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Групповая сборная экскурсия по Суздалю. Нестандартный маршрут

4.4
30 отзывов
Суздаль Т.
Суздаль Т. – Гид из Суздаля
Прогулка 👣 по Суздалю нестандартным маршрутом.

Мы посетим главные городские достопримечательности: Торговую площадь, Торговые ряды, оборонительные земляные валы, Суздальский Кремль, Ризоположенский женский и Александровский мужской монастыри.

Я расскажу о прославленных горожанах, о истории 📖 и традициях этого удивительного тысячелетнего города.

При желании вы сможете подняться на самое высокое строение в городе и полюбоваться Суздалем с обзорной площадки.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 900 ₽ за человека

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Групповая сборная экскурсия по Суздалю. Нестандартный маршрут
Групповая сборная экскурсия по Суздалю. Нестандартный маршрут

Что вы увидите

  • Торговая площадь
  • Торговые ряды
  • Оборонительные земляные валы
  • Суздальский Кремль
  • Ризоположенский женский монастырь
  • Александровский мужской монастырь
Торговая площадь
Центр городской жизни, центр сувенирной торговли, центр множества праздничных мероприятий и одно из самых посещаемых туристических мест. Здесь снято множество фильмов.
Торговые ряды
Здание Торговых рядов также имеет богатую историю 📖. В рядах располагалось более ста купеческих магазинов и лавочек. Постройка рядов датируется началом 19 века.
Оборонительные земляные валы
С оборонительных валов и других высоких берегов реки Каменки открываются исключительной красоты виды на архитектурные памятники Суздаля: Ильинская церковь ⛪, Торговые ряды, Входоиерусалимская и Пятницкая церкви, ансамбль Суздальского Кремля и другие.
Суздальский Кремль
Это самая древняя постройка города. Именно после постройки Кремля и возник Суздаль. Кремль располагается на берегу реки Каменки и окружен земляными валами — древними оборонительными сооружениями.
Ризоположенский женский монастырь
Древнейший из ныне существующих 5 монастырей Суздаля. Основан в 1207 году на северной границе Суздаля. В 1819 году возведена Преподобенская колокольня в честь победы 1812 года. Она является самой высокой постройкой города — 72 метра. Кстати, все желающие смогут подняться на нее и посмотреть на Суздаль с самой высокой смотровой точки.
Александровский мужской монастырь
Расположен недалеко от Ризоположенского монастыря на высоком берегу реки Каменка. Монастырь основан в 1240 году Александром Невским.
Организационные детали
  • Экскурсия проводится пешком.
  • Маршрут экскурсии 🧭 составлен таким образом, чтобы посетить все достопримечательности 🏛️ центра Суздаля, и при этом не утомиться пешеходными передвижениями.
  • Все объекты расположены в нескольких минутах ходьбы друг от друга и логично вписываются в план экскурсии.
  • Экскурсия проводится для групп небольшой численности: от 4 до 20 человек.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 ул. Ленина, д. 63-а, Торговые ряды
Место завершения
🏁 у Покровского монастыря
Групповая сборная экскурсия по Суздалю. Нестандартный маршрут
Групповая сборная экскурсия по Суздалю. Нестандартный маршрут
Групповая сборная экскурсия по Суздалю. Нестандартный маршрут
Групповая сборная экскурсия по Суздалю. Нестандартный маршрут

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Суздаль Т.
Суздаль Т.
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30 отзывов оставили туристы

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