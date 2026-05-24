Разукрасьте яркими красками частичку русской души, традиционную игрушку — матрешку.
Мастер-класс проходит в уютной мастерской в центре Суздаля, как для искушенных, так и для начинающих рисовальщиков.
Каждый участник станет автором своей особенной матрешки, распишет уникальную в своем роде игрушку, которая будет радовать или станет приятным сюрпризом близкому человеку.
Мастер-класс проходит в уютной мастерской в центре Суздаля, как для искушенных, так и для начинающих рисовальщиков.
Каждый участник станет автором своей особенной матрешки, распишет уникальную в своем роде игрушку, которая будет радовать или станет приятным сюрпризом близкому человеку.
Описание мастер-класса
Что вас ждет:
- рассказ об истории возникновения матрешки и о том, как ее изготавливают;
- секреты мастерства от художника, который расскажет о материалах и техниках росписи;
- роспись матрешек, которая производится по нанесенному рисунку, желающим проявить фантазию возможно предоставление пустой заготовки;
- сопровождение мастером, который при необходимости помогает участникам закончить работу;
• окончание мастер-класса, участники забирают с собой полностью нарисованную матрешку (матрешки лаком не покрывается, т. к. это занимает очень много времени). Важная информация:
- В мастер-классе можно участвовать детям с пяти лет.
- Все необходимые материалы в наличии. Каждому участнику накрывается отдельное рабочее место.
- Мастер-класс проходит в формате сборной группы и состоится при участии как минимум 3-х человек.
По субботам и праздничным дням в 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Мастер-класс
Место начала и завершения?
Суздаль, улица Кремлевская, д. 23, Арт-салон
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и праздничным дням в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- В мастер-классе можно участвовать детям с пяти лет
- Все необходимые материалы в наличии. Каждому участнику накрывается отдельное рабочее место
- Мастер-класс проходит в формате сборной группы и состоится при участии как минимум 3-х человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Большая благодарность Анне за чудесный мастер-класс! Нам рассказали историю матрёшек, показали варианты их росписи, Анна предоставила доп. краски и кисти, проконсультировала по сочетаемости и смешиванию цветов.
Мы настолько увлеклись процессом, что время пролетело незаметно и мы выбились из тайминга на полчаса, но Анна нисколько нас не торопила.
Получили колоссальное удовольствие от процесса и удовлетворение от результата проделанной работы! Большое спасибо!
Мы настолько увлеклись процессом, что время пролетело незаметно и мы выбились из тайминга на полчаса, но Анна нисколько нас не торопила.
Получили колоссальное удовольствие от процесса и удовлетворение от результата проделанной работы! Большое спасибо!
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Т
Благодарю за мастер класс. Нам очень понравилось. Мастер Анна сначала рассказала о видах росписи, которые есть и используют в России. Потом помогла с разукрашиванием матрешек. Все доступно и очень легко. Советую!
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О
Вела мастер-класс Светлана, очень милая женщина. На мастер-классе было интересно услышать историю матрёшки, узнать виды росписи, и научиться правильно расписывать матрёшка. Большое спасибо за экскурсию!!!
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Л
Мастер класс понравился. С удовольствием разрисовали матрешек, получили удовольствие. Спасибо Светлане за помощь и рассказ.
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И
Всё понравилось. Дети в восторге.
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А
Мастер-класс проводит Светлана. Очень интересно рассказывает о разновидностях росписи матрёшек, историю матрёшки и другие факты, связанные с эти искусством. Рассказала и показала как правильно расписывать нужно матрёшки. Предоставила все необходимые
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