадь
Завтра в 15:00
22 июня в 15:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
Посетить ремесленно-купеческую столицу Суздальского ополья и поразиться её истории
Начало: На улице Парижской Комунны
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Суздаль и село Кидекша на транспорте
Познайте дух старинного Суздаля и уникальное село Кидекша на увлекательной экскурсии с посещением исторических памятников
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Суздаля в Кидекшу
Начало: Суздаль, улица Пушкарская, 25 а
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга23 мая 2024Экскурсия понравилась. Мы посетили музей в Гаврилово Посаде и гид музея просто вызвал восторг, очень рекомендую. Столько интересной информации, видно
- ЕЕлена18 мая 2024Добрый день. Мы были в гостях у семьи Тимаевых. Игорь (хозяин) провел экскурсию, рассказал о строении улья, о механизмах медогона, о жизни пчел. Показал пчелок в ульях. Марина (хозяйка) напоила вкусным чаем. Продегустировали мед. Купили домой) Дай Бог здоровья семье Тимаевых.
- ККаролина7 мая 2024Анна знает свое дело, рекомендую.
- ЖЖеня6 апреля 2024Экскурсия понравилась. Анна очень эрудированный и разносторонне развитый гид. Профессионал своего дела. Интересно рассказывает. Нам показалось, что она очень любит свое дело.
- ММарина12 марта 2024Провели 9 марта 2024 на обзорной экскурсии в Суздале. Алексей Калинин отлично провел экскурсию. Грамотно все организовал: не только излагал
- ВВера2 марта 2024Огромное спасибо гиду Анне за экскурсию в Кидекшу! Анна настоящий профессионал и энтузиаст своего дела. Рассказ был интересным и увлекательным.
- ЛЛариса27 февраля 202425 февраля отправились с гидом Еленой на автомобильную экскурсию "От чуда к чуду". Название экскурсии как нельзя лучше характеризует содержание: храмы
- ЮЮлия23 февраля 2024Отличная авторская экскурсия по окрестностям Суздаля. Если вы на машине, обязательно берите, не прогадаете.
- ИИнна29 января 2024На днях, остановивших на несколько дней в Суздале, решили разнообразить наше путешествие и съездили на экскурсию в Гаврилов Посад. Для нас
- ИИрина10 января 2024Спасибо Елене за открытие интересных мест: храма Бориса и Глеба в Кидекше и Свято Никольский монастырь в Санино. Сложно передать ощущение волшебства в этих местах, там надо просто побывать. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «На машине»
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