1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Суздальские ремесла: мастер-классы для творчества и вдохновения
Ваш шанс овладеть древними русскими ремеслами в атмосфере средневекового Суздаля. Создайте уникальный сувенир в компании настоящих мастеров
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль: путешествие сквозь века - от языческих поселений до купеческой славы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя уникальные храмы и тайны купеческого быта
Начало: На ул. Кремлевская 6
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю
Начало: По договорённости
Завтра в 18:00
10 июня в 08:30
8 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Суздалю: история, культура и дух России
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: На Торговой площади
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
6 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями
Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй
Начало: на Торговой площади
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Суздаля: историческое путешествие с мастер-классами для всей семьи
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: на Торговой площади
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
19 июня в 14:00
21 июня в 15:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия
Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь
19 июня в 14:30
25 июня в 14:30
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Групповая экскурсия в Суздале: путешествие в прошлое города
Окунитесь в атмосферу старинного Суздаля, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и традиции
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль: путешествие сквозь века, от кремля до монастырей
Погружение в прошлое Суздаля: от кремля до монастырей, от торговых рядов до смотровой площадки. Узнайте, как город живёт и сегодня
Начало: У входа в ресторан «Гостиный двор» (ул. Ленина, 63...
22 июня в 15:30
2 июля в 15:30
5 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды и предания суздальской земли: путешествие в прошлое
Познакомьтесь с уникальным наследием Суздаля, его величественными монастырями и живописными пейзажами во время захватывающей экскурсии
Начало: Торговая площадь
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нескучный Суздаль: индивидуальная экскурсия по Кремлю, монастырям и Кидекше
Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей
Начало: На Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 300₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники
Начало: У Суздальского кремля
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
50004 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
Суздаль словно застыл во времени: это один из самых малонаселенных городов России с высокой плотностью исторических сооружений
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Колокольни Суздаля: история, звонарское искусство и панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по колокольням Суздаля, где вы не только узнаете историю звона, но и сами попробуете позвонить
Начало: Напротив Торговых рядов
12 июня в 09:00
13 июня в 13:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обаяние суздальской самобытности: индивидуальная экскурсия
Суздаль - город, где сохранилась атмосфера древней Руси. Здесь вы увидите более 200 памятников архитектуры и узнаете много интересного о его истории
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от 2 900₽ за человека
Квест
2 часа
Сити-квест по Суздалю - интерактивная экскурсия
Погружение в историю Суздаля с интерактивным сити-квестом. Команды, задания, исторические костюмы и призы ждут вас
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
16 890₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Суздальский кремль: путешествие в сердце древней истории
Познакомьтесь с историческим наследием Суздаля, его кремлем и уникальными архитектурными памятниками в увлекательной индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
74406 696₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль для детей: костюмированная экскурсия по историческим местам
Приглашаем юных путешественников на захватывающее приключение по Суздалю, где история оживает в веселой и увлекательной форме
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Путешествие по нетуристическим местам Суздаля подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя древние храмы, терема и пейзажи, вдохновлявшие Рериха
Начало: Во Владимире
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Музей деревянного зодчества
Почувствовать обаяние русской старины и познакомиться с бытом Суздаля 19 века
16 июня в 09:30
19 июня в 12:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кидекша - Санино: от чуда к чуду
Увидеть символ белокаменного зодчества домонгольской Руси и побывать в загадочном монастыре
Начало: На ул. Торговая площадь
Завтра в 15:00
22 июня в 15:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
Познакомиться с суздальскими достопримечательностями и побывать в резиденции Юрия Долгорукого
Начало: У Торговых рядов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана5 июня 2024Суздаль прекрасен! А с экскурсией Дарьи он раскрылся для нас во всей красе! Дарья замечательный экскурсовод и прекрасный рассказчик. Всё прошло увлекательно, с юмором и в приятной легкой атмосфере. Однозначно рекомендую Дарью и её экскурсии!
- ССветлана3 июня 2024большое спасибо Николаю за очень содержательную и интересную экскурсию. Узнали много интересных фактов,сделали массу интересных фотографий. Получили много полезных советов по посещению других интересных мест во владимирской области
- ИИрина3 июня 2024Чудесная Анастасия, интересно было детям и взрослым.
- ЮЮлия3 июня 2024Анастасия огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Лучшая похвала гиду, это когда в полностью историческом месте интересно даже подросткам! Не скучно, интересно и очень запоминающееся. Ещё раз огромное спасибо!
- ООльга3 июня 2024Отличная экскурсия! Нас было пятеро, Евгений классно все рассказ, ответил на все наши вопросы, провел по интересным местам. Видно что человек любит свое дело, будем рекомендовать - это наше коллективное мнение)
- ИИрина2 июня 2024Юлия - замечательный экскурсовод. Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы. Скорректировала маршрут, исходя из погодных условий и наших пожеланий. Только лучшие рекомендации!
- ССергей2 июня 2024Спасибо большое. Всё было очень здорово.
- ммарк1 июня 2024Уникальная идея и опыт. Точно такого более нигде не встретите. Классно, душевно, интересно! Просто обязательно!
- ммарк1 июня 2024Настоящий ГИД (не просто - хороший парень). Профи. Как спектакль: всё продумано, не просто вперемешку. Большой молодец. Кладезь знаний о родном городе и умеет поделиться.
- ЕЕлена29 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия с Евгением! Очень приятный и начитанный экскурсовод, который с легкостью подстраивается под запросы аудитории, отлично владеет материалом о городе, но не грузит академическими данными из Википедии. И бонусом, отличный фотограф и очень приятный человек 👏🏻
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Колокольни»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
Сейчас в Суздале в категории "Колокольни" можно забронировать 24 экскурсии от 2 900 до 16 890 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2088 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 24 экскурсий в Суздале на 2024 год по теме «Колокольни», 2088 ⭐ отзывов, цены от 2900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август