1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
Посетить главную достопримечательность Калининградской области и вдохновиться волшебными пейзажами
Начало: Светлогорск
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Архитектурное прошлое Раушена: путешествие по Светлогорску
Погрузитесь в мир архитектуры и истории Светлогорска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У озера Тихое
Расписание: ежедневно в 17:15
Сегодня в 17:15
Завтра в 17:15
1 190₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина3 июля 2024Очень понравилась пешеходная экскурсия по Светлогорску (Архитектурное прошлое Раушена). Экскурсовод Кристина молодая, увлеченная историей девушка, сделала свой рассказ не только познавательным, но и увлекательным и весёлым. Всем проживающим в Светлогорске рекомендую прогуляться с Кристиной по Раушену.
- ГГалина2 июля 2024Экскурсия очень понравилась, спасибо! Она полностью соответствует заявленной тематике, после неё остаётся широкое и яркое представление об архитектурном облике города,
- ККирилл23 июня 2024Экскурсия просто супер! Все информативно, интересно - рекомендую! Отдельная благодарность экскурсовод Марии!
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «На выходные»
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