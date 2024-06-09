Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
Путешествие по Калининградской ривьере откроет вам великолепие Светлогорска, Янтарного и Зеленоградска. В Светлогорске вы увидите водонапорную башню, капеллу «Дева Мария - звезда моря» и озеро Тихое. Филинская бухта поразит вас читать дальше
своими захватывающими морскими панорамами, идеальными для фотосессий.
В Янтарном вы посетите кирху конца 19 века, прикоснётесь к дереву желаний и прогуляетесь по парку им. Мориса Беккера. Зеленоградск встретит вас уникальной архитектурой и набережной, где можно подышать морем.
На протяжении всего пути вас ждут увлекательные рассказы об истории этих мест, Восточной Пруссии и Тевтонском ордене.
Экскурсия предполагает комфортабельный трансфер из Светлогорска и обратно, с возможностью организации трансфера из аэропорта и других городов региона.
Это идеальный выбор для тех, кто хочет глубже познакомиться с культурой и историей Калининградской области
Светлогорск. Курорт федерального значения и самый зелёный город Калининградской области. В нём вы увидите знаковые достопримечательности: водонапорную башню, капеллу «Дева Мария — звезда моря» с органом ручной работы Hugo Mayer, храм Серафима Саровского с уникальным иконостасом, дом сказочника Гофмана и озеро Тихое.
Филинская бухта. Лучшее место для фотосессий на фоне захватывающих морских панорам.
Посёлок Янтарный. Вы посетите кирху конца 19 века и прикоснётесь к дереву желаний. Навестите площадь мастеров и прогуляетесь среди вековых краснолистных буков по парку им. Мориса Беккера, а также по лучшему пляжу России, получившему награду «Голубой флаг».
Зеленоградск. Вы пройдётесь от кирхи Святого Адальберта к старинной водонапорной башне. Увидите, почему Зеленоградск зовётся городом кошек. По узким улочкам выйдете на Курортный проспект с уникальной архитектурой 19–20 веков и подышите морем на набережной.
На протяжении всего пути я буду рассказывать вам об истории посещаемых мест, а также об образовании Восточной Пруссии, Тевтонском ордене и его связи с калининградской землёй.
Организационные детали
Я заберу вас на комфортабельном автомобиле Mercedes Vito 2003 или Honda HRV 2003 из отеля в Светлогорске и доставлю обратно после экскурсии
За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области
Возможно проведение экскурсии для большего числа людей (до 7 человек) — доплата 1000 руб. за каждого дополнительного
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Светлогорске
Провёл экскурсии для 1135 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я живу в Калининградской области 16 лет, интересуюсь ее историей. С удовольствием поделюсь с вами накопленными знаниями.