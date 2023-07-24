Обзорная экскурсия по «жемчужине» Золотого кольца
Во время экскурсии вы увидите старинные памятники архитектуры, посмотрите на город с высоты птичьего полета, познакомитесь с его историей и сравните его виды с образами 100-летней давности.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Суздаль называют «жемчужиной» Золотого кольца или городом музеем. Здесь насчитывается почти 300 памятников архитектуры, 3 из них внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Что вас ожидает
- Мы пройдём по территории одного из древнейших кремлей в России и прогуляемся по крепостным валам 12 века.
- Увидим старинные дома, одному из которых более 200 лет.
- Осмотрим церковь без единого гвоздя.
- Сверим время по часам 17 века с необычным циферблатом.
- Посмотрим на Суздаль с высоты птичьего полёта.
- Побываем в Покровском монастыре — месте заточения русских цариц.
- Посетим старейший белокаменный храм, где молился сам Юрий Долгорукий.
Вы узнаете об основных исторических событиях и персонажах Суздаля и рассмотрите город на старинных фотографиях. Мы сможем сравнить его современный вид с видами 100-летней давности.
А ещё за дополнительную плату вы сможете:
- попробовать 10 сортов суздальской медовухи
- прокатиться в карете по улицам Суздаля или в собачьей упряжке по заснеженным просторам (зимой)
- научиться печь пышные крендели, лепить глиняные горшки, плести из бересты
- попариться в русской бане
- попить чаю на травах
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Суздале
Провели экскурсии для 5843 туристов
Лучший гид России 2018 по итогам конкурса Русского географического общества. Признаюсь честно: в школе историю не любил, она была не интересной. Поэтому сейчас мы с моими коллегами проводим такие экскурсии, чтобы история стала увлекательной! Мы проводим экскурсии и сити-квесты по Суздалю и Владимиру. Мы не грузим датами, не называем непонятных имён и не водим людей строем со словами «Посмотрите направо, посмотрите налево». Наши экскурсии просты, познавательны и понятны даже детям. Приезжайте в наш древний край и убедитесь в этом сами!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Джамиля
24 июля 2023
Спасибо большое Владимиру за экскурсию! Было очень познавательно и увлекательно, время пролетело незаметно.
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