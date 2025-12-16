Еще несколько необычных экскурсий в Суздале

Посетить главные места древнего города и раскрыть его историю в легком нескучном формате
Суздаль запомнится вам торговыми площадями, величественными монастырями, заливными лугами и пронзительным русским духом. Вы погуляете по уютным улочкам, заглянете в старинный дом и подниметесь на колокольню.
А я расскажу, что интересного происходило на этой земле, какие фильмы здесь снимали и как Суздаль связан с Иваном Грозным и Владимиром Мономахом.
Вы посетите действующий женский Ризоположенский монастырь, пройдете по местам съемок «Женитьбы Бальзаминова» и насладитесь лучшими видами города с колокольни. Оцените старинные Торговые ряды, погуляете по Кремлевскому валу и рассмотрите окруженные елями ветхие деревянные домики, где по сей день живут суздальцы. А еще узнаете какой местный памятник построили в честь победы русских войск над Наполеоном.
Суздаль изнутри
Прогуливаясь по одной старинной улочке, вы заглянете в дом 18 века. Осмотрите исконный интерьер и предметы быта крестьянской семьи и раскроете, почему в былые времена деревенские жители часто купались в печке. Расскажу я и том, на что «олигархи» прошлых столетий тратили богатства, как для московского князя Василия III выбирали первую леди и за какие грехи он сослал ее в суздальский монастырь.
Организационные детали
Мы не посещаем музеи
Билет на колокольню не включён в стоимость — 200 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 8704 туристов
Привет! Меня зовут Евгений. Я несколько лет провожу экскурсии по Суздалю. Неформально и при этом доступно и информативно рассказываю о нашем городе. Сделаю всё, чтобы Суздаль вам понравился:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 298 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Дата посещения: 12 дек 2025
Евгений прекрасно провел экскурсию для нашей группы, большая часть которой ранее неоднократно посещала Суздаль. Было познавательно, увлекательно, с юмором, с новыми локациями и без нудного академизма. Евгений ответил на все вопросы, которые касались исторических событий или настоящего времени. Несмотря на пронзительный ветер, мы продлили экскурсию еще на полчаса. Все остались очень довольны. Однозначно рекомендуем!
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ольга
Я очень благодарна Евгению за экскурсию! Всей нашей семье понравилось. Папа плохо слышит, но Евгений пришел с аудиогидом. По маршруту заходили в один домик с утварью прошлых лет - очень читать дальшеуменьшить
понравилось. Это даже лучше чем музей деревянного зодчество. Женя все рассказал и показал. Интересная история города - 10 лет бывали в Суздале, а с экскурсией впервые и я осталась очень довольна! Прям новыми глазами посмотрела на город, берите экскурсию обязательно. Мы не сильно углублялись в какие то даты и заумные истории - в этом и был изюм. Это действительно как друг в городе. Еще раз повторюсь - мы все остались довольны. Хорошая обзорная экскурсия, помогла лучше узнать город и главное много всего запомнилось.
+2
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Максим
Посетили с супругой Суздаль, спустя 7 лет и благодаря Евгению, узнали его с новой стороны и смогли полюбить еще раз. Евгений провел маршрутами, которыми мы не гуляли, показал новые (для нас) читать дальшеуменьшить
интересные места и заворожил своими рассказами:) Самое классное, что Евгений знает и умеет правильно подать информацию, что бы все запомнилось и было максимально интересно. Включая отличное чувство юмора.
Евгений спасибо большое, в следующий приезд надеемся сходить и на другие Ваши экскурсии:)
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Анна
Евгений - замечательный гид. Экскурсия была живой, интересной, с юмором и легкой подачей. Мы как будто прогуливались со старым другом по городу. Евгений очень открытый молодой человек, был готов ответить читать дальшеуменьшить
на все наши вопросы по Суздалю. Показал красивые места, посоветовал ряд интересных мест. Эта экскурсия надолго останется в нашей памяти! Спасибо Евгению за то, что смог заинтересовать и влюбить в город! Мы обязательно вернемся!
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Пономарева
Добрый день! Если вы приехали или только намереваетесь приехать в Суздаль, то обязательно воспользуйтесь услугами гида. Это познавательно, полезно, интересно. Мы были в Суздале в феврале 2024. С нашим гидом - Евгением читать дальшеуменьшить
связались и забронировали его время заранее. Всего два часа прогулки пешком по историческим местам Суздаля, а столько интересного узнали и красивого увидели!!!! Приятно, когда человек любит и знает свой город, рассказывает, используя ассоциации, что позволяет запомнить гораздо больше информации, чем когда тебя засыпают «сухими» датами и фактами. Уже порекомендовали Евгения и нашим знакомым, и оставили контакты хозяйкам, у которых снимали квартиры, что бы те могли рекомендовать его своим будущим гостям. Выбирайте Евгения - не пожалеете, классно и с пользой проведете время.
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Айгуль
Были на экскурсии у Евгения 24 сентября, застали золотую теплую осень! Прогулялись по улочкам Суздаля, узнали много нового, насладились закатом в невероятном месте, в которое специально ко времени привел нас гид) Отлично подстраивается под контингент, уместный юмор, качественная подача информации, без лишней воды и дат. Рекомендую!
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