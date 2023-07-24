Суздаль - колыбель России

Обзорная экскурсия по «жемчужине» Золотого кольца

5
1 отзыв
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Во время экскурсии вы увидите старинные памятники архитектуры, посмотрите на город с высоты птичьего полета, познакомитесь с его историей и сравните его виды с образами 100-летней давности.
Суздаль - колыбель России
Суздаль - колыбель России
Суздаль - колыбель России
Суздаль - колыбель России
Суздаль - колыбель России
Суздаль - колыбель России
Суздаль - колыбель России
Суздаль - колыбель России
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Суздаль называют «жемчужиной» Золотого кольца или городом музеем. Здесь насчитывается почти 300 памятников архитектуры, 3 из них внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Что вас ожидает

  • Мы пройдём по территории одного из древнейших кремлей в России и прогуляемся по крепостным валам 12 века.
  • Увидим старинные дома, одному из которых более 200 лет.
  • Осмотрим церковь без единого гвоздя.
  • Сверим время по часам 17 века с необычным циферблатом.
  • Посмотрим на Суздаль с высоты птичьего полёта.
  • Побываем в Покровском монастыре — месте заточения русских цариц.
  • Посетим старейший белокаменный храм, где молился сам Юрий Долгорукий.

Вы узнаете об основных исторических событиях и персонажах Суздаля и рассмотрите город на старинных фотографиях. Мы сможем сравнить его современный вид с видами 100-летней давности.

А ещё за дополнительную плату вы сможете:

  • попробовать 10 сортов суздальской медовухи
  • прокатиться в карете по улицам Суздаля или в собачьей упряжке по заснеженным просторам (зимой)
  • научиться печь пышные крендели, лепить глиняные горшки, плести из бересты
  • попариться в русской бане
  • попить чаю на травах

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Джамиля
24 июля 2023
Спасибо большое Владимиру за экскурсию! Было очень познавательно и увлекательно, время пролетело незаметно.

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