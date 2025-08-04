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Очарование малых городков Восточной Пруссии

Погрузитесь в атмосферу средневековья, путешествуя по историческим местам Калининградской области. Откройте для себя колорит и тайны древней Пруссии
Таинственные земли древней Пруссии манят своей историей и культурой.

Во время индивидуальной экскурсии по Калининградской области вы сможете ощутить атмосферу средневековья, прогуливаясь по узким улочкам малых городков. На пути встретятся замки и кирхи, а также вы узнаете о рыцарях Тевтонского ордена. Проживающие в Пионерском или Зеленоградске могут присоединиться к группе. Путешествие подарит массу сюрпризов и незабываемых впечатлений

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в средневековую атмосферу
  • 🌍 Уникальные исторические места
  • 🚶‍♂️ Прогулки по узким улочкам
  • 📜 Интересные факты о Тевтонском ордене
  • 🎁 Неожиданные сюрпризы на маршруте

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холода, но это время подарит уникальную атмосферу зимних пейзажей.
Сейчас июль — это идеальное время.
Очарование малых городков Восточной Пруссии
Очарование малых городков Восточной Пруссии
Очарование малых городков Восточной Пруссии
Ближайшие даты:
2
авг9
авг16
авг23
авг30
авг6
сен13
сен
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Замки
  • Кирхи

Описание экскурсии

Калининградская область: Уникальное путешествие во времени

Калининградская область — это не только знаменитый янтарь и живописное побережье Балтийского моря. Это также захватывающие средневековые городки, расположенные на востоке и юге региона. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу прошлого, ощутить колорит местной культуры и узнать больше о богатой истории Тевтонского ордена.

Очарование средневековых городков

Во время экскурсии вы сможете:

  • Прогуляться по узким улочкам, сохранившим дух средневековья;
  • Посетить старинные замки и кирхи, которые расскажут о прошлом региона;
  • Насладиться уникальной архитектурой и живописными пейзажами.

Сюрпризы на каждом шагу

Эта экскурсия полна неожиданных открытий. Каждый уголок Калининградской области хранит свои тайны и истории, которые только и ждут, чтобы быть рассказанными. Погружаясь в атмосферу этих мест, вы сможете не только увидеть, но и почувствовать дух времени, который пронизывает каждый камень и каждую улочку.

Приготовьтесь к увлекательному путешествию, полному новых впечатлений и знаний о нашем удивительном регионе!

По субботам в 08:30.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Средневековые города и замки Восточной Пруссии
  • Гвардейск (бывш. Тапиау)
  • Знаменск (бывш. Велау)
  • Шлюз Мазурского канала
  • Железнодорожный (бывш. Гердауен)
  • Правдинск (бывш. Фридланд)
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Обед
  • Посещение музеев
Где начинаем и завершаем?
Начало: Светлогорск (по договорённости)
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 08:30.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • Если вы проживаете в Пионерском или Зеленоградске, можно будет присоединиться к группе там
  • Мы обязательно спишемся или созвонимся за день до экскурсии и ответим на все ваши вопросы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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