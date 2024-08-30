Многовековая история Спасо-Евфимиева монастыря богата событиями. Вы узнаете, что он пережил за шесть столетий со дня своего основания, сколько тайн и сокровищ в себе таит. Познакомитесь с неповторимой архитектурой, увидите бережно восстановленные фрески. И выясните, правда ли когда-то здесь находились тюрьма и политизолятор.

Описание экскурсии

«Стоит, красуясь своими строениями, яко град!»

Анания Фёдоров

Что вас ожидает

С одной стороны, это древняя духовная обитель, с другой — уникальный пример реставрации и музеефикации целого монастырского комплекса. А ещё здесь кроется история тюрьмы, долгое время спрятанной за высокой стеной от чужих глаз.

Мы пройдём через арку старых врат, на Соборной площади рассмотрим весь архитектурный ансамбль монастыря. А в Спасо-Преображенском соборе подробно изучим фрески 16 века, которые можно читать как книгу.

Вы узнаете:

кто такой Святой Евфимий, основатель древней обители

для чего были построены такие массивные стены и почему многие думают, что это и есть Суздальский Кремль

как монастырь связан с родом Пожарских

как в 18 веке тут скрывалась монастырская тюрьма для «безумствующих колодников» и кто находился в заточении

действительно ли в советское время здесь был политизолятор — и правда ли, что после Сталинградской битвы в нём оказался Фридрих Паулюс

и многое другое!

Организационные детали