Уникальный опыт – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Светлогорске, цены от 1888 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
Пешая
2 часа
12 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
Мини-ретрит в Светлогорске для тех, кто устал, - без отрыва от реальности
Начало: У озера Тихое
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 12:00, во вторник в 08:00
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
1888 ₽ за человека
Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
На сказочной набережной Светлогорска создать рисунок, который поможет добиваться целей
Начало: На вокзале Светлогорска
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
от 3888 ₽ за человека
Светлогорск - маленькая Швейцария
Пешая
2 часа
-
10%
204 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Светлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: У «Макета средневекового Кёнигсберга»
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
6030 ₽6700 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    27 сентября 2025
    Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
    Планируя свое посещение г. Светлогорска наткнулась на данную экскурсию. Прочитав описание, сразу решила, что мне это нужно👍 Наряду с небольшой
    читать дальше

    обзорной информацией о г. Светлогорске экскурсоводом Ларисой давались практики по улучшению здоровья, а именно Цигун, очень много полезной информации, которой я обязательно буду пользоваться. Смело могу рекомендовать эту экскурсию тем, кто заботится о своем здоровье!!!

  • Д
    Дарья
    13 сентября 2025
    Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
    Рисовала нейрографику. Для меня больше получилось как уйти в творчество, когда просто растворяешься в процессе рисования с красивым видом. Сложно
    читать дальше

    было запомнить все линии (а это важно), какую я вела и что означает.
    У меня рисунок получился не очень (но думаю не это важно). По мне - 2 часа на это мало, это с учетом что я одна была, то есть получилось индивидуальное занятие. Как проходит в группах - не знаю.
    В целом рекомендую

  • Д
    Дарья
    7 сентября 2025
    Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
    Случайности не случайны. Так как я сама работаю с энергиями - увидев предложение на трипстер «практика Цигун» - незамедлительно решила
    читать дальше

    попробовать. Не смотря на ранний подъем, уже в начале практики я оживилась, проснулась и взбодрилась. Лариса очень подробно все рассказывает, показывает, дает рекомендации как и что использовать в повседневной жизни. На протяжении дня ощущалась легкость и расслабленность в теле и в голове (не было 100500 мыслей). Мне повезло, так как у меня была индивидуальная практика по цене групповой! Очень рекомендую попробовать практику Цигун с Ларисой. Вы не пожалеете! 💜

    Случайности не случайны. Так как я сама работаю с энергиями - увидев предложение на трипстер «практика Цигун» - незамедлительно решила
  • Н
    Наталья
    7 сентября 2025
    Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
    Рада, что встреча с практикой была в первый день отпуска и это позволило настроиться на здесь и сейчас, настроиться на
    читать дальше

    отдых после напряжённых рабочих дней. Практики просто объясняются Ларисой и их легко можно встроить в повседневную жизнь. Практики дают заряд радости и спокойствия, и это очень актуально сейчас, в осенний период. Очень рады были с пользой о своём здоровье позаниматься в прекрасном месте.

    Рада, что встреча с практикой была в первый день отпуска и это позволило настроиться на здесь и сейчас, настроиться на
  • И
    Ирина
    6 сентября 2025
    Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
    Очень рада что попала на данное занятие: открыла для себя новое направление для оздоровительных занятий - цигун, получила массу ценных
    читать дальше

    и полезных знаний и советов от Ларисы по питанию и физической активности! В этот же день совершила прогулку на велосипеде по велодорожке Светлогорск-Зеленоградск. Записывайтесь, чтобы получить новый опыт!:)

    Очень рада что попала на данное занятие: открыла для себя новое направление для оздоровительных занятий - цигун, получила массу ценных
  • Н
    Наталья
    6 сентября 2025
    Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
    Занятие проходило в красивом и уютном месте, с прекрасным видом на море. Все оказалось очень просто и это удивительно, как
    читать дальше

    за небольшое время можно глубинно поработать со своими запросами. Результаты были удивительными: интересные осознания, инсайты, которые многое проясняют. Лариса очень тонко чувствующий человек и очень интересный собеседник. Даже если вы уже знакомы с нейрографикой, Лариса предложит вам интересные и неожиданные решения, помогая идти к цели. Очень рекомендую всем!

    Занятие проходило в красивом и уютном месте, с прекрасным видом на море. Все оказалось очень просто и это удивительно, как
  • О
    Ольга
    30 августа 2025
    Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
    Спасибо большое Ларисе за практику, было очень интересно слушать и не менее интересно заниматься. После практики было приятное чувство лёгкости и заряд энергии на весь день! Уже повторяю некоторые практики дома!
    Спасибо большое Ларисе за практику, было очень интересно слушать и не менее интересно заниматься. После практики
  • Т
    Татьяна
    30 августа 2025
    Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
    Великолепные практики для улучшения самочувствия и настроения. Проводила Лариса, она преподносит очень легко и интересно, щедро делится информацией для самостоятельных
    читать дальше

    занятий, дает прочувствовать все движения и обьясняет куда надо особенно направлять внимание. Я получила неимоверный заряд энергии и положительных эмоций. Благодарю.

