Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом - из Светлогорска

Увидеть и узнать всё, что вы ожидаете от этого уникального места-символа Калининградской области
Куршская коса — моё любимое место в родном крае.

На экскурсии я не только поделюсь с вами этой любовью, но расскажу о чарующем уголке земли со всех сторон.

История, природные особенности, обитатели, включение в список ЮНЕСКО, хроники нацпарка: не упустим ничего.

Вы пройдёте по экотропам к Танцующему лесу и дюнам, прогуляетесь по пляжу и насладитесь полезным воздухом!
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом - из Светлогорска
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом - из Светлогорска
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом - из Светлогорска
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Продуманное, удобное и интересное путешествие на косу

Дорогие гости, мы встретимся в оговорённом месте, и я предложу вам выбрать: поехать в национальный парк по скоростной автостраде (Балтийское кольцо) или по старой немецкой дороге с вековыми деревьями вдоль неё, гнёздами аистов, посёлками и полями. Можно также отправиться туда по одному пути, а обратно по другому.

И дорога, и время на Куршской косе будут наполнены моими рассказами. Вы поймёте, как формировалась эта узкая полоска суши, узнаете об истории её заселения (вспомним куршей, викингов, датчан), о здешних королевских охотах, песчаной катастрофе и современной жизни косы.

Маршрут

Танцующий лес — пешеходный маршрут к причудливо изогнутым деревьям. Попробуем разгадать их тайну и обсудим версии возникновения этого места, в том числе мистические. Найдём то, что не видно на первый взгляд, и сравним Танцующий лес с аналогами в других частях света.

Высота Эфа — одна из самых высоких подвижных дюн в Европе. В этой части экскурсии вы насладитесь прогулкой по лесной экотропе, хвойными ароматами и видами со смотровых площадок. Приготовьте фотоаппараты, ведь им предстоит запечатлеть три вида куршских дюн, в том числе редкие белые. Неподалёку мы, конечно, прогуляемся вдоль моря.

Рыбный ресторан на выбор. Куршская коса всегда славилась блюдами из рыбы, особенно из балтийского угря. Предлагаю вам оценить местную кухню в одном из уютных проверенных ресторанчиков. Только важно договориться заранее, чтобы я забронировал столик.

Если захотите и при наличии времени, мы также можем посетить: станцию кольцевания птиц «Фрингилла» (работает с 1 апреля по 15 октября), Высоту Мюллера, Музей Куршской косы, Музей русских суеверий, озеро Лебедь или Королевский бор. Кроме того, по дороге можно заехать в Зеленоградск, замок Шаакен или Нессельбек.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На автомобиле Hyundai Solaris 2015 года с кондиционером. Пожалуйста, предупредите заранее, если с вами будут дети (я возьму с собой бустер).
  • Я заберу вас по указанному вами адресу в Светлогорске и после экскурсии привезу обратно
  • Тайминг экскурсии — 7 часов с момента встречи с учётом времени дороги туда и обратно
  • Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям

Дополнительные расходы

  • Проезд в национальный парк: 450 ₽ за машину и гида + 300 ₽ с каждого пассажира (есть льготные категории)
  • Питание (по желанию)
  • Билеты в музей и полевой стационар (по желанию) — 350 ₽/взрослый, 150 ₽/детский
  • По желанию можно продлить экскурсионное время из расчёта 1200 ₽/час

На Куршской косе бывает ветренно и случаются кратковременные дожди. Шарфики, зонтики, удобная непромокаемая обувь приветствуются.

Некоторые маршруты на косе могут быть закрыты для посещения (в зависимости от сезона, дня недели и времени суток).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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