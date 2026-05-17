Эта поездка познакомит вас с историей бывшей Восточной Пруссии и двумя городами — Правдинском и Железнодорожным. Маршрут выстроен так, чтобы история раскрывалась последовательно — от военных событий и архитектуры до культурного наследия региона. Вы проследите, как появлялись первые замки и кирхи, услышите легенды ушедших эпох и увидите музейные экспозиции.

Описание экскурсии

Правдинск (~ 3 часа)

Город расположен на берегу реки Лава, в 53 км от областного центра. Именно здесь, под Фридландом, в 1807 году во время русско-прусско-французской войны произошло одно из крупнейших сражений между русской и французской армиями.

Во время прогулки вы увидите фрагменты исторической застройки и дома, облик которых почти не изменился за несколько веков.

Мы посетим храм Святого великомученика Георгия Победоносца — бывшую кирху Святого Георгия, стоящую у Мельничного пруда. У вас будет возможность подняться на смотровую площадку и взглянуть на город с высоты — отсюда открывается выразительная панорама Правдинска и его окрестностей.

Посёлок Железнодорожный (~ 3 часа)

Здесь вас ждёт пешеходная прогулка по средневековому городу с характерной архитектурой, частично сохранившейся со времён Средневековья. По пути вы увидите:

замковую мельницу 1909 года

1909 года орденский замок 14 века

14 века кирху Гердауэна

Отдельной остановкой станет аутентичное кафе «Патефон» (за дополнительную плату). Здесь можно выпить кофе и по желанию принять участие в тематической экскурсии. Вас ждёт живой и увлекательный рассказ о создателях музыкальных устройств и их производителях.

