На мастер-классе вы будете экспериментировать с ароматами и создадите собственный.
В вашем флакончике могут оказаться мирра и ладан — шлейф суздальских церквей, сосна — символ залесской земли, дикие ягоды — дары суздальского ополья.
Описание мастер-класса
Встретимся в уютной мастерской купеческого дома, послушаем несколько ароматов тысячелетнего города. А затем смешаем три из них по рецепту или интуитивно, создав уникальный запах новогоднего праздничного Суздаля.
Масла вы соедините с основой (глицерином), оформите бутылочки по 50 мл наклейками и заберете с собой на память о Суздале.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в мастерской в центре Суздаля и подходит всем старше 6 лет
- В стоимость входит готовый аромадиффузор объемом 50 мл с вашим ароматом, 5 ротанговых палочек, коробка из картона. Всё это вы заберёте с собой сразу после мастер-класса
в пятницу и субботу в 13:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У магазина «Заварка»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 13:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваш гид в Суздале
Я внештатный гид Владимиро-Суздальского музея заповедника. Помогу вам взглянуть на Суздаль другим, более осознанным взглядом. Познакомиться с культурой и архитектурой города. Понять, почему же Суздаль называют колыбелью русской государственности.
