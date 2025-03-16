читать дальше

пути рассказала и про сам Владимир и историю края. В самом Суздале за отведенное время показала основные достопримечательности, рассказала много занимательных историй, подсказала хорошие места для обеда, покупки сувениров, познакомила с местными традициями. Благодаря Елене день был просто великолепным, знакомство с Суздалем состоялось, мы обязательно вернемся в этот удивительный город-музей еще раз. Спасибо Елене за прекрасную поездку! Рекомендую всем от души.