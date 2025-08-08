Мои заказы

Экскурсии к замку Нессельбек

Найдено 3 экскурсии в категории «Замок Нессельбек» в Светлогорске, цены от 1700 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Зеленоградск, сыроварня, средневековый замок Шаакен, пивоварня Нессельбек (из Светлогорска)
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск и замок Шаакен
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Зеленоградску, замку Шаакен и пивоварне Нессельбек. Узнайте больше о культуре и традициях
Начало: У Вашего отеля в Светлогорске и его окрестностей
«Замок-пивоварня Нессельбек — стилизованный под рыцарские времена замок, созданный современными мастерами по старинным чертежам»
Завтра в 09:00
3 сен в 09:00
16 999 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие в Шаакен и Нессельбек с посещением сыроварни
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Шаакен и Нессельбек
Погрузитесь в мир рыцарей и средневековых замков, попробуйте местные сыры и сделайте незабываемые фото у замка Нессельбек
Начало: Ваш адрес
«После дегустации на сыроварне мы заедем с вами к замку Нессельбек, где вы сможете сделать отличные фотографии»
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные дату и время начала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Из Светлогорска - к прусским замкам рыцарей Тевтонского ордена
На автобусе
5.5 часов
2 отзыва
Групповая
Из Светлогорска - к прусским замкам рыцарей Тевтонского ордена
Увидеть старинные постройки Калининградской области и прикоснуться к их хроникам (в группе)
Начало: На улице Ленина
«Замок Нессельбек в Орловке — одна из самых известных достопримечательностей Калининградской области»
Расписание: в среду в 14:30
3 сен в 14:30
10 сен в 14:30
1700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антонина
    8 августа 2025
    Зеленоградск, сыроварня, средневековый замок Шаакен, пивоварня Нессельбек (из Светлогорска)
    Все очень понравилось. Вкусные сыры в сыроварне. Задорно провели дегустацию, взрослым дали по бокалу вина. Впечатлил замок Шаакен своей историей.
    читать дальше

    Местный экскурсовод Юрий провел экскурсию с большим юмором.
    Замок Нессельбек впечатлил размахом и дизайном строения.

    Экскурсия в Зеленоградске проведена на эмоцилнальном подъеме. Экскурсовод родилась в этом городе. Любит его и знает.

    Главное, чтобы были силы выдержать весь маршрут и погода не испортила планы.

  • М
    Мария
    29 июня 2025
    Зеленоградск, сыроварня, средневековый замок Шаакен, пивоварня Нессельбек (из Светлогорска)
    Все хорошо организовано… Борис приятный рассказчик.
    Все хорошо организовано… Борис приятный рассказчик.
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2025
    Зеленоградск, сыроварня, средневековый замок Шаакен, пивоварня Нессельбек (из Светлогорска)
    Очень понравилось путешествие. За 6 часов посетили несколько интересных мест. Очень понравился замок Шаакен. Отведали вкусного пива, купили на память
    читать дальше

    вещички из авторского янтаря. Чудный гид, информацией не перегружала, рассказывала много и интересно. Советую выбирать этот маршрут, масса впечатлений за один день.

    Очень понравилось путешествие. За 6 часов посетили несколько интересных мест. Очень понравился замок Шаакен. Отведали вкусного пива, купили на память
  • Е
    Елена
    10 апреля 2025
    Зеленоградск, сыроварня, средневековый замок Шаакен, пивоварня Нессельбек (из Светлогорска)
    Спасибо большое экскурсоводу Евгении за интересное путешествие. Все четко выверено по времени, учитывались наши пожелания по ходу экскурсии. Евгения компетентна и как экскурсовод, и как водитель авто. Желаем Евгении творческих успехов и процветания!
    Спасибо большое экскурсоводу Евгении за интересное путешествие. Все четко выверено по времени, учитывались наши пожелания по ходу экскурсии. Евгения компетентна и как экскурсовод, и как водитель авто. Желаем Евгении творческих успехов и процветания!
  • П
    Павлова
    30 марта 2025
    Путешествие в Шаакен и Нессельбек с посещением сыроварни
    Добрый день)
    Путешествие, я назову его так, в Шаакен очень понравилось)
    Потрясающе домашняя атмосфера, дегустация сыров и вино выше всяких похвал(покупайте тут
    читать дальше

    рекомендую, в городе не увидите), и я как кондитер оценила шоколад и зефир.
    Экскурсоводы замечательные на территории замка и сыроварения!
    Попробуйте конфеты с маскарпоне и купите на ферме, тк в городе в 1,5 раза дороже (проверено)!
    Отдельно скажу про нашего гида Инна, душевный, интересный и отзывчивый экскурсовод! Рекомендую! Спасибо ей за интересную программу, ну и с погодой нам повезло - светило солнышко 🌞.
    По времени экскурсия часа на 4-5) поверьте время пролетит незаметно)

  • С
    Сергей
    7 августа 2024
    Путешествие в Шаакен и Нессельбек с посещением сыроварни
    Инна — прекрасный гид, влюбленная в свой край. Нам было очень комфортно и интересно. Отдельное спасибо за подаренный сыну щит:))
  • И
    Ирина
    15 июля 2024
    Путешествие в Шаакен и Нессельбек с посещением сыроварни
    5-го июля посетили замки Шаакен и Нессельбек. Шаакен находится в процессе восстановления, территорию и сам замок пытаются приспособить под интересы
    читать дальше

    посещающих. Молодые экскурсоводы замка своей веселой манерой общения стараются удержать внимание экскурсантов, в принципе им это удается. Обзор орудий средневековых пыток, конечно же, подходит не всем. Нессельбек восстановлен (в основном новодел, но стилизованный), в нем находится отель. Внешнее представление можно получить. Самое яркое в этой поездке - посещение сыроварни. Впечатление обеспечила проводящая дегустацию Наталья: эмоциональный рассказ, образный язык, обращение к гостям с добрым юмором… Безусловно выгодным бонусом стала возможность приобрести местные сыр и шоколад (домашние уже оценили вкус). На сыроварню мы бы вернулись еще раз.

  • Н
    Надежда
    28 февраля 2024
    Путешествие в Шаакен и Нессельбек с посещением сыроварни
    Это самая потрясающая экскурсия, которую я посетила в Калининграде!!! Огромное спасибо! Мне очень понравилась дегустация сыра и шоколада, легкое вино
    читать дальше

    просто идеально было подобрано. Интересно было спускаться в подземелье замка, бояться призраков😀 Я бы даже ещё раз съездила в эти места, было очень здорово!

  • М
    Мария
    4 августа 2022
    Путешествие в Шаакен и Нессельбек с посещением сыроварни
    Спасибо за великолепную экскурсию
  • М
    Мария
    4 августа 2022
    Путешествие в Шаакен и Нессельбек с посещением сыроварни
    Спасибо за великолепную экскурсию
  • П
    Пейве
    4 августа 2022
    Путешествие в Шаакен и Нессельбек с посещением сыроварни
    Спасибо за великолепную экскурсию

Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в сентябре 2025
Сейчас в Светлогорске в категории "Замок Нессельбек" можно забронировать 3 экскурсии от 1700 до 16 999. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Светлогорске на 2025 год по теме «Замок Нессельбек», 15 ⭐ отзывов, цены от 1700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь