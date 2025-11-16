От ложки до матрёшки: мастер-класс по росписи по дереву в Суздале

На мастер-классе вы прикоснётесь к старинному народному ремеслу под руководством суздальского художника росписи и иллюстратора. Узнаете тонкости и приёмы местных мастеров, исследуете современные иллюстративные техники. Откроете свои скрытые способности и создадите уникальную ложку или матрёшку. Всё получится, даже если до этого вы никогда не пробовали рисовать!
Описание мастер-класса
Перед мастер-классом мы обсудим, что именно будем раскрашивать — ложку или матрёшку.
Начнём с азов росписи
- Вы узнаете, как готовить деревянное изделие к нанесению рисунка
- Зачем художнику тычок и шпажка
- Какой элемент легко нарисовать пальцем
- Есть ли в Суздале и Владимире своя роспись и чем она отличается от всех остальных
Вы выберете узор из готовых вариантов — или пофантазируете и придумаете собственный рисунок.
Создадите собственный неповторимый шедевр под моим чутким руководством — и заберёте его с собой на память.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в уютной студии
- Все нужные материалы входят в стоимость мастер-класса
- Интересно будет взрослым и детям старше 7 лет. Дети 5–7 лет могут участвовать, но изделие с ними будет раскрашивать кто-то из взрослых
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На бульваре Всполье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Суздале
Провела экскурсии для 360 туристов
Дорогие и любознательные гости Суздаля! Меня зовут Анна, я художник росписи по дереву и иллюстратор. Несколько лет посвятила росписи деревянных сувениров на фабрике «Владимиро-Суздальские узоры». Провожу увлекательные мастер классы по росписи и иллюстрации в Суздале.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
16 ноя 2025
Очень понравился мастер класс! Были предоставлены: заготовка матрешки, инструменты, краски. Анна дала выбрать жанр росписи, интересно рассказывала про создание матрешек и виды росписи! Помогала во всем. Рекомендую!
Тимичева
4 ноя 2025
Отличный мастер своего дела) приятный человек) классное мероприятие для всей семьи
