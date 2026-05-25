Это путешествие в мир подземных галерей, казематов и военной истории города.
На экскурсии вы познакомитесь с мощной системой обороны Восточной Пруссии: увидите Росгартенские ворота, башню Дона, казармы «Кронпринц», бастион Грольман и посетите два легендарных форта — № 1 «Штайн» и № 5 «Король Фридрих-Вильгельм III».
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Росгартенские ворота — один из символов фортификационного Кёнигсберга
- Башню «Дона» (ныне Музей янтаря) и оборонительные сооружения вокруг неё
- Казармы «Кронпринц» — масштабный военный комплекс с подземными уровнями
- Бастион «Грольман» — часть городских укреплений 19 века
- Форт №1 «Штайн» с водным рвом, земляными валами и двухэтажной казармой
- Форт №5 «Король Фридрих-Вильгельм III» — одна из самых неприступных крепостей города
И узнаете:
- почему форт №1 сохранился лучше других
- как проходили штурмы города и почему форт №5 считался практически неприступным
- какие тайны скрывают подземные уровни фортификационных сооружений
- и многое другое
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
в пятницу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2200 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|2100 ₽
|Школьники
|2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Некрасова
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1342 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
От экскурсии по фортам только восторг! Всё так чётко организовали: нигде не ждали, не стояли в очередях, успели всё как следует рассмотреть. Гид рассказывал увлекательно, с живыми историями и забавными деталями. Особенно впечатлил Форт 1, масштабы просто поражают! Очень довольна, однозначно стоит съездить!
С
Сама экскурсия шикарная. Прекрасный экскурсовод. Немного хромает логистика у организаторов.
В целом - получила удовольствие. Познавательно. Нестандартно. Интересно.
Будущим участникам экскурсии: в фортах и крепостях может быть холоднее, чем на улице, утепляйтесь!
В целом - получила удовольствие. Познавательно. Нестандартно. Интересно.
Будущим участникам экскурсии: в фортах и крепостях может быть холоднее, чем на улице, утепляйтесь!
