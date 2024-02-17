Юлия — ваш гид в Суздале

Провела экскурсии для 4513 туристов

Живу в Суздале половину жизни. А родилась и выросла на Дальнем востоке, на берегу Японского моря. Поэтому могу рассказать о Суздале и как сторонний наблюдатель, и как местный житель. Профессиональный гид. Но мое хобби — краеведение. Считаю, что лучше всего история запоминается через рассказы о конкретных людях, ходивших по суздальской земле. Я часто работаю с группами, где есть путешественники от мала до велика. Поэтому расказываю о сложном так, что поймут и бабушки, и внуки. Уверена на 100%, что каждый из моих гостей узнает для себя много нового и неизведанного о Суздале.

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