Еще несколько необычных экскурсий в Суздале

Суздаль запомнится вам торговыми площадями, величественными монастырями, заливными лугами и пронзительным русским духом. Вы погуляете по уютным улочкам, заглянете в старинный дом и подниметесь на колокольню. А я расскажу, что интересного происходило на этой земле, какие фильмы здесь снимали и как Суздаль связан с Иваном Грозным и Владимиром Мономахом.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Суздаль во всей красе

Вы посетите действующий женский Ризоположенский монастырь, пройдете по местам съемок «Женитьбы Бальзаминова» и насладитесь лучшими видами города с колокольни. Оцените старинные Торговые ряды, погуляете по Кремлевскому валу и рассмотрите окруженные елями ветхие деревянные домики, где по сей день живут суздальцы. А еще узнаете какой местный памятник построили в честь победы русских войск над Наполеоном.

Суздаль изнутри

Прогуливаясь по одной старинной улочке, вы заглянете в дом 18 века. Осмотрите исконный интерьер и предметы быта крестьянской семьи и раскроете, почему в былые времена деревенские жители часто купались в печке. Расскажу я и том, на что «олигархи» прошлых столетий тратили богатства, как для московского князя Василия III выбирали первую леди и за какие грехи он сослал ее в суздальский монастырь.

Организационные детали