Еще несколько необычных экскурсий в Суздале

  1. Россия
  2. Экскурсии

Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»

Посетить главные места древнего города и раскрыть его историю в легком нескучном формате

Евгений
Евгений – Гид из Суздаля
Суздаль запомнится вам торговыми площадями, величественными монастырями, заливными лугами и пронзительным русским духом.

Вы погуляете по уютным улочкам, заглянете в старинный дом и подниметесь на колокольню.

А я расскажу, что интересного происходило на этой земле, какие фильмы 🎥 здесь снимали и как Суздаль связан с Иваном Грозным и Владимиром Мономахом.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»

Что вас ожидает

Суздаль во всей красе
Вы посетите действующий женский Ризоположенский монастырь, пройдете по местам съемок «Женитьбы Бальзаминова» и насладитесь лучшими видами города с колокольни. Оцените старинные Торговые ряды, погуляете по Кремлевскому валу и рассмотрите окруженные елью ветхие деревянные домики, где по сей день живут суздальцы. А еще узнаете какой местный памятник построили в честь победы русских войск над Наполеоном.

Суздаль изнутри
Прогуливаясь по одной старинной улочке, вы заглянете в дом 18 века. Осмотрите исконный интерьер и предметы быта крестьянской семьи и раскроете, почему в былые времена деревенские жители часто купались в печке. Расскажу я и том, на что «олигархи» прошлых столетий тратили богатства, как для московского князя Василия III выбирали первую леди и за какие грехи он сослал ее в суздальский монастырь.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает посещение музеев
  • Билет на колокольню не включен в стоимость — 100 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 На Торговой площади, 2А
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Привет! Меня зовут Евгений, мне 25 лет. Я увлекаюсь краеведением и провожу авторские экскурсии по Суздалю. С радостью покажу вам главные и тайные места этого чудесного старинного города и расскажу о нем самое интересное.
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Суздале

Тайны Суздаля для детей и взрослых
3 900
2 часа
Тайны Суздаля для детей и взрослых
135 отзывов
Погрузиться в быт прошлого и раскрыть секреты истории на интерактивной экскурсии
Нескучный Суздаль
4 300
2.5 часа
Нескучный Суздаль
94 отзыва
Узнать историю без сухих лекций и оживить летописи на обзорной экскурсии
Легенды и предания суздальской земли
3 900
2 часа
Легенды и предания суздальской земли
71 отзыв
Познакомиться с главными достопримечательностями и городскими сказаниями
Суздаль — колыбель России
5 200
3 часа
Суздаль — колыбель России
63 отзыва
Обзорная экскурсия по «жемчужине» Золотого кольца
Суздаль для детей! Костюмированная экскурсия
4 550
2 часа
Суздаль для детей! Костюмированная экскурсия
55 отзывов
Знакомство с историей, правителями, бытом и архитектурой города в веселой интерактивной форме
Путешествие по загадочному Суздалю
5 500
2 часа
Путешествие по загадочному Суздалю
34 отзыва
Погрузиться в старинный быт и традиции города в формате квеста