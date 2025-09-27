Участники мастер-класса познакомятся с древними даосскими техниками, которые помогут сбалансировать внутреннюю энергию и снять стресс. В программе: прогулка по таинственным холмам, дыхательные практики, обнимание вековых деревьев и цигун. Также вы получите гайд по женскому здоровью или эмоциональной гармонии. Подходит для всех, кто хочет улучшить своё самочувствие и научиться управлять энергией

Описание мастер-класса

Баланс стихий в энергетике организма влияет на настроение, мышление, эмоции и качество жизни. Я открою вам древние тайны и научу приёмам, которые помогут сбалансировать состояние и отпустить напряжение. Итак, в программе:

От бывшего пруда Мюлентайх мы поднимемся на опушку леса. По пути освоим дыхательные техники

Поговорим об императоре — романтике и садоводе, который ввёл зелёный налог и создал дендрарий под открытым небом

Обнимем вековые деревья. Вы узнаете, зачем это делать и какое дерево подойдёт вам сейчас. Выполним даосскую практику «Большое дерево»

Найдём активные точки на теле, которые станут для вас «аптечкой скорой помощи»

Я познакомлю вас с цигун и дам лёгкие, но эффективные практики на каждый день, которые будут подтягивать тело, укреплять иммунитет, омолаживать организм

А в подарок вы получите гайд по женскому здоровью или гайд по точкам для эмоциональной гармонии. У вас будет возможность вернуться к техникам, посмотреть, изучить и проделать необходимые практики самостоятельно.

Кому подойдёт программа

Всем. Особенно людям с хронической усталостью и тем, кто испытывает стресс. Упражнения лёгкие, подходят для людей с любым уровнем физической подготовки. Это моя авторская разработка, основанная на использования простых, но эффективных практик древних мудрецов.

