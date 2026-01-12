Групповая
Музей «Трех эпох», кирха Хайлигенвальде, Гвардейск/Тапиау
Начало: Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
«Кирха Хайлигенвальде Была основана в 1364 году»
Расписание: По воскресеньям в 10:00
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки и кирхи Тевтонского ордена из Светлогорска
Откройте для себя историю Тевтонского ордена, исследуя замки и кирхи. Погрузитесь в средневековую атмосферу и узнайте тайны прошлого
«В посёлке Родники вы осмотрите кирху XIV века снаружи и узнаете, какие функции лютеранская постройка выполняет в наше время»
Завтра в 10:00
11 фев в 10:00
17 100 ₽
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
В тени рыцарских замков - поездка из Светлогорска
Замки Вальдау, Нессельбек, Шаакен, старинная кирха и сыроварня «Шаакен Дорф» в одной поездке
Начало: На ул. Некрасова
«Кирха Хайлигенвальде — построена в 1344 году, но современный вид приобрела в 17 веке»
Расписание: в среду в 09:00
11 фев в 09:00
18 фев в 09:00
2100 ₽ за человека
Групповая
Волшебство южных окраин Калининграда: Правдинск и Железнодорожный (из Светлогорска)
Путешествие по средневековым городам, замкам и кирхам бывшей Восточной Пруссии
Начало: На ул. Некрасова
«Мы посетим храм Святого великомученика Георгия Победоносца — бывшую кирху Святого Георгия, стоящую у Мельничного пруда»
Расписание: в среду в 09:00
11 фев в 09:00
18 фев в 09:00
2100 ₽ за человека
- ССофия12 января 2026Экскурсия оказалась весьма приятной и не перегруженной. Видно, что экскурсоводы по‑настоящему увлечены историей родного края, рассказывали живо, увлеченно. Гвардейск приятно удивил.
- ААнна29 декабря 2025Всё отлично! Маршрут интересный и насыщенный, показывает связь времён и судеб. Экскурсовод приятный и компетентный специалист.
Впечатлил музей Старь богатейшей коллекцией вещиц.
- ММария8 декабря 2025Понравилась только экскурсия по замку Тапиау и экскурсовод Михаил, который её проводил бодро, интересно, с юмором. Все остальное - так
- ДДима5 декабря 2025Всё супер: и экскурсия, и гиды, и музеи, которые посетили.
- ТТатьяна9 ноября 2025Увлекательная экскурсия с великолепным гидом! Очень довольна! Спасибо огромное!
- ГГригорий20 октября 2025Интересная экскурсия. И замок Тапиау её яркое дополнение.
Поразила огромная коллекйия старины в одноименном музее.
- ЛЛариса1 октября 2025Очень увлекательная экскурсия, очень много интересного узнали, гид Наталья умница, все рассказала, показала, наверное, даже больше заявленного. Обязательно рекомендую!!!
- ЛЛюдмила29 сентября 2025Экскурсией довольна! Удобная доставка из Светлогорска в Калининград. Хороший автобус дальше нас возил по маршруту. Замечальный экскурсовод - приятный во всех отношениях человке, отлично подкованный по теме поездки.
- ММария18 сентября 2025Экскурсия оставила приятное впечатление. Был осмотр двух музеев (Тапиау и «Старь»), а также внешний осмотр кирхи и замка Вальдау. Порадовали организация и качество экскурсии, можно было свободно осматривать объекты и всё при этом слышать.
- ТТаисия5 сентября 2025Очень понравилась данная экскурсия, не смотря на большое количество народу в нашей экскурсии, всё прошло гладко, наш экскурсовод была женщина
