Групповая
до 20 чел.
Яркий маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
Начало: Улица Кремлевская, 23, Суздаль
Расписание: По субботам и праздничным дням в 13:00
29 мар в 13:00
5 апр в 13:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
29 мар в 09:00
3 апр в 09:00
от 7900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Гаврилова Посада в Гаврилов «Париж»
Начало: Автовокзал г. Суздаля, Васильевская, 44
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9300 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария16 марта 2025Очень рекомендую. Чудесный экскурсовод, прекрасная прогулка. Рекомендую всем!
- TTatianazob15 марта 2025Были на экскурсии 15 марта в 13.00. Самые положительные впечатления! Грамотно построен маршрут. Экскурсовод Альбина очень интересно все рассказала и показала,время пролетело незаметно. Человек горит своей профессией, она с таким удовольствием делилась с нами различными фактами!!! В общем,однозначно рекомендуем.
- ИИван11 марта 2025ВСЕ!
- ААлексей10 октября 2024На днях были с друзьями в Суздале, приехали из Санкт-Петкрбурга. Очень познавательная экскурсия получилась! Много интересной информации нам рассказала Галина.
- ААлександра17 сентября 2024Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хороводЭкскурсия была классной! Во-первых, Елена нас встретила на своем авто во Владимире в удобном для нас месте и время, по
- KKirillova27 июля 2024Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хороводЕлена очень интересно рассказывает и увлекает! Ребенок остался доволен, ну и места очень красивые 😊
- ЕЕЛЕНА13 июня 2023Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хороводНам всё понравилось!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Ильинская церковь»
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