Еще несколько необычных экскурсий в Суздале

Что вас ожидает

Суздаль во всей красе

Вы посетите действующий женский Ризоположенский монастырь, пройдете по местам съемок «Женитьбы Бальзаминова» и насладитесь лучшими видами города с колокольни. Оцените старинные Торговые ряды, погуляете по Кремлевскому валу и рассмотрите окруженные елью ветхие деревянные домики, где по сей день живут суздальцы. А еще узнаете какой местный памятник построили в честь победы русских войск над Наполеоном.

Суздаль изнутри

Прогуливаясь по одной старинной улочке, вы заглянете в дом 18 века. Осмотрите исконный интерьер и предметы быта крестьянской семьи и раскроете, почему в былые времена деревенские жители часто купались в печке. Расскажу я и том, на что «олигархи» прошлых столетий тратили богатства, как для московского князя Василия III выбирали первую леди и за какие грехи он сослал ее в суздальский монастырь.

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