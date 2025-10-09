Описание экскурсии
Свято-Васильевский мужской монастырь — на этом месте было языческое капище. Здесь произошло крещение суздальцев и возник первый храм.
Знаменитая Пинаиха — капище языческого бога Пиная. А теперь это место украшают парные храмы с колокольней 17–18 вв.
Михайловская сторона — великолепный храмовый ансамбль бывшей ямщицкой слободы на высоком холме. Поговорим о расцвете и трагедии этого места.
На берегу Каменки вы узнаете, как строились древние города, что такое слобода и откуда взялось это слово.
Музей деревянного зодчества даст нам ключ к разгадке главной фишки Суздаля — парных храмов.
Щупачиха — обычная суздальская улица с весьма необычной историей.
Смотровая площадка на Западном объезде, с которой виден весь Суздаль — с его храмами, монастырями, лугами.
Свято-Покровский женский монастырь, за белоснежными стенами которого вершились драмы, рушились жизни и вновь возрождались во имя любви к Богу.
Смотровая площадка у Александровского монастыря — отсюда открывается вид на женский Покровский и мужской Спасо-Евфимиев монастыри.
Старая улица — здесь, в самом неказистом домике Суздаля, снималась незабываемая комедия «Женитьба Бальзаминова».
Кабацкая гора, которая высится над бывшей Кожевенной слободой и крутым изгибом реки Каменки. Какие отсюда открываются виды на закат!
Торговая площадь, посреди которой — Торговые ряды и две красивые церкви: Казанская — зимняя и Воскресенская — летняя.
Кремлёвская улица — самая весёлая в Суздале. Ярмарочные дворы, сувениры, музыканты, которые играют на гармошке, и лошади, запряжённые в раскрашенные кареты.
Суздальский кремль даст понимание о формировании и развитии города. Здесь памятник ЮНЕСКО 13 века — Богородице-Рождественский собор, большой архиерейский дом и массивная колокольня.
И конечно, я расскажу:
- о Суздальском ополье, его особенностях и влиянии на формирование города
- языческих обрядах и божествах, которым поклонялись суздальцы
- многоцентричном управлении городом
- судьбах великокняжеских и царских жен
- самых знаменитых монастырях
- регулярной перепланировке города в 18 веке, торговых рядах, особенностях суздальских деликатесов
И не только!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
- Мы будем делать выходы на точках осмотра с посещением действующих монастырей и открытых культурных объектов. Также на маршруте предусмотрены санитарные остановки и фотопаузы
- Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 10–12 лет
- По желанию можно посетить Музей деревянного зодчества, собор Рождества Богородицы, Спасо-Преображенский собор, архитектурный ансамбль в Кидекше — 1500 ₽ за экскурсию на одном из объектов и стоимость билетов оплачиваются вами дополнительно