Национальный парк «Куршская коса»

Вас ждет встреча с удивительным, хрупким миром песчаной косы между Балтийским морем и Куршским заливом

Групповая
Вас ждет встреча с удивительным, хрупким миром песчаной косы между Балтийским морем и Куршским заливом. Национальный парк «Куршская коса» - это необычное и потрясающе красивое место.

Здесь можно увидеть как хвойный лес сменяется лиственным, равнина внезапно переходит в холмы.

Это место богато редкими деревьями и растениями. «Куршская коса столь примечательна, что ее также необходимо посмотреть, как Испанию или Италию, если не хочешь лишиться прекрасной картины для своей души» (Вильгельм фон Гумбольдт)
Национальный парк «Куршская коса»
Национальный парк «Куршская коса»
Национальный парк «Куршская коса»
Национальный парк «Куршская коса»

Что вас ожидает 🤩

  • НП "Куршская коса"
  • Дюна Эфа
  • Свободное время

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:

    Напишите о деталях
    • Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
    • Что вы будете делать на экскурсии?

    Сделайте описание привлекательным:

    • Почему ваша экскурсия интересна?
    • В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
    • Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида, транспорт, экологический сбор для посещения Национального парка
    Что не входит
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Калининградская обл. ,г. Светлогорск, ул. Ленина, 33
    Завершение: Калининградская обл. ,г. Светлогорск, ул. Ленина 33
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Светлогорска

    👥Групповые🚌На автобусе🌊Куршская коса🗽Достопримечательности🏞ПаркиНациональные парки

    Еще несколько похожих предложений в Светлогорске

    Куршская коса для всей семьи
    6.5 часов
    Индивидуальная
    Лариса
    5
    3 отзыва
    Куршская коса для всей семьи
    Отправляясь со мной в путешествие, вы познаете сказочный и таинственный мир Куршской косы! Я покажу вам удивительные
    7 150 за 1-4 чел.
    Из Светлогорска на Куршскую Косу
    8 часов
    Индивидуальная
    Наталия
    5
    26 отзывов
    Из Светлогорска на Куршскую Косу
    Куршская коса - узкая песчаная полоска, которая растянулась на 98 километров
    11 520 за 1-4 чел.
    «Сливки» Балтийского побережья: Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск
    8 часов
    Индивидуальная
    Руслан
    Нет отзывов
    «Сливки» Балтийского побережья: Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск
    Нас ждёт: Куршская коса - великолепная в любое время года, Зеленоградск с уютной историей его жителей
    9 800 за 1-6 чел.
    Куршская Коса с личным гидом
    6 часов
    Индивидуальная
    Егор
    5
    1 отзыв
    Куршская Коса с личным гидом
    Куршская коса - невероятно красивое место
    7 750 за 1-4 чел.
    Куршская коса - чудо природы
    7 часов
    Индивидуальная
    Ангелс-тур
    Нет отзывов
    Куршская коса - чудо природы
    В этой поездке вы посетите заповедную зону Калининградской области, прочувствуете сказочную атмосферу Куршской косы
    15 000 за 1-6 чел.
    Куршская коса для детей и взрослых
    7.5 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Лариса
    4.9
    104 отзыва
    Куршская коса для детей и взрослых
    Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
    75006 750 за 1-4 чел.
    Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    8 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Дмитрий
    4.9
    22 отзыва
    Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Посетить «визитную карточку» Калининградской области и уютный курорт с немецким колоритом за 1 день
    10 000 за 1-4 чел.
    Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
    8 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Наталия
    4.9
    14 отзывов
    Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
    Залюбоваться богатой природой, открыть историю и загадки полуострова и посетить уютный Зеленоградск
    11 810 за 1-4 чел.
    Нетуристическая прогулка по Куршской косе
    7 часов
    Индивидуальная
    Дмитрий
    Нет отзывов
    Нетуристическая прогулка по Куршской косе
    Вас ждет не экскурсия в привычном понимании этого слова
    10 000 за 1-8 чел.
    Добро пожаловать на Куршскую косу
    8 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Эдуард
    4.5
    4 отзыва
    Добро пожаловать на Куршскую косу
    Посетить «визитную карточку» Калининградской области и погулять по курортному Зеленоградску
    7 500 за 1-4 чел.
    Все краски Куршской косы
    7 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Евгений
    5
    1 отзыв
    Все краски Куршской косы
    Провести день на лоне природы и увидеть самые красивые места региона на авто-пешеходной экскурсии
    10 000 за 1-4 чел.
    Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску
    8 часов
    Индивидуальная
    Вячеслав
    5
    2 отзыва
    Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску
    Не упустите возможность увидеть три ярких городка на побережье Балтийского моря за один день! Вы побываете
    9 500 за 1-4 чел.
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Светлогорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Светлогорске
    ХОРОШО
    🇷🇺
    ТАМ