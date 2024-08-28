Из Светлогорска - к прусским замкам рыцарей Тевтонского ордена

Увидеть старинные постройки Калининградской области и прикоснуться к их хроникам (в группе)
Приглашаем совершить путешествие во времени! Вы окажетесь в замке, куда в 17 веке приезжал Пётр I. Увидите кирху, стены которой расписаны средневековыми фресками. Побываете в замке с пивоварней Нессельбек.

Мы расскажем о прошлом этих мест, а вы по желанию насладитесь конно-рыцарским шоу и убедитесь, что напитки в Нессельбеке соответствуют «Закону о чистоте пива» 16 века.
Из Светлогорска - к прусским замкам рыцарей Тевтонского ордена
Из Светлогорска - к прусским замкам рыцарей Тевтонского ордена
Из Светлогорска - к прусским замкам рыцарей Тевтонского ордена
Ближайшие даты:
Время начала: 14:30

Описание экскурсии

Замок Вальдау — один из трёх хорошо сохранившихся замков области. Мы расскажем, как переводится слово «вальдау» с древнего балтского языка, какие народы жили на современных землях посёлка Низовье и какие обычаи они соблюдали. А ещё поделимся историями о Вальдавском замке и походах Петра I.

Кирха Арнау в посёлке Родники. В 14 веке на завоёванных у пруссов землях рыцари Тевтонского ордена построили кирху, а потом расписали её фресками, иллюстрирующими сюжеты из Нового и Ветхого Заветов. Мы расскажем, кому посвящена кирха, кто совершал сюда паломничества и как она формировалась до нынешних времён.

Замок Нессельбек в Орловке — одна из самых известных достопримечательностей Калининградской области. Пивоварня замка возрождает традиции немецкого пивоварения и готовит напитки, которые соответствуют «Закону о чистоте пива» 1561 года. По желанию вы полакомитесь свежесваренным пивом или квасом и немецкими колбасками, а ещё посмотрите яркое конно-рыцарское шоу и посетите музей пыток.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: напитки и ужин, конно-рыцарское шоу и посещение музея пыток в замке Нессельбек — 1500 ₽ за чел.
  • Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в среду в 14:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 14:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Светлогорска

Похожие экскурсии из Светлогорска

Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
На машине
скидка
10%
20 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
1970017 730 за всё до 4 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
Пешая
70 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска и откройте для себя его исторические и современные достопримечательности
Начало: От вокзала «Светлогорск-2»
Расписание: в понедельник и среду в 11:15, в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
26 авг в 11:15
970 за человека
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
На машине
74 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск: путешествие к легендам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок в экскурсии из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Светлогорск
25 авг в 09:00
26 авг в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Светлогорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Светлогорске
ХорошоТам