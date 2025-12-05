На мастер-классе вы будете экспериментировать с ароматами и создадите собственный. В вашем флакончике могут оказаться мирра и ладан — шлейф суздальских церквей, сосна — символ залесской земли, дикие ягоды — дары суздальского ополья.

Описание мастер-класса

Встретимся в уютной мастерской купеческого дома, послушаем несколько ароматов тысячелетнего города. А затем смешаем три из них по рецепту или интуитивно, создав уникальный запах новогоднего праздничного Суздаля.

Масла вы соедините с основой (глицерином), оформите бутылочки по 50 мл наклейками и заберете с собой на память о Суздале.

Организационные детали