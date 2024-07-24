Суздальское Ополье славится медами, и экскурсия на пасеку покажет, что традиции живы. Опытный пасечник расскажет об истории пчеловодства, покажет старинные и современные ульи. Участники смогут безопасно осмотреть улей, увидеть процесс добычи меда и даже поучаствовать в откачке. Дегустация меда с травяным чаем завершит визит. Викторина с медовыми призами станет приятным бонусом для гостей

Описание экскурсии

Пчеловодство: азы ремесла

Экскурсию для вас проведет пасечник с опытом более 20 лет. Интерес к этому делу у него с детства: на пасеке у него появилась возможность объединить его любовь к пчеловодству и творческие способности.

Легко и доступно он расскажет об истории промысла и о том, какие сложности ожидают пчеловода в наши дни. Покажет старинную колоду — прообраз современного улья: наш мастер изготовил ее своими руками, чтобы вы могли понять, как в прошлом работали бортники.

Вы безопасно осмотрите пчелиный улей, увидите, как добывается мед. Как устроена жизнь в пчелином общежитии, какую роль выполняет каждая пчела в улье, что такое «биология пчелы» — разберетесь с этими и другими вопросами.

В сезон даже сможете поучаствовать в процессе откачки мёда. И конечно, будет дегустация его разных сортов, дополнит которую травяной чай, приготовленный на костре.

А в конце вас ждет небольшая викторина с медовыми призами за участие!

Кому подойдет экскурсия

Как взрослым, так и детям от 6 лет.

Организационные детали