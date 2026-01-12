С София Музей «Трех эпох», кирха Хайлигенвальде, Гвардейск/Тапиау Экскурсия оказалась весьма приятной и не перегруженной. Видно, что экскурсоводы по‑настоящему увлечены историей родного края, рассказывали живо, увлеченно. Гвардейск приятно удивил.

А Анна Музей «Трех эпох», кирха Хайлигенвальде, Гвардейск/Тапиау Всё отлично! Маршрут интересный и насыщенный, показывает связь времён и судеб. Экскурсовод приятный и компетентный специалист.

Впечатлил музей Старь богатейшей коллекцией вещиц.

М Мария Музей «Трех эпох», кирха Хайлигенвальде, Гвардейск/Тапиау читать дальше себе. Музей Старь вообще вызвал странные чувства, начиная от происхождения этого музея, до экспонатов и самого рассказа, бОльшая часть которого была посвящена тому, как и с какими трудностями создавался музей. Сам Гвардейск - маленький тихий городок, где туристам делать совершенно нечего Понравилась только экскурсия по замку Тапиау и экскурсовод Михаил, который её проводил бодро, интересно, с юмором. Все остальное - так

Д Дима Музей «Трех эпох», кирха Хайлигенвальде, Гвардейск/Тапиау Всё супер: и экскурсия, и гиды, и музеи, которые посетили.

Т Татьяна Музей «Трех эпох», кирха Хайлигенвальде, Гвардейск/Тапиау Увлекательная экскурсия с великолепным гидом! Очень довольна! Спасибо огромное!

Г Григорий Музей «Трех эпох», кирха Хайлигенвальде, Гвардейск/Тапиау Интересная экскурсия. И замок Тапиау её яркое дополнение.

Поразила огромная коллекйия старины в одноименном музее.

Л Лариса Музей «Трех эпох», кирха Хайлигенвальде, Гвардейск/Тапиау Очень увлекательная экскурсия, очень много интересного узнали, гид Наталья умница, все рассказала, показала, наверное, даже больше заявленного. Обязательно рекомендую!!!

Л Людмила Музей «Трех эпох», кирха Хайлигенвальде, Гвардейск/Тапиау Экскурсией довольна! Удобная доставка из Светлогорска в Калининград. Хороший автобус дальше нас возил по маршруту. Замечальный экскурсовод - приятный во всех отношениях человке, отлично подкованный по теме поездки.

М Мария Музей «Трех эпох», кирха Хайлигенвальде, Гвардейск/Тапиау Экскурсия оставила приятное впечатление. Был осмотр двух музеев (Тапиау и «Старь»), а также внешний осмотр кирхи и замка Вальдау. Порадовали организация и качество экскурсии, можно было свободно осматривать объекты и всё при этом слышать.