По вторникам,четвергам и воскресеньям в 11:00, в субботу в 15:00

Знакомство с городом двух имен, реальным и мифическим, где у каждой улицы есть два имени. Маршрут проходит по сохранившимся кварталам довоенного города, скрытым от глаз несведущего туриста, вдоль внутреннего оборонительного кольца, состоящего из городских ворот, равелинов и башен.

Город, который помнит еще Иммануила Канта – великого европейского философа, где и расположен знаменитый символ Калининграда – Кафедральный собор. Прогулка по мостам старого города и по, чудом сохранившмся, кварталам города-сада, прежним районам Кёнигсберга – «Амалиенау» и «Хуфен».

Программой предусмотрено – свободное время для покупок калининградских деликатесов: марципаны, продукты моря, местные сыры и проч. .