Во время экскурсии вы увидите старинные памятники архитектуры, посмотрите на город с высоты птичьего полета, познакомитесь с его историей и сравните его виды с образами 100-летней давности.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Суздаль называют «жемчужиной» Золотого кольца или городом музеем. Здесь насчитывается почти 300 памятников архитектуры, 3 из них внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Что вас ожидает

Мы пройдём по территории одного из древнейших кремлей в России и прогуляемся по крепостным валам 12 века.

Увидим старинные дома, одному из которых более 200 лет.

Осмотрим церковь без единого гвоздя.

Сверим время по часам 17 века с необычным циферблатом.

Посмотрим на Суздаль с высоты птичьего полёта.

Побываем в Покровском монастыре — месте заточения русских цариц.

Посетим старейший белокаменный храм, где молился сам Юрий Долгорукий.

Вы узнаете об основных исторических событиях и персонажах Суздаля и рассмотрите город на старинных фотографиях. Мы сможем сравнить его современный вид с видами 100-летней давности.

А ещё за дополнительную плату вы сможете:

попробовать 10 сортов суздальской медовухи

прокатиться в карете по улицам Суздаля или в собачьей упряжке по заснеженным просторам (зимой)

научиться печь пышные крендели, лепить глиняные горшки, плести из бересты

попариться в русской бане

попить чаю на травах

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.