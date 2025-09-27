Участники мастер-класса познакомятся с древними даосскими техниками, которые помогут сбалансировать внутреннюю энергию и снять стресс.
В программе: прогулка по таинственным холмам, дыхательные практики, обнимание вековых деревьев и цигун. Также вы получите гайд по женскому здоровью или эмоциональной гармонии. Подходит для всех, кто хочет улучшить своё самочувствие и научиться управлять энергией
5 причин купить этот мастер-класс
- 🌿 Простые дыхательные практики
- 🌳 Обнимание вековых деревьев
- 🧘♂️ Лёгкие цигун упражнения
- 📚 Гайд по здоровью в подарок
- 🌄 Прогулка по таинственным холмам
Что можно увидеть
- Бывший пруд Мюлентайх
- Опушка леса
Описание мастер-класса
Баланс стихий в энергетике организма влияет на настроение, мышление, эмоции и качество жизни. Я открою вам древние тайны и научу приёмам, которые помогут сбалансировать состояние и отпустить напряжение. Итак, в программе:
- От бывшего пруда Мюлентайх мы поднимемся на опушку леса. По пути освоим дыхательные техники
- Поговорим об императоре — романтике и садоводе, который ввёл зелёный налог и создал дендрарий под открытым небом
- Обнимем вековые деревья. Вы узнаете, зачем это делать и какое дерево подойдёт вам сейчас. Выполним даосскую практику «Большое дерево»
- Найдём активные точки на теле, которые станут для вас «аптечкой скорой помощи»
- Я познакомлю вас с цигун и дам лёгкие, но эффективные практики на каждый день, которые будут подтягивать тело, укреплять иммунитет, омолаживать организм
- А в подарок вы получите гайд по женскому здоровью или гайд по точкам для эмоциональной гармонии. У вас будет возможность вернуться к техникам, посмотреть, изучить и проделать необходимые практики самостоятельно.
Кому подойдёт программа
Всем. Особенно людям с хронической усталостью и тем, кто испытывает стресс. Упражнения лёгкие, подходят для людей с любым уровнем физической подготовки. Это моя авторская разработка, основанная на использования простых, но эффективных практик древних мудрецов.
Организационные детали
- Программа ориентирована на взрослую аудиторию
- Продолжительность пешего маршрута — 30 минут, практики — 1,5 часа
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
во вторник в 08:00
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2555 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У озера Тихое
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 08:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Светлогорске
Провели экскурсии для 7496 туристов
Увлечённый историей и тайнами Пруссии, опытный и сертифицированный гид. Коренная жительница янтарного края, любящая свою профессию и постоянно изучающая тонкости и потаённые уголки своего региона. Вместе с опытной командой гидов с радостью проведём любую желаемую вами экскурсию. Постараемся сделать ваш отдых лучшим приключением сезона!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
27 сен 2025
Планируя свое посещение г. Светлогорска наткнулась на данную экскурсию. Прочитав описание, сразу решила, что мне это нужно👍 Наряду с небольшой обзорной информацией о г. Светлогорске экскурсоводом Ларисой давались практики по улучшению здоровья, а именно Цигун, очень много полезной информации, которой я обязательно буду пользоваться. Смело могу рекомендовать эту экскурсию тем, кто заботится о своем здоровье!!!
Дарья
7 сен 2025
Случайности не случайны. Так как я сама работаю с энергиями - увидев предложение на трипстер «практика Цигун» - незамедлительно решила попробовать. Не смотря на ранний подъем, уже в начале практики
Наталья
7 сен 2025
Рада, что встреча с практикой была в первый день отпуска и это позволило настроиться на здесь и сейчас, настроиться на отдых после напряжённых рабочих дней. Практики просто объясняются Ларисой и
И
Ирина
6 сен 2025
Очень рада что попала на данное занятие: открыла для себя новое направление для оздоровительных занятий - цигун, получила массу ценных и полезных знаний и советов от Ларисы по питанию и физической активности! В этот же день совершила прогулку на велосипеде по велодорожке Светлогорск-Зеленоградск. Записывайтесь, чтобы получить новый опыт!:)
О
Ольга
30 авг 2025
Спасибо большое Ларисе за практику, было очень интересно слушать и не менее интересно заниматься. После практики было приятное чувство лёгкости и заряд энергии на весь день! Уже повторяю некоторые практики дома!
Т
Татьяна
30 авг 2025
Великолепные практики для улучшения самочувствия и настроения. Проводила Лариса, она преподносит очень легко и интересно, щедро делится информацией для самостоятельных занятий, дает прочувствовать все движения и обьясняет куда надо особенно направлять внимание. Я получила неимоверный заряд энергии и положительных эмоций. Благодарю.
Мирослава
15 авг 2025
Как здорово, Лариса, что вы добавили на трипстер такое замечательное предложение-этот комплекс здоровья! За такую небольшую плату столько пользы. Заниматься утром на природе одно удовольствие и отличное начало дня ☺️ Всем рекомендую!
Н
Наталья
12 авг 2025
Очень познавательная практика и очень приятный инструктор Лариса! несмотря на дождь провела занятие под навесом, получилось прямо прекрасный уединенный урок, почти как фильме - дождь, озеро, две красивые женщины и цигун 👻
Н
Надежда
6 авг 2025
Прекрасная практика! В прекрасном месте! Спасибо мастеру Ларисе!!! После занятия почувствовала легкость и прилив энергии!!! Продолжаю практиковать уже дома. Спасибо за предоставленные материалы по цигун!!!
Л
Любовь
4 авг 2025
Лариса - прекрасный специалист и оптимистичный человек! Получили огромный заряд бодрости и внимания к себе! Рекомендуем всем, кто любит жизнь, людей и себя. Не бойтесь облачной погоды - практика состоится в любом случае - рядом с Тихим много тихих мест, в которых ментальные практики проникают в самую суть!
М
Марина
28 июл 2025
Очень приятная женщина, интересная практика, было полезно и даже весело. Спасибо большое за новый опыт.
Н
Наталья
25 июл 2025
Чисто случайно попала к Ларисе на практику, находясь в отпуске в Светлогорске. Большую часть жизни провожу на работе в постоянном стрессе и не всегда получается спокойно реагировать на негатив и
