От язычества до христианства, от великого княжения до советской эпохи — вы познакомитесь со всеми гранями Суздаля. Узнаете, как город переживал времена расцвета и трагедии. Увидите древние монастыри и храмовые ансамбли, побываете на старинных улочках, насладитесь видами. И поймёте, как после всех разрушений город неизменно возрождался.

Свято-Васильевский мужской монастырь — на этом месте было языческое капище. Здесь произошло крещение суздальцев и возник первый храм.

Знаменитая Пинаиха — капище языческого бога Пиная. А теперь это место украшают парные храмы с колокольней 17–18 вв.

Михайловская сторона — великолепный храмовый ансамбль бывшей ямщицкой слободы на высоком холме. Поговорим о расцвете и трагедии этого места.

На берегу Каменки вы узнаете, как строились древние города, что такое слобода и откуда взялось это слово.

Музей деревянного зодчества даст нам ключ к разгадке главной фишки Суздаля — парных храмов.

Щупачиха — обычная суздальская улица с весьма необычной историей.

Смотровая площадка на Западном объезде, с которой виден весь Суздаль — с его храмами, монастырями, лугами.

Свято-Покровский женский монастырь, за белоснежными стенами которого вершились драмы, рушились жизни и вновь возрождались во имя любви к Богу.

Смотровая площадка у Александровского монастыря — отсюда открывается вид на женский Покровский и мужской Спасо-Евфимиев монастыри.

Старая улица — здесь, в самом неказистом домике Суздаля, снималась незабываемая комедия «Женитьба Бальзаминова».

Кабацкая гора, которая высится над бывшей Кожевенной слободой и крутым изгибом реки Каменки. Какие отсюда открываются виды на закат!

Торговая площадь, посреди которой — Торговые ряды и две красивые церкви: Казанская — зимняя и Воскресенская — летняя.

Кремлёвская улица — самая весёлая в Суздале. Ярмарочные дворы, сувениры, музыканты, которые играют на гармошке, и лошади, запряжённые в раскрашенные кареты.

Суздальский кремль даст понимание о формировании и развитии города. Здесь памятник ЮНЕСКО 13 века — Богородице-Рождественский собор, большой архиерейский дом и массивная колокольня.

И конечно, я расскажу:

о Суздальском ополье, его особенностях и влиянии на формирование города

языческих обрядах и божествах, которым поклонялись суздальцы

многоцентричном управлении городом

судьбах великокняжеских и царских жен

самых знаменитых монастырях

регулярной перепланировке города в 18 веке, торговых рядах, особенностях суздальских деликатесов

И не только!

