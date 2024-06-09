Путешествие по Калининградской ривьере откроет вам великолепие Светлогорска, Янтарного и Зеленоградска. В Светлогорске вы увидите водонапорную башню, капеллу «Дева Мария - звезда моря» и озеро Тихое. Филинская бухта поразит вас

своими захватывающими морскими панорамами, идеальными для фотосессий. В Янтарном вы посетите кирху конца 19 века, прикоснётесь к дереву желаний и прогуляетесь по парку им. Мориса Беккера. Зеленоградск встретит вас уникальной архитектурой и набережной, где можно подышать морем. На протяжении всего пути вас ждут увлекательные рассказы об истории этих мест, Восточной Пруссии и Тевтонском ордене. Экскурсия предполагает комфортабельный трансфер из Светлогорска и обратно, с возможностью организации трансфера из аэропорта и других городов региона. Это идеальный выбор для тех, кто хочет глубже познакомиться с культурой и историей Калининградской области

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Светлогорск. Курорт федерального значения и самый зелёный город Калининградской области. В нём вы увидите знаковые достопримечательности: водонапорную башню, капеллу «Дева Мария — звезда моря» с органом ручной работы Hugo Mayer, храм Серафима Саровского с уникальным иконостасом, дом сказочника Гофмана и озеро Тихое.

Филинская бухта. Лучшее место для фотосессий на фоне захватывающих морских панорам.

Посёлок Янтарный. Вы посетите кирху конца 19 века и прикоснётесь к дереву желаний. Навестите площадь мастеров и прогуляетесь среди вековых краснолистных буков по парку им. Мориса Беккера, а также по лучшему пляжу России, получившему награду «Голубой флаг».

Зеленоградск. Вы пройдётесь от кирхи Святого Адальберта к старинной водонапорной башне. Увидите, почему Зеленоградск зовётся городом кошек. По узким улочкам выйдете на Курортный проспект с уникальной архитектурой 19–20 веков и подышите морем на набережной.

На протяжении всего пути я буду рассказывать вам об истории посещаемых мест, а также об образовании Восточной Пруссии, Тевтонском ордене и его связи с калининградской землёй.

Организационные детали