Мастер-класс «Печём русский пряник»
Личный мастер-класс в Суздале

Приготовить своими руками традиционное лакомство и узнать в процессе его историю

Съесть вкусный пряник — хорошо.

Узнать тонкости его изготовления, сделать своими руками и только после этого съесть — ещё лучше! В уютном провинциальном домике вы познаете пряничное искусство на мастер-классе.

От подготовки теста до декорирования — вы пройдёте все этапы, послушаете факты о пряниках, а в конце отведаете получившееся лакомство с чаем и вареньем.
Мастер-класс «Печём русский пряник»
Мастер-класс «Печём русский пряник»
Мастер-класс «Печём русский пряник»
Ближайшие даты:
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 450 ₽
Дети до 4 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мир традиционных русских пряников

В провинциальном доме, где царит аромат свежей выпечки, вы погрузитесь в процесс изготовления пряника и узнаете много нового о нём. Почему пряники — это излюбленное лакомство у всех славянских народов? В чём особенность печатного пряника? Я поделюсь с вами пряничными историями во время готовки. А после вы сможете остаться на чаепитие с домашним вареньем!

Организационные детали

  • Мастер-класс проводится в закрытом помещении, в уютной домашней обстановке
  • Дети от 6 лет справляются с формовкой пряника самостоятельно, а детям помладше требуется помощь взрослого
  • На мастер-класс не допускаются дети без сопровождения взрослых

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Толстого 16
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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