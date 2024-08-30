Спасо-Евфимиев монастырь: экскурсия по древней обители

Прикоснуться к истории и полюбоваться шедеврами русской архитектуры и прикладного мастерства
Многовековая история Спасо-Евфимиева монастыря богата событиями.

Вы узнаете, что он пережил за шесть столетий со дня своего основания, сколько тайн и сокровищ в себе таит. Познакомитесь с неповторимой архитектурой, увидите бережно восстановленные фрески. И выясните, правда ли когда-то здесь находились тюрьма и политизолятор.
Спасо-Евфимиев монастырь: экскурсия по древней обители
Спасо-Евфимиев монастырь: экскурсия по древней обители
Спасо-Евфимиев монастырь: экскурсия по древней обители
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

«Стоит, красуясь своими строениями, яко град!»
Анания Фёдоров

Что вас ожидает

С одной стороны, это древняя духовная обитель, с другой — уникальный пример реставрации и музеефикации целого монастырского комплекса. А ещё здесь кроется история тюрьмы, долгое время спрятанной за высокой стеной от чужих глаз.

Мы пройдём через арку старых врат, на Соборной площади рассмотрим весь архитектурный ансамбль монастыря. А в Спасо-Преображенском соборе подробно изучим фрески 16 века, которые можно читать как книгу.

Вы узнаете:

  • кто такой Святой Евфимий, основатель древней обители
  • для чего были построены такие массивные стены и почему многие думают, что это и есть Суздальский Кремль
  • как монастырь связан с родом Пожарских
  • как в 18 веке тут скрывалась монастырская тюрьма для «безумствующих колодников» и кто находился в заточении
  • действительно ли в советское время здесь был политизолятор — и правда ли, что после Сталинградской битвы в нём оказался Фридрих Паулюс
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: 350 ₽ — взрослый, дети до 14 лет бесплатно
  • По запросу экскурсию можно провести в автомобильно-пешеходном формате, я заберу вас во Владимире и привезу обратно: 8500 ₽ за 4 чел. Детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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