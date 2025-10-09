Мои заказы

Суздаль - русский феникс (на вашем автомобиле)

Развернуть полную картину истории города и увидеть его главные достопримечательности
От язычества до христианства, от великого княжения до советской эпохи — вы познакомитесь со всеми гранями Суздаля. Узнаете, как город переживал времена расцвета и трагедии. Увидите древние монастыри и храмовые ансамбли, побываете на старинных улочках, насладитесь видами. И поймёте, как после всех разрушений город неизменно возрождался.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Свято-Васильевский мужской монастырь — на этом месте было языческое капище. Здесь произошло крещение суздальцев и возник первый храм.

Знаменитая Пинаиха — капище языческого бога Пиная. А теперь это место украшают парные храмы с колокольней 17–18 вв.

Михайловская сторона — великолепный храмовый ансамбль бывшей ямщицкой слободы на высоком холме. Поговорим о расцвете и трагедии этого места.

На берегу Каменки вы узнаете, как строились древние города, что такое слобода и откуда взялось это слово.

Музей деревянного зодчества даст нам ключ к разгадке главной фишки Суздаля — парных храмов.

Щупачиха — обычная суздальская улица с весьма необычной историей.

Смотровая площадка на Западном объезде, с которой виден весь Суздаль — с его храмами, монастырями, лугами.

Свято-Покровский женский монастырь, за белоснежными стенами которого вершились драмы, рушились жизни и вновь возрождались во имя любви к Богу.

Смотровая площадка у Александровского монастыря — отсюда открывается вид на женский Покровский и мужской Спасо-Евфимиев монастыри.

Старая улица — здесь, в самом неказистом домике Суздаля, снималась незабываемая комедия «Женитьба Бальзаминова».

Кабацкая гора, которая высится над бывшей Кожевенной слободой и крутым изгибом реки Каменки. Какие отсюда открываются виды на закат!

Торговая площадь, посреди которой — Торговые ряды и две красивые церкви: Казанская — зимняя и Воскресенская — летняя.

Кремлёвская улица — самая весёлая в Суздале. Ярмарочные дворы, сувениры, музыканты, которые играют на гармошке, и лошади, запряжённые в раскрашенные кареты.

Суздальский кремль даст понимание о формировании и развитии города. Здесь памятник ЮНЕСКО 13 века — Богородице-Рождественский собор, большой архиерейский дом и массивная колокольня.

И конечно, я расскажу:

  • о Суздальском ополье, его особенностях и влиянии на формирование города
  • языческих обрядах и божествах, которым поклонялись суздальцы
  • многоцентричном управлении городом
  • судьбах великокняжеских и царских жен
  • самых знаменитых монастырях
  • регулярной перепланировке города в 18 веке, торговых рядах, особенностях суздальских деликатесов

И не только!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
  • Мы будем делать выходы на точках осмотра с посещением действующих монастырей и открытых культурных объектов. Также на маршруте предусмотрены санитарные остановки и фотопаузы
  • Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 10–12 лет
  • По желанию можно посетить Музей деревянного зодчества, собор Рождества Богородицы, Спасо-Преображенский собор, архитектурный ансамбль в Кидекше — 1500 ₽ за экскурсию на одном из объектов и стоимость билетов оплачиваются вами дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У автовокзала города Суздаля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Суздале
Провела экскурсии для 64 туристов
Меня зовут Елена. Я — частный и внештатный гид Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Закончила курсы экскурсоводов в ВЛГУ. Наша семья приехала во Владимир в 1976 году, но я своим городом его не
считала. Долго жила в Санкт-Петербурге, Москве, Иркутске. Но с Владимиром меня всегда что-то связывало. Наконец я решила, что останусь здесь, что, возможно, это город моей судьбы. И не пожалела! Начала учиться во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике на гида, и вот тогда развернулась передо мной история Владимира: древнейшая, богатая, во многом удивительная! Суздаль же для меня всегда был «моей» землей. Мои преимущества: 1. Провожу экскурсии во всех государственных музеях Владимира и Суздаля, а также в монастырях 2. Имею государственную аккредитацию и аккредитацию от ВСМЗ и Владимирской Епархии 3. Помогаю с организацией транспорта, питания и мастер-классов

Отзывы и рейтинг

Куклина
Куклина
9 окт 2025
Елена удивительный экскурсовод. Трёхчасовая экскурсия пролетела в один миг. Факты, представленные экскурсоводом, интересные, познавательные. Спасибо большое от всего коллектива учителей Семеновского района Нижегородской области.
