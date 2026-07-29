Эта велопоездка — возможность познакомиться с Суздалем легко и неспешно. Вы увидите знаменитые памятники и тихие уголки, куда редко доходят гости города, а главное — поймёте, почему здесь возник один из древнейших центров Северо-Восточной Руси. Я покажу Суздаль глазами человека, который однажды приехал сюда, искренне восхитился этим местом и остался изучать локальную историю, природу и быт.

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Описание экскурсии

Панорама Суздаля с обзорной площадки

Начнём прогулку с места, откуда открывается один из лучших видов на город. Перед вами раскинется Суздаль с бесчисленными куполами храмов, монастырями и домами, утопающими в зелени. Здесь вы узнаете, что такое Суздальское Ополье и почему именно оно определило судьбу этих земель.

Исторический центр

Проедем по самым знаковым местам города. Вы увидите кремль, древние монастыри, посадские храмы, старинные торговые улицы и гражданскую архитектуру дореволюционной эпохи. Поговорим о том, как формировался Суздаль и почему его исторический облик удалось сохранить почти без изменений.

Советская история города

Вы увидите главный туристический комплекс, созданный в советские годы, и узнаете, как в 20 веке Суздаль превратился в один из главных символов Золотого кольца России.

Михайлова сторона (расширенный маршрут)

Если выберете полную версию экскурсии, отправимся в район, куда редко добираются туристы. Здесь вас ждут тихие улочки, необычные виды на город и возможность увидеть Суздаль с ещё одного неожиданного ракурса.

Колокольня с панорамным видом (расширенный маршрут)

Поднимемся на колокольню одного из храмов, чтобы ещё раз взглянуть на город с высоты. При желании вы сможете попробовать себя в роли звонаря и услышать, как звучат церковные колокола.

Во время прогулки вы узнаете:

что такое Суздальское Ополье и почему оно стало основой процветания этих мест

как природные условия повлияли на развитие одного из древнейших русских княжеств

почему можно говорить сразу о «четырёх городах» внутри современного Суздаля

как проехать «полем, кругом, Ильинским лугом, Михайловой стороной и к себе домой»

Организационные детали