Вас ждет встреча с удивительным, хрупким миром песчаной косы между Балтийским морем и Куршским заливом. Национальный парк «Куршская коса» - это необычное и потрясающе красивое место.



Здесь можно увидеть как хвойный лес сменяется лиственным, равнина внезапно переходит в холмы.



Это место богато редкими деревьями и растениями. «Куршская коса столь примечательна, что ее также необходимо посмотреть, как Испанию или Италию, если не хочешь лишиться прекрасной картины для своей души» (Вильгельм фон Гумбольдт)