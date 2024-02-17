Приготовить своими руками традиционное лакомство и узнать в процессе его историю
Съесть вкусный пряник — хорошо.
Узнать тонкости его изготовления, сделать своими руками и только после этого съесть — ещё лучше! В уютном провинциальном домике вы познаете пряничное искусство на мастер-классе.
От подготовки теста до декорирования — вы пройдёте все этапы, послушаете факты о пряниках, а в конце отведаете получившееся лакомство с чаем и вареньем.
Узнать тонкости его изготовления, сделать своими руками и только после этого съесть — ещё лучше! В уютном провинциальном домике вы познаете пряничное искусство на мастер-классе.
От подготовки теста до декорирования — вы пройдёте все этапы, послушаете факты о пряниках, а в конце отведаете получившееся лакомство с чаем и вареньем.
Ближайшие даты:
17
фев
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18
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даты
даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 450 ₽
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мир традиционных русских пряников
В провинциальном доме, где царит аромат свежей выпечки, вы погрузитесь в процесс изготовления пряника и узнаете много нового о нём. Почему пряники — это излюбленное лакомство у всех славянских народов? В чём особенность печатного пряника? Я поделюсь с вами пряничными историями во время готовки. А после вы сможете остаться на чаепитие с домашним вареньем!
Организационные детали
- Мастер-класс проводится в закрытом помещении, в уютной домашней обстановке
- Дети от 6 лет справляются с формовкой пряника самостоятельно, а детям помладше требуется помощь взрослого
- На мастер-класс не допускаются дети без сопровождения взрослых
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Толстого 16
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Суздале
Провела экскурсии для 4513 туристов
Живу в Суздале половину жизни. А родилась и выросла на Дальнем востоке, на берегу Японского моря. Поэтому могу рассказать о Суздале и как сторонний наблюдатель, и как местный житель. Профессиональный гид. Но мое хобби — краеведение. Считаю, что лучше всего история запоминается через рассказы о конкретных людях, ходивших по суздальской земле. Я часто работаю с группами, где есть путешественники от мала до велика. Поэтому расказываю о сложном так, что поймут и бабушки, и внуки. Уверена на 100%, что каждый из моих гостей узнает для себя много нового и неизведанного о Суздале.
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