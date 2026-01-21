Экскурсия по Суздалю предлагает уникальную возможность увидеть почти 300 памятников архитектуры, включая объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Прогулка по крепостным валам 12 века, осмотр старинных домов и часов 17 века с необычным
Прогулка по крепостным валам 12 века, осмотр старинных домов и часов 17 века с необычным
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Почти 300 памятников архитектуры
- 📸 Сравнение видов города с фотографиями столетней давности
- ⛪ Посещение Покровского монастыря
- 🍯 Дегустация суздальской медовухи
- 🛷 Прокатка в карете или собачьей упряжке
- 🛁 Русская баня и чай на травах
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Суздаля - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует глаз зеленью и цветами. Весной, в мае, город также привлекателен: туристов меньше, а погода уже достаточно тёплая. Осенью, в сентябре, Суздаль очаровывает своими золотыми красками, но может быть прохладнее. Зимой, хотя и холодно, снежные пейзажи придают городу особое очарование, а туристов значительно меньше, что позволяет насладиться атмосферой уединения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Суздальский кремль
- Покровский монастырь
- Старинные дома
- Часы 17 века
Описание экскурсии
Суздаль называют «жемчужиной» Золотого кольца или городом музеем. Здесь насчитывается почти 300 памятников архитектуры, 3 из них внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Что вас ожидает
- Мы пройдём по территории одного из древнейших кремлей в России и прогуляемся по крепостным валам 12 века.
- Увидим старинные дома, одному из которых более 200 лет.
- Сверим время по часам 17 века с необычным циферблатом.
- Побываем в Покровском монастыре — месте заточения русских цариц.
Вы узнаете об основных исторических событиях и персонажах Суздаля и рассмотрите город на старинных фотографиях. Мы сможем сравнить его современный вид с видами 100-летней давности.
А ещё за дополнительную плату вы сможете:
- попробовать 10 сортов суздальской медовухи
- прокатиться в карете по улицам Суздаля или в собачьей упряжке по заснеженным просторам (зимой)
- научиться печь пышные крендели, лепить глиняные горшки, плести из бересты
- попариться в русской бане
- попить чаю на травах
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 8446 туристов
Лучший гид России 2018 по итогам конкурса Русского географического общества. Признаюсь честно: в школе историю не любил, она была не интересной. Поэтому сейчас мы с моими коллегами организуем такие экскурсии,
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 133 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Прекрасная прогулка по зимнему Суздалю. спасибо Оксане за экскурсию и интересный рассказ об истории этого города.
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Е
Большое спасибо, все понравилось. У нас с семьей первый опыт индивидуальной экскурсии, было очень необычно. Город очень красивый!
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Нас знакомил с городом Артём, замечательный гид, рекомендуем!
Артем познакомил нас с интересными историческими местами, сопровождая наше путишествие содержательным рассказом!
Артем познакомил нас с интересными историческими местами, сопровождая наше путишествие содержательным рассказом!
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Для нас провел экскурсию Владимир. Мы получили массу информации «от местного», которую не почерпнули бы ни в одном справочнике. Владимир оптимально спланировал маршрут. Рассказ был очень интересный, не перегружен информацией о датах, которую забываешь сразу после окончания экскурсии. Впечатление - великолепное. Мы были на одной волне. Рекомендую!
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Экскурсия прошла хорошо.
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Доброе время суток! Гид Анастасия интересно и увлекательно, без занудства, рассказывала. Рекомендуем. 🙂
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