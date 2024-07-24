В гости к пасечнику (на вашем автомобиле)

Погрузитесь в атмосферу суздальской пасеки, узнайте о пчелах и меде, насладитесь дегустацией. Экскурсия на вашем авто для всей семьи
Суздальское Ополье славится медами, и экскурсия на пасеку покажет, что традиции живы. Опытный пасечник расскажет об истории пчеловодства, покажет старинные и современные ульи.

Участники смогут безопасно осмотреть улей, увидеть процесс добычи меда и даже поучаствовать в откачке. Дегустация меда с травяным чаем завершит визит. Викторина с медовыми призами станет приятным бонусом для гостей
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐝 Уникальный опыт пчеловодства
  • 🍯 Дегустация меда и чая
  • 🚗 Экскурсия на вашем авто
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🎁 Викторина с призами
В гости к пасечнику (на вашем автомобиле)
В гости к пасечнику (на вашем автомобиле)
В гости к пасечнику (на вашем автомобиле)
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Пасека

Описание экскурсии

Пчеловодство: азы ремесла

Экскурсию для вас проведет пасечник с опытом более 20 лет. Интерес к этому делу у него с детства: на пасеке у него появилась возможность объединить его любовь к пчеловодству и творческие способности.
Легко и доступно он расскажет об истории промысла и о том, какие сложности ожидают пчеловода в наши дни. Покажет старинную колоду — прообраз современного улья: наш мастер изготовил ее своими руками, чтобы вы могли понять, как в прошлом работали бортники.

Вы безопасно осмотрите пчелиный улей, увидите, как добывается мед. Как устроена жизнь в пчелином общежитии, какую роль выполняет каждая пчела в улье, что такое «биология пчелы» — разберетесь с этими и другими вопросами.
В сезон даже сможете поучаствовать в процессе откачки мёда. И конечно, будет дегустация его разных сортов, дополнит которую травяной чай, приготовленный на костре.
А в конце вас ждет небольшая викторина с медовыми призами за участие!

Кому подойдет экскурсия

Как взрослым, так и детям от 6 лет.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём обязательно должно быть место для гида
  • Просим перед экскурсией не употреблять алкоголь, не курить, желательно не использовать парфюм — из уважения к пчелкам
  • Рекомендации по одежде: одежда не должна быть ворсистой (шерстяной), лучше светлых цветов; руки и ноги должны быть закрыты

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
24 июл 2024
Очень интересно!!!
Е
18 мая 2024
Добрый день.
Мы были в гостях у семьи Тимаевых.
Игорь (хозяин) провел экскурсию, рассказал о строении улья, о механизмах медогона, о жизни пчел. Показал пчелок в ульях.
Марина (хозяйка) напоила вкусным чаем. Продегустировали мед. Купили домой)
Дай Бог здоровья семье Тимаевых.
Добрый день.Добрый день.Добрый день.Добрый день.
Иванушка
10 авг 2023
Сбылась давняя мечта и мы попали в гости к пасечнику. Тихая, уединенная и удаленная от людских глаз деревенька. Настоящие ульи и так нам повезло, что мирные пчелы. Удалось не только
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заглянуть в ульи, увидеть все своими глазами, но и подержать пчёлок. Игорь подробно рассказал и показал весь процесс получения мёда. И мы сами распечатали соты и гнали мед. Получилось полное погружение в жизнь пасечника, можно было примерить и на себя эту профессию. А в конце нас ждал вкуснейший чай с медом, приготовленный в старинном чайнике на костре. Наша команда очень благодарна Игорю за атмосферу, за знакомство с пчелами. Если сначала нам было немного страшно, то теперь мы совсем не боимся пчёл. И ещё, было очень приятно познакомиться с таким влюбленным в свое дело человеком

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