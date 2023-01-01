Экскурсия из Светлогорска «Рыцарские замки Восточной Пруссии»

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Экскурсия из Светлогорска «Рыцарские замки Восточной Пруссии»
Экскурсия из Светлогорска «Рыцарские замки Восточной Пруссии»

Что вас ожидает 🤩

  • Низовье
  • Гвардейск
  • Талпаки
  • Черняховск
  • Неман
  • Советск
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия «Рыцарские замки Восточной Пруссии» — это уникальная возможность увидеть своими глазами наследие Тевтонского ордена. Яркие примеры средневековой рыцарской архитектуры рассредоточены по всей Калининградской области.
Янтарная страна издревле манила германских воинов, завораживала, словно прекрасная женщина, перед которой нельзя устоять. С 1220г. рыцари Тевтонского ордена совместно с польскими князьями завоевывали прусские владения, и к 1265г. на этих землях стали появляться многочисленные орденские замки. Рыцарские (орденские) замки — наиболее значимые и эффектные архитектурные памятники. Замки чаще всего воздвигались на месте захваченных прусских вально-земляных крепостей и к началу 15в. уже возводились из камня. Все они строились по единому плану в соответствии с традициями поздне-средневековой орденской готической архитектуры.
Вас ждёт увлекательная экскурсия с осмотром замков «Вальдау» (п. Низовье, внешний осмотр) и «Тапиау» (г. Гвардейск, внешний осмотр), посещение с экскурсией замка «Георгенбург», посещение конного завода «Георенбург», славная история которого берет начало в 1377г., когда крестоносцы и немецкие рыцари занялись разведением лошадей в крепости Георгенбург, осмотр замка «Рагнит» (г. Неман), краткая пешеходная прогулка по главной улице Тильзита (ныне — города Советска) и фото-пауза у знаменитого моста, названного в честь Королевы Луизы.
При себе нужно иметь паспорт РФ и питание, предусмотрен перерыв на обед в замке Георгенбург, обед необходимо взять с собой.
При себе нужно иметь паспорт РФ и питание, предусмотрен перерыв на обед в замке Георгенбург, обед необходимо взять с собой.
*При себе нужно иметь паспорт РФ и питание, предусмотрен перерыв на обед в замке Георгенбург, обед необходимо взять с собой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобусный тур
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
Светлогорск, ул. Ленина, 33
Когда и сколько длится?
Когда: по воскресениям в 7:10
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
  • Посадка в автобус начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления.
  • Обратите внимание, что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста, приходите заранее!
  • Важно: При себе нужно иметь паспорт РФ и питание, экскурсия проходит без перерыва на обед

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