Ильинская церковь – экскурсии в Суздале

Найдено 3 экскурсии в категории «Ильинская церковь» в Суздале, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Яркий маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
Пешая
2 часа
524 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Яркий маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
Начало: Улица Кремлевская, 23, Суздаль
Расписание: По субботам и праздничным дням в 13:00
29 мар в 13:00
5 апр в 13:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю
3 часа
105 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
29 мар в 09:00
3 апр в 09:00
от 7900 ₽ за всё до 6 чел.
Из Гаврилова Посада в Гаврилов «Париж»
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Гаврилова Посада в Гаврилов «Париж»
Начало: Автовокзал г. Суздаля, Васильевская, 44
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9300 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    16 марта 2025
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю
    Очень рекомендую. Чудесный экскурсовод, прекрасная прогулка. Рекомендую всем!
  • T
    Tatianazob
    15 марта 2025
    Яркий маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
    Были на экскурсии 15 марта в 13.00. Самые положительные впечатления! Грамотно построен маршрут. Экскурсовод Альбина очень интересно все рассказала и показала,время пролетело незаметно. Человек горит своей профессией, она с таким удовольствием делилась с нами различными фактами!!! В общем,однозначно рекомендуем.
  • И
    Иван
    11 марта 2025
    Яркий маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
    ВСЕ!
  • А
    Алексей
    10 октября 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю
    На днях были с друзьями в Суздале, приехали из Санкт-Петкрбурга. Очень познавательная экскурсия получилась! Много интересной информации нам рассказала Галина.
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    За три часа пешей прогулки увидели много памятников архитектуры, побывали в нескольких монастырях, увидели дом Бальзаминова и др. Спасибо Галине за чудесный день. Всем советую этого экскурсовода.

  • А
    Александра
    17 сентября 2024
    Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
    Экскурсия была классной! Во-первых, Елена нас встретила на своем авто во Владимире в удобном для нас месте и время, по
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    пути рассказала и про сам Владимир и историю края. В самом Суздале за отведенное время показала основные достопримечательности, рассказала много занимательных историй, подсказала хорошие места для обеда, покупки сувениров, познакомила с местными традициями. Благодаря Елене день был просто великолепным, знакомство с Суздалем состоялось, мы обязательно вернемся в этот удивительный город-музей еще раз. Спасибо Елене за прекрасную поездку! Рекомендую всем от души.

  • K
    Kirillova
    27 июля 2024
    Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
    Елена очень интересно рассказывает и увлекает! Ребенок остался доволен, ну и места очень красивые 😊
    Елена очень интересно рассказывает и увлекает! Ребенок остался доволен, ну и места очень красивые 😊Елена очень интересно рассказывает и увлекает! Ребенок остался доволен, ну и места очень красивые 😊Елена очень интересно рассказывает и увлекает! Ребенок остался доволен, ну и места очень красивые 😊
  • Е
    ЕЛЕНА
    13 июня 2023
    Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
    Нам всё понравилось!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Ильинская церковь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Яркий маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
  2. Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю
  3. Из Гаврилова Посада в Гаврилов «Париж»
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Торговые Ряды
  5. Самое главное
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Покровский монастырь
  9. Преподобенская колокольня
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в марте 2025
Сейчас в Суздале в категории "Ильинская церковь" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 9300. Туристы уже оставили гидам 629 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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