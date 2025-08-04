Во время индивидуальной экскурсии по Калининградской области вы сможете ощутить атмосферу средневековья, прогуливаясь по узким улочкам малых городков. На пути встретятся замки и кирхи, а также вы узнаете о рыцарях Тевтонского ордена. Проживающие в Пионерском или Зеленоградске могут присоединиться к группе. Путешествие подарит массу сюрпризов и незабываемых впечатлений
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в средневековую атмосферу
- 🌍 Уникальные исторические места
- 🚶♂️ Прогулки по узким улочкам
- 📜 Интересные факты о Тевтонском ордене
- 🎁 Неожиданные сюрпризы на маршруте
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Замки
- Кирхи
Описание экскурсии
Калининградская область: Уникальное путешествие во времени
Калининградская область — это не только знаменитый янтарь и живописное побережье Балтийского моря. Это также захватывающие средневековые городки, расположенные на востоке и юге региона. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу прошлого, ощутить колорит местной культуры и узнать больше о богатой истории Тевтонского ордена.
Очарование средневековых городков
Во время экскурсии вы сможете:
- Прогуляться по узким улочкам, сохранившим дух средневековья;
- Посетить старинные замки и кирхи, которые расскажут о прошлом региона;
- Насладиться уникальной архитектурой и живописными пейзажами.
Сюрпризы на каждом шагу
Эта экскурсия полна неожиданных открытий. Каждый уголок Калининградской области хранит свои тайны и истории, которые только и ждут, чтобы быть рассказанными. Погружаясь в атмосферу этих мест, вы сможете не только увидеть, но и почувствовать дух времени, который пронизывает каждый камень и каждую улочку.
Приготовьтесь к увлекательному путешествию, полному новых впечатлений и знаний о нашем удивительном регионе!
По субботам в 08:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Средневековые города и замки Восточной Пруссии
- Гвардейск (бывш. Тапиау)
- Знаменск (бывш. Велау)
- Шлюз Мазурского канала
- Железнодорожный (бывш. Гердауен)
- Правдинск (бывш. Фридланд)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Посещение музеев
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Если вы проживаете в Пионерском или Зеленоградске, можно будет присоединиться к группе там
- Мы обязательно спишемся или созвонимся за день до экскурсии и ответим на все ваши вопросы