Фотопрогулка по Балтийскому побережью (из Светлогорска)

Отправиться в курортный Зеленоградск или цветущий Светлогорск за атмосферными кадрами
Приглашаю вас на фото-променад по одному из двух колоритных городков Балтийского побережья — Светлогорску или Зеленоградску.

В каждом из них вы погрузитесь в уютную атмосферу, полюбуетесь прусской архитектурой, пройдете по променаду и отдохнете на приятном пляже. А на память о нашей прогулке у вас останутся не только воспоминания, но и душевные фотографии.
Фотопрогулка по Балтийскому побережью (из Светлогорска)
Фотопрогулка по Балтийскому побережью (из Светлогорска)
Фотопрогулка по Балтийскому побережью (из Светлогорска)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание фото-прогулки

Живые кадры на фоне Балтики!

Мы отправимся в один из 2 курортных городков на ваш выбор: это может быть укутанный хвойным лесом Светлогорск с фахверковыми особнячками или «кошачий» Зеленоградск с чудесным променадом. Мы прогуляемся по старинным улочкам, я расскажу вам небольшую историю жизни Калининградской области «до» и «после» Великой Отечественной войны. А потом пустимся к морю и проведем остаток времени на городском пляже, любуясь балтийскими волнами.

Во время прогулки вы будете отдыхать и знакомиться с новыми местами, а я — ловить ваши эмоции и счастливые моменты. А результатом станут интересные профессиональные снимки, которые украсят ваш семейный альбом.

Советы по подготовке к съёмке:

— Приходите на съёмку с настроением, расслабьтесь и получайте удовольствие от процесса.
— Если хотите ровный тон и чистую кожу на готовых фото, воспользуйтесь услугами визажиста.
— Выбирайте базовые оттенки и лёгкие текстуры в одежде. Если в чём-то сомневаетесь, пишите мне. Я всегда на связи и помогу определиться с образом.
— Если день фотосъёмки выпадает на ваш День Рождения, смело берите с собой цветы, шары, торт и всё, что хотите. Кадры от этого получатся только ярче и интереснее.
— Самое важное: пожалуйста, предупреждайте заранее своего партнера, родителей или друзей о том, что их ждёт на экскурсии, чтобы они были морально готовы.

Организационные детали

  • Через 7-10 дней после прогулки вы получите около 100 фотографий в авторской цветокоррекции. Сразу скажу, я не использую фотошоп
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 7 III
  • До Зеленоградска нужно добраться самостоятельно: из Калининграда на электричке (70-100 руб.), рейсовом автобусе (100-150 руб.), такси (800-1000 руб.) или арендованной машине

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У концертного комплекса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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