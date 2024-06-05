Обзорные и познавательные экскурсии Суздаля

Найдено 33 экскурсии в категории «Обзорные» в Суздале, цены от 1 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная групповая экскурсия по Суздалю
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
37 отзывов
Душевная прогулка по вечернему Суздалю: история, панорамы и уютные улочки
Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды
Начало: На Торговой площади
«А ещё попадём на одну из лучших обзорных точек в городе — смотровую с видом на Спасо-Евфимиев и Покровский монастыри»
Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу в 12:30 и 16:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
1 400 за человека
Суздаль: очевидный и невероятный
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
71 отзыв
В тренде
Суздаль: очевидный и невероятный - путешествие в прошлое Руси
Познайте Суздаль: его исторические площади, храмы и монастыри, которые расскажут вам свои удивительные истории
Начало: Красная площадь
12 июня в 14:00
15 июня в 14:30
1 250 за человека
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
72 отзыва
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю
Начало: По договорённости
Завтра в 18:00
10 июня в 08:30
8 600 за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
132 отзыва
Добро пожаловать в Суздаль: история, архитектура и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, его уникальные пейзажи и богатую историю вместе с индивидуальной экскурсией
Начало: На улице Ленина
19 июня в 10:45
30 июня в 10:45
4 000 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
282 отзыва
Обзорная экскурсия по Суздалю: история, культура и дух России
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: На Торговой площади
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
6 500 за всё до 8 чел.
Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
79 отзывов
Великий Суздаль: путешествие по страницам истории и культуры
Проведите незабываемые 2-3 часа, исследуя Суздаль с экспертом. История, культура и великолепные виды ждут вас
«В нашей обзорной программе: великокняжеский кремль с самым богатым собором Руси и древнейшими действующими часами России»
11 июня в 09:30
12 июня в 13:30
5 990 за всё до 7 чел.
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
72 отзыва
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
«Это обзорная экскурсия с посещением Рождественского собора Кремля и подъемом на Преподобенскую колокольню»
19 июня в 14:00
21 июня в 15:00
6 000 за всё до 10 чел.
Как Суздаль жил-поживал
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Групповая экскурсия в Суздале: путешествие в прошлое города
Окунитесь в атмосферу старинного Суздаля, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и традиции
Начало: На Торговой площади
«А маршрут будет обзорным — Торговая площадь, Кремль, тихие улочки и Ризоположенский монастырь»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 300 за всё до 6 чел.
Суздаль заповедный и настоящий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
121 отзыв
Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру
Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города
Начало: Суздаль, Торговая площадь
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
4 600 за всё до 8 чел.
Суздаль: дух древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Суздаль: путешествие сквозь века, от кремля до монастырей
Погружение в прошлое Суздаля: от кремля до монастырей, от торговых рядов до смотровой площадки. Узнайте, как город живёт и сегодня
Начало: У входа в ресторан «Гостиный двор» (ул. Ленина, 63...
22 июня в 15:30
2 июля в 15:30
5 700 за всё до 5 чел.
Мастер-класс «Вышитые украшения»
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Мастер-класс по созданию вышитых украшений в Суздале: погрузитесь в мир рукоделия
Откройте для себя мир народной вышивки в Суздале и создайте собственное уникальное украшение под руководством опытного мастера
Начало: Суздаль
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Суздальская старина: знакомство с городом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Суздальская старина: путешествие в прошлое княжеской Руси
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и кремль Суздаля с опытным гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
74406 696 за всё до 5 чел.
Легенды и предания суздальской земли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
120 отзывов
Легенды и предания суздальской земли: путешествие в прошлое
Познакомьтесь с уникальным наследием Суздаля, его величественными монастырями и живописными пейзажами во время захватывающей экскурсии
Начало: Торговая площадь
«На обзорной экскурсии вы убедитесь в этом, увидев красивейшие монастыри, древние валы, живописные панорамы и старые улочки»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
6 700 за всё до 5 чел.
Нескучный Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
258 отзывов
Нескучный Суздаль: индивидуальная экскурсия по Кремлю, монастырям и Кидекше
Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей
Начало: На Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д...
«Вы проведете параллели с настоящим, познакомитесь с традициями русской избы, а дети увидят, как мастерили игрушку из платочка их бабушки и дедушки»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 300 за всё до 7 чел.
