Экскурсии выходного дня в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Светлогорске, цены от 1 190 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
28 отзывов
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
Посетить главную достопримечательность Калининградской области и вдохновиться волшебными пейзажами
Начало: Светлогорск
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
15 отзывов
Архитектурное прошлое Раушена: путешествие по Светлогорску
Погрузитесь в мир архитектуры и истории Светлогорска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У озера Тихое
Расписание: ежедневно в 17:15
Сегодня в 17:15
Завтра в 17:15
1 190 за человека
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    3 июля 2024
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Очень понравилась пешеходная экскурсия по Светлогорску (Архитектурное прошлое Раушена). Экскурсовод Кристина молодая, увлеченная историей девушка, сделала свой рассказ не только познавательным, но и увлекательным и весёлым. Всем проживающим в Светлогорске рекомендую прогуляться с Кристиной по Раушену.
  • Г
    Галина
    2 июля 2024
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Экскурсия очень понравилась, спасибо! Она полностью соответствует заявленной тематике, после неё остаётся широкое и яркое представление об архитектурном облике города,
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    а также приятное впечатление от знакомства с историей курорта, интересно и логически ясно поданной сквозь призму истории градостроительства. Гид Кристина очень приветлива и обладает глубокими знаниями исторического контекста: туристы задавали много вопросов, она доброжелательно и уверенно ответила на все. Очень заметно, что гиду нравятся и её работа, и город — это всегда чувствуется и задаёт общий тон экскурсии. Спасибо! Рекомендую!

  • К
    Кирилл
    23 июня 2024
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Экскурсия просто супер! Все информативно, интересно - рекомендую! Отдельная благодарность экскурсовод Марии!
    Экскурсия просто супер! Все информативно, интересно - рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
  2. Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
  3. Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Водонапорная башня
  7. Балтийская коса
  8. Охотничий домик
  9. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июле 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 190 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте экскурсию в Светлогорске на 2024 год на выходные, 45 ⭐ отзывов, цены от 1190₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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