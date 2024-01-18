Мы хотим показать вам родной город под необычным углом.
Давайте перенесёмся в Средневековье и посмотрим на город глазами легендарных викингов и великих князей.
Прогуливаясь по Суздальскому кремлю, вы сверите время по старинным часам и посетите главный храм города, которому уже 800 лет!
Давайте перенесёмся в Средневековье и посмотрим на город глазами легендарных викингов и великих князей.
Прогуливаясь по Суздальскому кремлю, вы сверите время по старинным часам и посетите главный храм города, которому уже 800 лет!
Описание билета
Средневековый Суздаль
Давайте отправимся в прошлое и узнаем, как жил город в далёком Средневековье. Мы пройдём по территории Суздальского кремля, посетим Рождественский собор 13 века и увидим самую древнюю улицу города.
Викинги и клады
Наша экскурсия отлично подойдёт как детям, так и родителям, ведь истории о древних кладах и легендарных викингах интересны всем. Во время прогулки вы:
- Узнаете, какого рода Суздаль, и что значит это непонятное слово
- Отыщете Суздальский кремль и прогуляетесь по валам
- Посмотрите, где находится знаменитый царь-фонарь
- Сверите часы по старинным курантам
- Увидите старинные златые врата
- Узнаете, чем здесь занимались мужественные викинги
- Откроете тайны суздальских кладов и заглянете в «мешок» археолога
Организационные детали
- Экскурсия проходит по центру города и Суздальскому кремлю
- Входные билеты в Суздальский кремль оплачиваются отдельно — 400 ₽ за чел.
- Рекомендуемый возраст детей — 8-9 лет. Это не строгое правило, вы лучше знаете своего ребёнка
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Торговой площади
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей и Екатерина — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1213 туристов
Нас зовут Сергей и Екатерина. С 2005 года мы работаем гидами и безумно влюблены в Суздаль. Проводим взрослые и детские экскурсии, обзорные и тематические, на русском и английском языках. У
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Большое спасибо Сергею за бесподобно интересную экскурсию! Все: рассказ, подача, маршрут - все было интересно и захватывающе. Тот случай, когда было жалко расставаться! СПАСИБО!!! 💖🎅❄️🎄☀️
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А
Честно - мы все в восторге! Экскурсия сильно отличается от обычной обзорной: в то время, как несколько гидов скромно рассказывали о Кремле снаружи, мы с нашим гидом Сергеем вошли внутрь,
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Н
Прекрасная экскурсия и для взрослых и для детей. Сергей очень доступно и профессионально подает материал: увлек всех в нашей компании от дошкольников до пенсионеров. Сергей как фокусник, доставал из кармана наглядный реквизит: он интересно рассказывал и красочно показывал. Рекомендую экскурсию!
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Е
Великолепный экскурсовод! Прекрасная интерактивная экскурсия со множеством интересных необычных фактов и историй! Однозначно рекомендую к помещению.
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Взрослые были, возможно, даже больше заворожены, прям как дети) Подход к юным экскурсантам выше всяких похвал.
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