Город расположен на берегу реки Лава, в 53 км от областного центра. Именно здесь, под Фридландом, в 1807 году во время русско-прусско-французской войны произошло одно из крупнейших сражений между русской и французской армиями.
Во время прогулки вы увидите фрагменты исторической застройки и дома, облик которых почти не изменился за несколько веков.
Мы посетим храм Святого великомученика Георгия Победоносца — бывшую кирху Святого Георгия, стоящую у Мельничного пруда. У вас будет возможность подняться на смотровую площадку и взглянуть на город с высоты — отсюда открывается выразительная панорама Правдинска и его окрестностей.
Посёлок Железнодорожный (~ 3 часа)
Здесь вас ждёт пешеходная прогулка по средневековому городу с характерной архитектурой, частично сохранившейся со времён Средневековья. По пути вы увидите:
замковую мельницу 1909 года
орденский замок 14 века
кирху Гердауэна
Отдельной остановкой станет аутентичное кафе «Патефон» (за дополнительную плату). Здесь можно выпить кофе и по желанию принять участие в тематической экскурсии. Вас ждёт живой и увлекательный рассказ о создателях музыкальных устройств и их производителях.
Организационные детали
Едем на комфортабельном туристическом автобусе
Время в пути между городами — около 50 мин в одну сторону
Экскурсия в кафе «Патефон» оплачивается отдельно — 500 ₽ с чел.
С вами будет один из гидов нашей команды
в субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
2000 ₽
Дети до 7 лет
Бесплатно
Пенсионеры
1900 ₽
Школьники
1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Некрасова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Светлогорске
Провёл экскурсии для 1313 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
Отзывы и рейтинг
С
Светлана
Города интересные, экскурсионное сопровождение прекрасное. Неудобно: пересадка в Калининграде при поездке на экскурсию из Светлогорска. Комфортнее путешествовать в одном автобусе. Гид и водители прекрасные. Благодарю! Было интересно.
Ольга
Все отлично. Автобусы удобные, вождение комфортное. Рассказы интересные. Море впечатлений.
