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«Полем, кругом, Ильинским лугом…»: велопрогулка по Суздалю

В комфортном ритме исследовать все грани города - от исторических до природных локаций
Эта велопоездка — возможность познакомиться с Суздалем легко и неспешно.

Вы увидите знаменитые памятники и тихие уголки, куда редко доходят гости города, а главное — поймёте, почему здесь возник один из древнейших центров Северо-Восточной Руси.

Я покажу Суздаль глазами человека, который однажды приехал сюда, искренне восхитился этим местом и остался изучать локальную историю, природу и быт.
«Полем, кругом, Ильинским лугом…»: велопрогулка по Суздалю
«Полем, кругом, Ильинским лугом…»: велопрогулка по Суздалю
«Полем, кругом, Ильинским лугом…»: велопрогулка по Суздалю

Описание экскурсии

Панорама Суздаля с обзорной площадки

Начнём прогулку с места, откуда открывается один из лучших видов на город. Перед вами раскинется Суздаль с бесчисленными куполами храмов, монастырями и домами, утопающими в зелени. Здесь вы узнаете, что такое Суздальское Ополье и почему именно оно определило судьбу этих земель.

Исторический центр

Проедем по самым знаковым местам города. Вы увидите кремль, древние монастыри, посадские храмы, старинные торговые улицы и гражданскую архитектуру дореволюционной эпохи. Поговорим о том, как формировался Суздаль и почему его исторический облик удалось сохранить почти без изменений.

Советская история города

Вы увидите главный туристический комплекс, созданный в советские годы, и узнаете, как в 20 веке Суздаль превратился в один из главных символов Золотого кольца России.

Михайлова сторона (расширенный маршрут)

Если выберете полную версию экскурсии, отправимся в район, куда редко добираются туристы. Здесь вас ждут тихие улочки, необычные виды на город и возможность увидеть Суздаль с ещё одного неожиданного ракурса.

Колокольня с панорамным видом (расширенный маршрут)

Поднимемся на колокольню одного из храмов, чтобы ещё раз взглянуть на город с высоты. При желании вы сможете попробовать себя в роли звонаря и услышать, как звучат церковные колокола.

Во время прогулки вы узнаете:

  • что такое Суздальское Ополье и почему оно стало основой процветания этих мест
  • как природные условия повлияли на развитие одного из древнейших русских княжеств
  • почему можно говорить сразу о «четырёх городах» внутри современного Суздаля
  • как проехать «полем, кругом, Ильинским лугом, Михайловой стороной и к себе домой»

Организационные детали

  • Маршрут проходит в двух вариантах:
    — полный — около 3 часов
    — сокращённый — около 2 часов
    Стоимость одинакова для обоих маршрутов
  • Поедем на современных горных велосипедах, подходящих для комфортных городских прогулок. В наличии также есть детский велосипед для младшего школьника и велокресло для ребёнка 1–3 лет
  • Программа рассчитана практически на любой возраст и уровень физической подготовки
  • По желанию сделаем остановку в уютной кофейне или устроим небольшую чайную паузу в живописном месте

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
С тех пор, как я переехал в Суздаль в 2017 году, одним из моих любимых занятий стали велопоездки по городу и окрестностям. Вслед за мной и вся моя семья, включая
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малышей, также очень полюбила такой отдых. Кроме того, история города вызывает у меня живой интерес. Я не гид, севший на велосипед, я — до мозга костей велосипедист, который полюбил эти места, и я мечтаю поделиться с людьми чем-то большим, чем просто набор фактов. Хочу, чтобы гости Суздаля увидели его взглядом, наполненным изумлением и любовью.

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