Торговая площадь

Центр городской жизни, центр сувенирной торговли, центр множества праздничных мероприятий и одно из самых посещаемых туристических мест. Здесь снято множество фильмов.

Торговые ряды

Здание Торговых рядов также имеет богатую историю 📖. В рядах располагалось более ста купеческих магазинов и лавочек. Постройка рядов датируется началом 19 века.

Оборонительные земляные валы

С оборонительных валов и других высоких берегов реки Каменки открываются исключительной красоты виды на архитектурные памятники Суздаля: Ильинская церковь ⛪, Торговые ряды, Входоиерусалимская и Пятницкая церкви, ансамбль Суздальского Кремля и другие.

Суздальский Кремль

Это самая древняя постройка города. Именно после постройки Кремля и возник Суздаль. Кремль располагается на берегу реки Каменки и окружен земляными валами — древними оборонительными сооружениями.

Ризоположенский женский монастырь

Древнейший из ныне существующих 5 монастырей Суздаля. Основан в 1207 году на северной границе Суздаля. В 1819 году возведена Преподобенская колокольня в честь победы 1812 года. Она является самой высокой постройкой города — 72 метра. Кстати, все желающие смогут подняться на нее и посмотреть на Суздаль с самой высокой смотровой точки.

Александровский мужской монастырь

Расположен недалеко от Ризоположенского монастыря на высоком берегу реки Каменка. Монастырь основан в 1240 году Александром Невским.

Организационные детали