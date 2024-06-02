1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца - путешествие к истокам янтаря
Погрузитесь в мир янтаря: от добычи до искусства, наслаждаясь красотой природы и историческими рассказами
Начало: В городе Светлогорск
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Личный мастер-класс по нейрографике у Балтийского моря
Прогулка по Светлогорску с коучем, нейрографика Пискарёва и рисунок мечты на берегу Балтийского моря. Узнайте, как реализовать свои идеи
Начало: На вокзале Светлогорска
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 000₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Светлогорске: впечатляющие кадры и незабываемые впечатления
Ваш шанс запечатлеть самые яркие моменты в Светлогорске. Позвольте городу стать идеальным фоном для ваших фотографий
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
9 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
На велосипеде - по побережью Светлогорска
Отправиться в путешествие сквозь века: от курорта до ледникового периода
Начало: У «Янтарь-холла»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 3 990₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр2 июня 2024Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по Дендропарку и пляжу. Во
- ЛЛюдмила3 мая 2024Спасибо Наталии за индивидуальный подход и комфортные условия при проведении экскурсии, учитывались наши пожелания и предлагались интересные варианты.
- ААнна30 апреля 2024Прогулка прошла замечательно! Успели и пройтись по городу с его уникальным шармом, и зайти за лучшим кофе в Светлогорске, и
- ЮЮлия29 апреля 2024Хочу оставить благодарность Ларисе за такой интересный формат экскурсии. Думаю, такой формат больше интересен девушкам, мы с подругой остались очень
- ЕЕлена27 апреля 2024Первый опыт нейропрактики. Очень интересно и необычно получилось. Рисование очень успокаивает и расслабляет, особенно с видом на море. Спасибо большое Ларисе за организацию и проведение экскурсии. Весь день хорошо спланирован и все было понятно и доступно.
- ММихаил1 июля 2023Спасибо громадное Наталье за интересную экскурсию с погружением в мир янтаря, прогулками по парку и побережью и легендами!
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Активности»
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