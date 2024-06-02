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довольны. Информация про город Светлогорск, прекрасная прогулка по красивейшим местам, факты из истории этих мест, а далее прямо на берегу моря, с медитативным видом мы сели рисовать и работать со своими целями и желаниями. Лариса подробно объясняла, что и зачем мы делаем, какие вопросы себе лучше задавать, что означает каждый этап, и как работает нейрографика в целом. Девчата, и может и ребята😀, мы рекомендуем 👍🏻