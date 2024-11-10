Фотопрогулка по Балтийскому побережью (из Светлогорска)
Отправиться в курортный Зеленоградск или цветущий Светлогорск за атмосферными кадрами
Приглашаю вас на фото-променад по одному из двух колоритных городков Балтийского побережья — Светлогорску или Зеленоградску.
В каждом из них вы погрузитесь в уютную атмосферу, полюбуетесь прусской архитектурой, пройдете по променаду и отдохнете на приятном пляже. А на память о нашей прогулке у вас останутся не только воспоминания, но и душевные фотографии.
Мы отправимся в один из 2 курортных городков на ваш выбор: это может быть укутанный хвойным лесом Светлогорск с фахверковыми особнячками или «кошачий» Зеленоградск с чудесным променадом. Мы прогуляемся по старинным улочкам, я расскажу вам небольшую историю жизни Калининградской области «до» и «после» Великой Отечественной войны. А потом пустимся к морю и проведем остаток времени на городском пляже, любуясь балтийскими волнами.
Во время прогулки вы будете отдыхать и знакомиться с новыми местами, а я — ловить ваши эмоции и счастливые моменты. А результатом станут интересные профессиональные снимки, которые украсят ваш семейный альбом.
Советы по подготовке к съёмке:
— Приходите на съёмку с настроением, расслабьтесь и получайте удовольствие от процесса. — Если хотите ровный тон и чистую кожу на готовых фото, воспользуйтесь услугами визажиста. — Выбирайте базовые оттенки и лёгкие текстуры в одежде. Если в чём-то сомневаетесь, пишите мне. Я всегда на связи и помогу определиться с образом. — Если день фотосъёмки выпадает на ваш День Рождения, смело берите с собой цветы, шары, торт и всё, что хотите. Кадры от этого получатся только ярче и интереснее. — Самое важное: пожалуйста, предупреждайте заранее своего партнера, родителей или друзей о том, что их ждёт на экскурсии, чтобы они были морально готовы.
Организационные детали
Через 7-10 дней после прогулки вы получите около 100 фотографий в авторской цветокоррекции. Сразу скажу, я не использую фотошоп
Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 7 III
До Зеленоградска нужно добраться самостоятельно: из Калининграда на электричке (70-100 руб.), рейсовом автобусе (100-150 руб.), такси (800-1000 руб.) или арендованной машине
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Светлогорске
Провела экскурсии для 959 туристов
Я Евгения, ваш гид-фотограф, живущий в самом западном уголке страны на берегу Балтийского моря. Влюблённая в жизнь и в свою работу — именно так я коротко расскажу о себе. Обожаю читать дальше
дарить людям эмоции и радость, а совместить фото и путешествие — это чудесная возможность навсегда запечатлеть это в памяти. Десять лет назад я впервые приехала сюда туристом и влюбилась в это место так сильно, что осталась здесь навсегда. Постараюсь и вам показать самые красивые уголки этой области и влюбить в Янтарный край также сильно.