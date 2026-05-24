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инструменты и материалы. Это был релакс и погружение в творческий процесс. Два часа пролетели незаметно в прекрасной и уютной, поистине домашней атмосфере. А ещё Светлана из бисера плетет невообразимые вещи и ювелирные украшения. Я не смогла уйти оттуда, не приобретя ничего. Купила два шикарных колье из бисера. Арт-пространство заполнено разного рода изделиями ручной работы. В них есть душа и тепло человеческих рук. Мне не хотелось оттуда уходить. Спасибо большое Светлане за прекрасно проведенное время. Анжела, Светлана и Роман. г. Москва.