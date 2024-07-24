Участники смогут безопасно осмотреть улей, увидеть процесс добычи меда и даже поучаствовать в откачке. Дегустация меда с травяным чаем завершит визит. Викторина с медовыми призами станет приятным бонусом для гостей
5 причин купить эту экскурсию
- 🐝 Уникальный опыт пчеловодства
- 🍯 Дегустация меда и чая
- 🚗 Экскурсия на вашем авто
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎁 Викторина с призами
Что можно увидеть
- Пасека
Описание экскурсии
Пчеловодство: азы ремесла
Экскурсию для вас проведет пасечник с опытом более 20 лет. Интерес к этому делу у него с детства: на пасеке у него появилась возможность объединить его любовь к пчеловодству и творческие способности.
Легко и доступно он расскажет об истории промысла и о том, какие сложности ожидают пчеловода в наши дни. Покажет старинную колоду — прообраз современного улья: наш мастер изготовил ее своими руками, чтобы вы могли понять, как в прошлом работали бортники.
Вы безопасно осмотрите пчелиный улей, увидите, как добывается мед. Как устроена жизнь в пчелином общежитии, какую роль выполняет каждая пчела в улье, что такое «биология пчелы» — разберетесь с этими и другими вопросами.
В сезон даже сможете поучаствовать в процессе откачки мёда. И конечно, будет дегустация его разных сортов, дополнит которую травяной чай, приготовленный на костре.
А в конце вас ждет небольшая викторина с медовыми призами за участие!
Кому подойдет экскурсия
Как взрослым, так и детям от 6 лет.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём обязательно должно быть место для гида
- Просим перед экскурсией не употреблять алкоголь, не курить, желательно не использовать парфюм — из уважения к пчелкам
- Рекомендации по одежде: одежда не должна быть ворсистой (шерстяной), лучше светлых цветов; руки и ноги должны быть закрыты
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мы были в гостях у семьи Тимаевых.
Игорь (хозяин) провел экскурсию, рассказал о строении улья, о механизмах медогона, о жизни пчел. Показал пчелок в ульях.
Марина (хозяйка) напоила вкусным чаем. Продегустировали мед. Купили домой)
Дай Бог здоровья семье Тимаевых.