Сокровенный Суздаль
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
134 отзыва
Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники
Начало: У Суздальского кремля
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
50004 500 за всё до 10 чел.
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
7 отзывов
Суздаль за 2 часа: путешествие в прошлое с аудиогидом и входом в кремль
Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города
Начало: Около Суздальского кремля
«С помощью приложения на смартфоне вы познакомитесь с историей белокаменных шедевров»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 690 за билет
Суздаль - колыбель России
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
111 отзывов
Суздаль - колыбель России: индивидуальная экскурсия
Обзорная экскурсия по «жемчужине» Золотого кольца
«Во время экскурсии вы увидите старинные памятники архитектуры, посмотрите на город с высоты птичьего полета, познакомитесь с его историей и сравните его виды с образами 100-летней давности»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 340 за всё до 5 чел.
Были старого Суздаля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
113 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Были старого Суздаля»: путешествие в историю
Познайте дух старины в Суздале: от Торговой площади до Спасо-Евфимиева монастыря. Уникальный маршрут для истинных ценителей истории
Начало: На Торговой площади
«Это обзорная экскурсия без посещения музеев»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 8 чел.
Обаяние суздальской самобытности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Обаяние суздальской самобытности: индивидуальная экскурсия
Суздаль - город, где сохранилась атмосфера древней Руси. Здесь вы увидите более 200 памятников архитектуры и узнаете много интересного о его истории
«По дороге посетим настоящую крестьянскую избу, и вы познакомитесь с внутренним убранством традиционного деревенского дома»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от 2 900 за человека
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
Проследить путь уютного древнего города и влюбиться в его пейзажи
Начало: Уточняется перед экскурсией
16 июня в 10:00
6 июля в 11:00
4 600 за всё до 5 чел.
Суздаль для детей! Костюмированная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
82 отзыва
Суздаль для детей: костюмированная экскурсия по историческим местам
Приглашаем юных путешественников на захватывающее приключение по Суздалю, где история оживает в веселой и увлекательной форме
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 340 за всё до 5 чел.
По Суздалю на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
По Суздалю на автомобиле: увлекательная экскурсия по главным достопримечательностям
Без вороха дат и списка незнакомых имён - вас ждёт самое интересное и вкусное из истории Суздаля! Перемещаемся на машине, чтобы вы могли любоваться городом
«Всего за пару часов мы объедем главные достопримечательности города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
400 отзывов
Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
Начало: Улица Кремлевская, 23, Суздаль
«При желании вы сможете подняться на самое высокое строение в городе и полюбоваться Суздалем с обзорной площадки»
Расписание: По субботам и праздничным дням в 13:00
Сегодня в 13:00
15 июня в 13:00
1 200 за человека
Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
190 отзывов
Суздаль - путешествие в прошлое среди старинных улочек и памятников
Познайте дух древнего Суздаля, прогуливаясь по его улочкам, и ощутите связь времен через истории и архитектуру
Начало: По договорённости, в зависимости от формата
«На индивидуальной прогулке по старинным улочкам Суздаля вы познакомитесь с тысячелетней историей одного из самых древних городов Руси»
Расписание: Ежедневно, по договоренности с гидом
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 3 900 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю
Индивидуальная
3 часа
93 отзыва
Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 900 за всё до 6 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Суздалю
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Суздалю
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и уникальные архитектурные памятники
Начало: По договорённости с гидом
«Прогуляетесь по улицам города, познакомитесь с историей Суздальского кремля, увидите старейшие торговые ряды, узнаете все об огурцах и медовухе»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Суздаль и село Кидекша на транспорте
Познайте дух старинного Суздаля и уникальное село Кидекша на увлекательной экскурсии с посещением исторических памятников
Начало: По договорённости с гидом
«Обзорная экскурсия по Суздалю Программа первой части этой экскурсии аналогична программе классической пешеходной экскурсии по Суздалю»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
Суздаль - средневековый город-музей
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Суздаль - средневековый город-музей
Начало: По договоренности
«Индивидуальная экскурсия 2 - 2,5 часа включает обзорную прогулку по Суздалю с посещением одного из музейных объектов – Рождественского собора в Кремле или Спасо-Преображенского собора в Спасо-Евфимиевом монастыре»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
4 000 за всё до 6 чел.
