От ложки до матрёшки: мастер-класс по росписи по дереву в Суздале

На мастер-классе вы прикоснётесь к старинному народному ремеслу под руководством суздальского художника росписи и иллюстратора. Узнаете тонкости и приёмы местных мастеров, исследуете современные иллюстративные техники. Откроете свои скрытые способности и создадите уникальную ложку или матрёшку. Всё получится, даже если до этого вы никогда не пробовали рисовать!

за 1–2 человек или 1334 ₽ за человека, если вас больше

Ваш гид в Суздале

Описание мастер-класса

Перед мастер-классом мы обсудим, что именно будем раскрашивать — ложку или матрёшку.

Начнём с азов росписи

Вы узнаете, как готовить деревянное изделие к нанесению рисунка

Зачем художнику тычок и шпажка

Какой элемент легко нарисовать пальцем

Есть ли в Суздале и Владимире своя роспись и чем она отличается от всех остальных

Вы выберете узор из готовых вариантов — или пофантазируете и придумаете собственный рисунок.

Создадите собственный неповторимый шедевр под моим чутким руководством — и заберёте его с собой на память.

Организационные детали