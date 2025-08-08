Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск и замок Шаакен
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Зеленоградску, замку Шаакен и пивоварне Нессельбек. Узнайте больше о культуре и традициях
Начало: У Вашего отеля в Светлогорске и его окрестностей
«Замок-пивоварня Нессельбек — стилизованный под рыцарские времена замок, созданный современными мастерами по старинным чертежам»
Завтра в 09:00
3 сен в 09:00
16 999 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Шаакен и Нессельбек
Погрузитесь в мир рыцарей и средневековых замков, попробуйте местные сыры и сделайте незабываемые фото у замка Нессельбек
Начало: Ваш адрес
«После дегустации на сыроварне мы заедем с вами к замку Нессельбек, где вы сможете сделать отличные фотографии»
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные дату и время начала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Из Светлогорска - к прусским замкам рыцарей Тевтонского ордена
Увидеть старинные постройки Калининградской области и прикоснуться к их хроникам (в группе)
Начало: На улице Ленина
«Замок Нессельбек в Орловке — одна из самых известных достопримечательностей Калининградской области»
Расписание: в среду в 14:30
3 сен в 14:30
10 сен в 14:30
1700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтонина8 августа 2025Все очень понравилось. Вкусные сыры в сыроварне. Задорно провели дегустацию, взрослым дали по бокалу вина. Впечатлил замок Шаакен своей историей.
- ММария29 июня 2025Все хорошо организовано… Борис приятный рассказчик.
- ТТатьяна22 мая 2025Очень понравилось путешествие. За 6 часов посетили несколько интересных мест. Очень понравился замок Шаакен. Отведали вкусного пива, купили на память
- ЕЕлена10 апреля 2025Спасибо большое экскурсоводу Евгении за интересное путешествие. Все четко выверено по времени, учитывались наши пожелания по ходу экскурсии. Евгения компетентна и как экскурсовод, и как водитель авто. Желаем Евгении творческих успехов и процветания!
- ППавлова30 марта 2025Добрый день)
Путешествие, я назову его так, в Шаакен очень понравилось)
Потрясающе домашняя атмосфера, дегустация сыров и вино выше всяких похвал(покупайте тут
- ССергей7 августа 2024Инна — прекрасный гид, влюбленная в свой край. Нам было очень комфортно и интересно. Отдельное спасибо за подаренный сыну щит:))
- ИИрина15 июля 20245-го июля посетили замки Шаакен и Нессельбек. Шаакен находится в процессе восстановления, территорию и сам замок пытаются приспособить под интересы
- ННадежда28 февраля 2024Это самая потрясающая экскурсия, которую я посетила в Калининграде!!! Огромное спасибо! Мне очень понравилась дегустация сыра и шоколада, легкое вино
- ММария4 августа 2022Спасибо за великолепную экскурсию
- ММария4 августа 2022Спасибо за великолепную экскурсию
- ППейве4 августа 2022Спасибо за великолепную экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Замок Нессельбек»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в сентябре 2025
Сейчас в Светлогорске в категории "Замок Нессельбек" можно забронировать 3 экскурсии от 1700 до 16 999. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Светлогорске на 2025 год по теме «Замок Нессельбек», 15 ⭐ отзывов, цены от 1700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь