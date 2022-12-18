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Описание
Знакомство с городом двух имен, реальным и мифическим, где у каждой улицы есть два имени. Маршрут проходит по сохранившимся кварталам довоенного города, скрытым от глаз несведущего туриста, вдоль внутреннего оборонительного кольца, состоящего из городских ворот, равелинов и башен.
Город, который помнит еще Иммануила Канта – великого европейского философа, где и расположен знаменитый символ Калининграда – Кафедральный собор. Прогулка по мостам старого города и по, чудом сохранившмся, кварталам города-сада, прежним районам Кёнигсберга – «Амалиенау» и «Хуфен».
Программой предусмотрено – свободное время для покупок калининградских деликатесов: марципаны, продукты моря, местные сыры и проч. .
По вторникам,четвергам и воскресеньям в 11:00, в субботу в 15:00
Ответы на вопросы
Что входит
В стоимость входит:
Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
Сопровождение профессионального гида
Что не входит
Питание
Место начала и завершения?
г. Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам,четвергам и воскресеньям в 11:00, в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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