Из Светлогорска - к прусским замкам рыцарей Тевтонского ордена
Увидеть старинные постройки Калининградской области и прикоснуться к их хроникам (в группе)
Приглашаем совершить путешествие во времени! Вы окажетесь в замке, куда в 17 веке приезжал Пётр I. Увидите кирху, стены которой расписаны средневековыми фресками. Побываете в замке с пивоварней Нессельбек.
Мы расскажем о прошлом этих мест, а вы по желанию насладитесь конно-рыцарским шоу и убедитесь, что напитки в Нессельбеке соответствуют «Закону о чистоте пива» 16 века.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:30
Описание экскурсии
Замок Вальдау — один из трёх хорошо сохранившихся замков области. Мы расскажем, как переводится слово «вальдау» с древнего балтского языка, какие народы жили на современных землях посёлка Низовье и какие обычаи они соблюдали. А ещё поделимся историями о Вальдавском замке и походах Петра I.
Кирха Арнау в посёлке Родники. В 14 веке на завоёванных у пруссов землях рыцари Тевтонского ордена построили кирху, а потом расписали её фресками, иллюстрирующими сюжеты из Нового и Ветхого Заветов. Мы расскажем, кому посвящена кирха, кто совершал сюда паломничества и как она формировалась до нынешних времён.
Замок Нессельбек в Орловке — одна из самых известных достопримечательностей Калининградской области. Пивоварня замка возрождает традиции немецкого пивоварения и готовит напитки, которые соответствуют «Закону о чистоте пива» 1561 года. По желанию вы полакомитесь свежесваренным пивом или квасом и немецкими колбасками, а ещё посмотрите яркое конно-рыцарское шоу и посетите музей пыток.
Организационные детали
Дополнительные расходы: напитки и ужин, конно-рыцарское шоу и посещение музея пыток в замке Нессельбек — 1500 ₽ за чел.
Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 14:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — Организатор в Светлогорске
Провела экскурсии для 246 туристов
Наша дружная команда профессионально подходит к организации экскурсий. При этом мы внимательно изучаем пожелания каждого! Организация экскурсий с 1989 года — это опыт и понимание клиента с полуслова. В нашей команде квалифицированные экскурсоводы — местные и коренные жители. Приятные эмоции для каждого путешественника — наш девиз!