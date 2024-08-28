Приглашаем совершить путешествие во времени! Вы окажетесь в замке, куда в 17 веке приезжал Пётр I. Увидите кирху, стены которой расписаны средневековыми фресками. Побываете в замке с пивоварней Нессельбек. Мы расскажем о прошлом этих мест, а вы по желанию насладитесь конно-рыцарским шоу и убедитесь, что напитки в Нессельбеке соответствуют «Закону о чистоте пива» 16 века.

Описание экскурсии

Замок Вальдау — один из трёх хорошо сохранившихся замков области. Мы расскажем, как переводится слово «вальдау» с древнего балтского языка, какие народы жили на современных землях посёлка Низовье и какие обычаи они соблюдали. А ещё поделимся историями о Вальдавском замке и походах Петра I.

Кирха Арнау в посёлке Родники. В 14 веке на завоёванных у пруссов землях рыцари Тевтонского ордена построили кирху, а потом расписали её фресками, иллюстрирующими сюжеты из Нового и Ветхого Заветов. Мы расскажем, кому посвящена кирха, кто совершал сюда паломничества и как она формировалась до нынешних времён.

Замок Нессельбек в Орловке — одна из самых известных достопримечательностей Калининградской области. Пивоварня замка возрождает традиции немецкого пивоварения и готовит напитки, которые соответствуют «Закону о чистоте пива» 1561 года. По желанию вы полакомитесь свежесваренным пивом или квасом и немецкими колбасками, а ещё посмотрите яркое конно-рыцарское шоу и посетите музей пыток.

Организационные детали