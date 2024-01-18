Мы хотим показать вам родной город под необычным углом. Давайте перенесёмся в Средневековье и посмотрим на город глазами легендарных викингов и великих князей. Прогуливаясь по Суздальскому кремлю, вы сверите время по старинным часам и посетите главный храм города, которому уже 800 лет!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Средневековый Суздаль

Давайте отправимся в прошлое и узнаем, как жил город в далёком Средневековье. Мы пройдём по территории Суздальского кремля, посетим Рождественский собор 13 века и увидим самую древнюю улицу города.

Викинги и клады

Наша экскурсия отлично подойдёт как детям, так и родителям, ведь истории о древних кладах и легендарных викингах интересны всем. Во время прогулки вы:

Узнаете, какого рода Суздаль, и что значит это непонятное слово

Отыщете Суздальский кремль и прогуляетесь по валам

Посмотрите, где находится знаменитый царь-фонарь

Сверите часы по старинным курантам

Увидите старинные златые врата

Узнаете, чем здесь занимались мужественные викинги

Откроете тайны суздальских кладов и заглянете в «мешок» археолога

Организационные детали