Торговая площадь
Центр городской жизни, центр сувенирной торговли, центр множества праздничных мероприятий и одно из самых посещаемых туристических мест. Здесь снято множество фильмов.
Торговые ряды
Здание Торговых рядов также имеет богатую историю 📖. В рядах располагалось более ста купеческих магазинов и лавочек. Постройка рядов датируется началом 19 века.
Оборонительные земляные валы
С оборонительных валов и других высоких берегов реки Каменки открываются исключительной красоты виды на архитектурные памятники Суздаля: Ильинская церковь ⛪, Торговые ряды, Входоиерусалимская и Пятницкая церкви, ансамбль Суздальского Кремля и другие.
Суздальский Кремль
Это самая древняя постройка города. Именно после постройки Кремля и возник Суздаль. Кремль располагается на берегу реки Каменки и окружен земляными валами — древними оборонительными сооружениями.
Ризоположенский женский монастырь
Древнейший из ныне существующих 5 монастырей Суздаля. Основан в 1207 году на северной границе Суздаля. В 1819 году возведена Преподобенская колокольня в честь победы 1812 года. Она является самой высокой постройкой города — 72 метра. Кстати, все желающие смогут подняться на нее и посмотреть на Суздаль с самой высокой смотровой точки.
Александровский мужской монастырь
Расположен недалеко от Ризоположенского монастыря на высоком берегу реки Каменка. Монастырь основан в 1240 году Александром Невским.
Организационные детали
- Экскурсия проводится пешком.
- Маршрут экскурсии 🧭 составлен таким образом, чтобы посетить все достопримечательности 🏛️ центра Суздаля, и при этом не утомиться пешеходными передвижениями.
- Все объекты расположены в нескольких минутах ходьбы друг от друга и логично вписываются в план экскурсии.
- Экскурсия проводится для групп небольшой численности: от 4 до 20 человек.