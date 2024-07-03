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а также приятное впечатление от знакомства с историей курорта, интересно и логически ясно поданной сквозь призму истории градостроительства. Гид Кристина очень приветлива и обладает глубокими знаниями исторического контекста: туристы задавали много вопросов, она доброжелательно и уверенно ответила на все. Очень заметно, что гиду нравятся и её работа, и город — это всегда чувствуется и задаёт общий тон экскурсии. Спасибо! Рекомендую!