Вас ждет встреча с удивительным, хрупким миром песчаной косы между Балтийским морем и Куршским заливом
Вас ждет встреча с удивительным, хрупким миром песчаной косы между Балтийским морем и Куршским заливом. Национальный парк «Куршская коса» - это необычное и потрясающе красивое место.
Здесь можно увидеть как хвойный лес сменяется лиственным, равнина внезапно переходит в холмы.
Это место богато редкими деревьями и растениями. «Куршская коса столь примечательна, что ее также необходимо посмотреть, как Испанию или Италию, если не хочешь лишиться прекрасной картины для своей души» (Вильгельм фон Гумбольдт)
Здесь можно увидеть как хвойный лес сменяется лиственным, равнина внезапно переходит в холмы.
Это место богато редкими деревьями и растениями. «Куршская коса столь примечательна, что ее также необходимо посмотреть, как Испанию или Италию, если не хочешь лишиться прекрасной картины для своей души» (Вильгельм фон Гумбольдт)
Что вас ожидает 🤩
- НП "Куршская коса"
- Дюна Эфа
- Свободное время
Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:
- Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
- Что вы будете делать на экскурсии?
Сделайте описание привлекательным:
- Почему ваша экскурсия интересна?
- В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
- Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида, транспорт, экологический сбор для посещения Национального парка
- Что не входит
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Калининградская обл. ,г. Светлогорск, ул. Ленина, 33Завершение: Калининградская обл. ,г. Светлогорск, ул. Ленина 33
- Когда и сколько длится
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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