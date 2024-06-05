А Алексей Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе Очень хорошая получилась ознакомительная прогулка по городу Светлогорск. Ксении - большое Спасибо.

Т Татьяна Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия читать дальше достопримечательностям, таким как Водонапорная башня, центральная площадь, Католическая капелла и другие. В Светлогорске также много интересных мест, которые на данный момент находятся на реконструкции в связи с ремонтом набережной, но про которые нам также рассказала Ирина. Особенно запомнился ее рассказ о Доме сказочника. Мы увидели много вилл и домов, историю которых узнали на экскурсии. Энтузиазм и обширные знания Ирины сделали нашу экскурсию незабываемой. Настоятельно рекомендую! Экскурсия по Светлогорску с Ириной была увлекательной и познавательной. Она продемонстрировала глубокие знания истории города и провела нас по знаменитым

Н Нана Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе Спасибо Маше за прекрасно проведенное время! С удовольствием вернемся!

D Denis Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе Смешанные чувства от экскурсии. Маша приятный гид, но вот к содержанию конечно есть вопросы. Чувствуется что исторического материала не очень много, приходится разбавлять всякими "памятниками" современности, построенными для туристов.

С Светлана Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия Экскурсия очень понравилась. Было всего 6 человек. Марьяна отличный рассказчик и очень профессиональный экскурсовод. Время пролетело незаметно - настолько все было интересно и познавательно!

Т Татьяна Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта читать дальше как лучше добраться из Калининграда, а потом поделилась расписанием электрички для возвращения обратно. Время экскурсии пролетело незаметно, даже небольшой моросящий дождик и ветер не смогли испортить нашего настроения и впечатлений от города. Спасибо Татьяне за очень интересную и познавательную экскурсию в Светлогорск. Татьяна созвонилась с нами за день до экскурсии и сориентировала

Т Татьяна Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта Маршрут экскурсии был очень хорошо спланирован. Прошли по всему городу, насладились красотой старого города и его современным обликом. Изюминкой экскурсии было приглашение местного жителя, который пригласил к себе в гости: с любовью показал и рассказал про свой дом.

Д Дарья Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта Екатерина умеет держать внимание слушателя. Интересно, ненавязчиво, с хорошим настроением. Хорошее сочетание ходьбы и остановок на маршруте

М Мария Курортные города Светлогорск и Зеленоградск Алексей очень интересно рассказывал, во время экскурсии подстраивался под наш темп и нас) Алексей предусмотрел, и заранее заказал столик в ресторане с отличным видом. Всей нашей компании очень понравилось) огромное спасибо Алексею за прекрасно проведенный день)