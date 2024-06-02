Активности – экскурсии в Светлогорске

Найдено 4 экскурсии в категории «Активности» в Светлогорске, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
32 отзыва
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца - путешествие к истокам янтаря
Погрузитесь в мир янтаря: от добычи до искусства, наслаждаясь красотой природы и историческими рассказами
Начало: В городе Светлогорск
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 800 за всё до 4 чел.
Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Личный мастер-класс по нейрографике у Балтийского моря
Прогулка по Светлогорску с коучем, нейрографика Пискарёва и рисунок мечты на берегу Балтийского моря. Узнайте, как реализовать свои идеи
Начало: На вокзале Светлогорска
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 6 чел.
Профессиональная фотосессия в Светлогорске
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Светлогорске: впечатляющие кадры и незабываемые впечатления
Ваш шанс запечатлеть самые яркие моменты в Светлогорске. Позвольте городу стать идеальным фоном для ваших фотографий
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
9 000 за всё до 2 чел.
На велосипеде - по побережью Светлогорска
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
На велосипеде - по побережью Светлогорска
Отправиться в путешествие сквозь века: от курорта до ледникового периода
Начало: У «Янтарь-холла»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 3 990 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по Дендропарку и пляжу. Во
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    время экскурсии Наталья рассказала нам интересные факты и легенды о Янтаре, пофотографировала нас и посоветовала хороший ресторан для обеда. Все было хорошо, спасибо! Отдельно хотел бы упомянуть Галину Иосифовну, которая вела экскурсию по музею Янтаря! Она уже 49 лет работает на Янтарном комбинате и невероятно душевно и познавательно рассказывает о родном Комбинате.

    Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись поНаталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись поНаталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись поНаталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись поНаталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по
  • Л
    Людмила
    3 мая 2024
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Спасибо Наталии за индивидуальный подход и комфортные условия при проведении экскурсии, учитывались наши пожелания и предлагались интересные варианты.
  • А
    Анна
    30 апреля 2024
    Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
    Прогулка прошла замечательно! Успели и пройтись по городу с его уникальным шармом, и зайти за лучшим кофе в Светлогорске, и
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    собственно порисовать нейрографику с видом на сакуру и море. Лариса охотно отвечает на вопросы по обеим частям экскурсии и может хорошо вас сфотографировать) Спасибо!

    Прогулка прошла замечательно! Успели и пройтись по городу с его уникальным шармом, и зайти за лучшимПрогулка прошла замечательно! Успели и пройтись по городу с его уникальным шармом, и зайти за лучшимПрогулка прошла замечательно! Успели и пройтись по городу с его уникальным шармом, и зайти за лучшимПрогулка прошла замечательно! Успели и пройтись по городу с его уникальным шармом, и зайти за лучшимПрогулка прошла замечательно! Успели и пройтись по городу с его уникальным шармом, и зайти за лучшимПрогулка прошла замечательно! Успели и пройтись по городу с его уникальным шармом, и зайти за лучшимПрогулка прошла замечательно! Успели и пройтись по городу с его уникальным шармом, и зайти за лучшимПрогулка прошла замечательно! Успели и пройтись по городу с его уникальным шармом, и зайти за лучшим
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
    Хочу оставить благодарность Ларисе за такой интересный формат экскурсии. Думаю, такой формат больше интересен девушкам, мы с подругой остались очень
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    довольны. Информация про город Светлогорск, прекрасная прогулка по красивейшим местам, факты из истории этих мест, а далее прямо на берегу моря, с медитативным видом мы сели рисовать и работать со своими целями и желаниями. Лариса подробно объясняла, что и зачем мы делаем, какие вопросы себе лучше задавать, что означает каждый этап, и как работает нейрографика в целом. Девчата, и может и ребята😀, мы рекомендуем 👍🏻

    Хочу оставить благодарность Ларисе за такой интересный формат экскурсии. Думаю, такой формат больше интересен девушкам, мыХочу оставить благодарность Ларисе за такой интересный формат экскурсии. Думаю, такой формат больше интересен девушкам, мы
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
    Первый опыт нейропрактики. Очень интересно и необычно получилось. Рисование очень успокаивает и расслабляет, особенно с видом на море. Спасибо большое Ларисе за организацию и проведение экскурсии. Весь день хорошо спланирован и все было понятно и доступно.
    Первый опыт нейропрактики. Очень интересно и необычно получилось. Рисование очень успокаивает и расслабляет, особенно с видом
  • М
    Михаил
    1 июля 2023
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Спасибо громадное Наталье за интересную экскурсию с погружением в мир янтаря, прогулками по парку и побережью и легендами!

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
  2. Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
  3. Профессиональная фотосессия в Светлогорске
  4. На велосипеде - по побережью Светлогорска
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Водонапорная башня
  7. Охотничий домик
  8. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июне 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Активности" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 12 800. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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