Суздаль - история и вдохновляющая красота русской провинции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Суздаль: живописная прогулка по историческому сердцу России
Погрузитесь в атмосферу Суздаля: его тишину, архитектурные шедевры и вековые обычаи под руководством опытного гида
Начало: Город Суздаль, улица Кремлевская, дом 20
«Вас ждет знакомство или новая встреча с городом Суздалем»
12 июня в 15:00
14 июня в 17:00
6 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Суздаль многогранный» (индивидуальная)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия «Суздаль многогранный» (индивидуальная)
Начало: Место встречи уточняйте после бронирования
«Что вас ждет Цель программы — знакомство с городом»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, древний Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Знакомьтесь, древний Суздаль
Начало: Ул. Ленина, 63а, Торговые ряды, маг. Дымов-керамик...
«Но простая прогулка может стать увлекательным и полезным знакомством с богатой историей и архитектурой города, если вас будет сопровождать опытный и внимательный проводник»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
29 отзывов
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Легенды, клады и приметы старого кремля: обзорная экскурсия с профессиональными гидами
Начало: на Торговой площади у ресторана Гостиный двор и ма...
2 670 за человека
Суздаль в легендах и фактах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Суздаль в легендах и фактах
Начало: Ул. Кремлевская,6, Суздаль
«А главное покажу где вкусно покушать и отдохнуть»
Расписание: понедельник в 10:00,
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
6 500 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Суздаль: дух древнего города
    Суздаль прекрасен! А с экскурсией Дарьи он раскрылся для нас во всей красе! Дарья замечательный экскурсовод и прекрасный рассказчик. Всё прошло увлекательно, с юмором и в приятной легкой атмосфере. Однозначно рекомендую Дарью и её экскурсии!
  • М
    Марат
    5 июня 2024
    Душевная групповая экскурсия по Суздалю
    Необычайно приятное послевкусие от увиденного и от услышанного. Большое спасибо Евгению. Очень рекомендую.
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Сокровенный Суздаль
    большое спасибо Николаю за очень содержательную и интересную экскурсию. Узнали много интересных фактов,сделали массу интересных фотографий. Получили много полезных советов по посещению других интересных мест во владимирской области
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
    Отличная экскурсия! Нас было пятеро, Евгений классно все рассказ, ответил на все наши вопросы, провел по интересным местам. Видно что человек любит свое дело, будем рекомендовать - это наше коллективное мнение)
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Нескучный Суздаль
    Юлия - замечательный экскурсовод. Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы. Скорректировала маршрут, исходя из погодных условий и наших пожеланий. Только лучшие рекомендации!
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Прекрасно, легко, с юмором, но при этом очень информативно.
    Прекрасно, легко, с юмором, но при этом очень информативноПрекрасно, легко, с юмором, но при этом очень информативноПрекрасно, легко, с юмором, но при этом очень информативноПрекрасно, легко, с юмором, но при этом очень информативноПрекрасно, легко, с юмором, но при этом очень информативно
  • В
    Вячеслав
    2 июня 2024
    Душевная групповая экскурсия по Суздалю
    Были в восторге от экскусии и от гида Евгения. Евгений очень увлекательно и интересно рассказывал историю города и его жителей. Взглянули на Суздаль с другой стороны.
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Душевная групповая экскурсия по Суздалю
    Было познавательно и не скучно. Евгений знакомил с историей края, рассказывая о быте людей и показывая детали, мимо которых обычно
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    проходишь, не обращая внимания. После этой экскурсии богатая история древнего города ощущается сильнее, ведь теперь ты видишь не просто дома, а видишь людей и целые семьи, которые в них жили столетия назад

  • Я
    Яна
    29 мая 2024
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Все понравилось, спасибо большое Илье! Было познавательно и интересно!
  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Нестандартный маршрут по Суздалю: групповая сборная экскурсия
    Мы в первый день ходили сами по достопримечательностям города. На второй день пребывания у нас была забронирована экскурсия. Однозначно рекомендую взять экскурсию или экскурсовода. Слушаешь экскурсовода и история начинает оживать. Экскурсия очень понравилась.

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
  1. Душевная групповая экскурсия по Суздалю
  2. Суздаль: очевидный и невероятный
  3. Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
  4. Добро пожаловать в Суздаль
  5. Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
Сейчас в Суздале в категории "Обзорные" можно забронировать 33 экскурсии от 1 200 до 15 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2715 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Изучение достопримечательностей города Суздаля нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Суздале много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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