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Суздаль - колыбель России

Во время экскурсии по Суздалю вы увидите старинные памятники архитектуры, познакомитесь с историей города и сравните его виды с образами 100-летней давности
Экскурсия по Суздалю предлагает уникальную возможность увидеть почти 300 памятников архитектуры, включая объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Прогулка по крепостным валам 12 века, осмотр старинных домов и часов 17 века с необычным
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циферблатом. Посещение Покровского монастыря, где были заточены русские царицы.

Возможность попробовать суздальскую медовуху, прокатиться в карете или собачьей упряжке, научиться традиционным ремеслам и попариться в русской бане. Всё это делает экскурсию незабываемой и познавательной

4.8
133 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Почти 300 памятников архитектуры
  • 📸 Сравнение видов города с фотографиями столетней давности
  • ⛪ Посещение Покровского монастыря
  • 🍯 Дегустация суздальской медовухи
  • 🛷 Прокатка в карете или собачьей упряжке
  • 🛁 Русская баня и чай на травах

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Суздаля - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует глаз зеленью и цветами. Весной, в мае, город также привлекателен: туристов меньше, а погода уже достаточно тёплая. Осенью, в сентябре, Суздаль очаровывает своими золотыми красками, но может быть прохладнее. Зимой, хотя и холодно, снежные пейзажи придают городу особое очарование, а туристов значительно меньше, что позволяет насладиться атмосферой уединения.
Сейчас август — это идеальное время.
Суздаль - колыбель России
Суздаль - колыбель России
Суздаль - колыбель России

Что можно увидеть

  • Суздальский кремль
  • Покровский монастырь
  • Старинные дома
  • Часы 17 века

Описание экскурсии

Суздаль называют «жемчужиной» Золотого кольца или городом музеем. Здесь насчитывается почти 300 памятников архитектуры, 3 из них внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Что вас ожидает

  • Мы пройдём по территории одного из древнейших кремлей в России и прогуляемся по крепостным валам 12 века.
  • Увидим старинные дома, одному из которых более 200 лет.
  • Сверим время по часам 17 века с необычным циферблатом.
  • Побываем в Покровском монастыре — месте заточения русских цариц.

Вы узнаете об основных исторических событиях и персонажах Суздаля и рассмотрите город на старинных фотографиях. Мы сможем сравнить его современный вид с видами 100-летней давности.

А ещё за дополнительную плату вы сможете:

  • попробовать 10 сортов суздальской медовухи
  • прокатиться в карете по улицам Суздаля или в собачьей упряжке по заснеженным просторам (зимой)
  • научиться печь пышные крендели, лепить глиняные горшки, плести из бересты
  • попариться в русской бане
  • попить чаю на травах

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 8446 туристов
Лучший гид России 2018 по итогам конкурса Русского географического общества. Признаюсь честно: в школе историю не любил, она была не интересной. Поэтому сейчас мы с моими коллегами организуем такие экскурсии,
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чтобы история стала увлекательной! Мы проводим экскурсии и сити-квесты по Суздалю и Владимиру. Мы не грузим датами, не называем непонятных имён и не водим людей строем со словами «Посмотрите направо, посмотрите налево». Наши экскурсии просты, познавательны и понятны даже детям. Приезжайте в наш древний край и убедитесь в этом сами!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 133 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
120
4
6
3
4
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Прекрасная прогулка по зимнему Суздалю. спасибо Оксане за экскурсию и интересный рассказ об истории этого города.
Прекрасная прогулка по зимнему Суздалю. спасибо Оксане за экскурсию и интересный рассказ об истории этого города.
Прекрасная прогулка по зимнему Суздалю. спасибо Оксане за экскурсию и интересный рассказ об истории этого города.
Прекрасная прогулка по зимнему Суздалю. спасибо Оксане за экскурсию и интересный рассказ об истории этого города.
Прекрасная прогулка по зимнему Суздалю. спасибо Оксане за экскурсию и интересный рассказ об истории этого города.
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Е
Большое спасибо, все понравилось. У нас с семьей первый опыт индивидуальной экскурсии, было очень необычно. Город очень красивый!
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Лариса
Нас знакомил с городом Артём, замечательный гид, рекомендуем!
Артем познакомил нас с интересными историческими местами, сопровождая наше путишествие содержательным рассказом!
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Irina
Для нас провел экскурсию Владимир. Мы получили массу информации «от местного», которую не почерпнули бы ни в одном справочнике. Владимир оптимально спланировал маршрут. Рассказ был очень интересный, не перегружен информацией о датах, которую забываешь сразу после окончания экскурсии. Впечатление - великолепное. Мы были на одной волне. Рекомендую!
Для нас провел экскурсию Владимир. Мы получили массу информации «от местного», которую не почерпнули бы ни
Для нас провел экскурсию Владимир. Мы получили массу информации «от местного», которую не почерпнули бы ни
Для нас провел экскурсию Владимир. Мы получили массу информации «от местного», которую не почерпнули бы ни
Для нас провел экскурсию Владимир. Мы получили массу информации «от местного», которую не почерпнули бы ни
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Наталья
Экскурсия прошла хорошо.
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Надежда
Доброе время суток! Гид Анастасия интересно и увлекательно, без занудства, рассказывала. Рекомендуем. 🙂
Доброе время суток! Гид Анастасия интересно и увлекательно, без занудства, рассказывала. Рекомендуем. 🙂
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