    Великолепные практики для улучшения самочувствия и настроения. Проводила Лариса, она преподносит очень легко и интересно, щедро делится информацией для самостоятельных
  • О
    Ольга
    23 августа 2025
    Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
    Лариса классная! Заранее узнала про запрос и мой опыт, на основе этого подготовила алгоритм работы со мной по моему запросу,
    читать дальше

    это круто и приятен такой подход. Рисовали в красивом месте у моря, атмосфера вдохновляющая) Лариса мягко направляла в процессе, получилось очень мощно! Крайне рекомендую, если хочется чего-то эдакого в поездке, с удовольствием и пользой 👍🏻❤️

    Лариса классная! Заранее узнала про запрос и мой опыт, на основе этого подготовила алгоритм работы со мной по моему запросу,
  • М
    Мирослава
    15 августа 2025
    Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
    Как здорово, Лариса, что вы добавили на трипстер такое замечательное предложение-этот комплекс здоровья! За такую небольшую плату столько пользы. Заниматься утром на природе одно удовольствие и отличное начало дня ☺️ Всем рекомендую!
  • С
    Светлана
    12 августа 2025
    Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
    Сегодня с дочкой 11 лет ходили на нейропрактику, маршрут был построен с учетом наших пожеланий. прекрасно провели время, вдохновились. Глубокая практика решения задач, объясняется Ларисой доступно и рисовать было легко!
    Сегодня с дочкой 11 лет ходили на нейропрактику, маршрут был построен с учетом наших пожеланий. прекрасно
  • Н
    Наталья
    12 августа 2025
    Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
    Очень познавательная практика и очень приятный инструктор Лариса! несмотря на дождь провела занятие под навесом, получилось прямо прекрасный уединенный урок, почти как фильме - дождь, озеро, две красивые женщины и цигун 👻
  • г
    галина
    9 августа 2025
    Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
    Для меня нейропрактика была новинкой. Да, я слышала, что есть такое, но сама не пробовала. Лариса предварительно обговорила со мной
    читать дальше

    мои проблемы и цели. Исходя из этого была составлена программа. Я услышала много советов, вариантов решения тех или иных проблем. Лариса - интересный собеседник и разказчик, время пролетело незаметно. Рекомендую!

    Для меня нейропрактика была новинкой. Да, я слышала, что есть такое, но сама не пробовала. Лариса предварительно обговорила со мной
  • Н
    Надежда
    6 августа 2025
    Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
    Прекрасная практика! В прекрасном месте! Спасибо мастеру Ларисе!!! После занятия почувствовала легкость и прилив энергии!!! Продолжаю практиковать уже дома. Спасибо за предоставленные материалы по цигун!!!
    Прекрасная практика! В прекрасном месте! Спасибо мастеру Ларисе!!! После занятия почувствовала легкость и прилив энергии!!! Продолжаю
  • Л
    Любовь
    4 августа 2025
    Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
    Лариса - прекрасный специалист и оптимистичный человек! Получили огромный заряд бодрости и внимания к себе! Рекомендуем всем, кто любит жизнь,
    читать дальше

    людей и себя. Не бойтесь облачной погоды - практика состоится в любом случае - рядом с Тихим много тихих мест, в которых ментальные практики проникают в самую суть!

    Лариса - прекрасный специалист и оптимистичный человек! Получили огромный заряд бодрости и внимания к себе! Рекомендуем всем, кто любит жизнь,
  • Н
    Наталья
    3 августа 2025
    Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
    Лариса потрясающий рассказчик. Очень зашла нейропрактика, понравился процесс, очень гормонизирует состояние! Мы были вместе с дочкой 15 лет, ей тоже было интересно. Лариса очень просто и понятно рассказала как эту практику можно использовать самостоятельно. Однозначно рекомендую, совместите приятное с полезным!
  • М
    Марина
    28 июля 2025
    Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
    Очень приятная женщина, интересная практика, было полезно и даже весело. Спасибо большое за новый опыт.
    Очень приятная женщина, интересная практика, было полезно и даже весело. Спасибо большое за новый опыт.
  • Н
    Наталья
    25 июля 2025
    Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
    Чисто случайно попала к Ларисе на практику, находясь в отпуске в Светлогорске. Большую часть жизни провожу на работе в постоянном
    читать дальше

    стрессе и не всегда получается спокойно реагировать на негатив и разделять личное и рабочее время. Лариса показала вполне доступные для любой женщины упражнения, при помощи которых можно снимать стресс, восстановить женское здоровье. Удобен формат практики - в лесу у озера Тихое, где никто не мешает, не отвлекает, повторяла упражнения за Ларисой. Девочки, если будет возможность - очень советую записаться на практику, после занятия и общения с Ларисой чувствую себя легко и на позитиве. Буду продолжать занятия дома самостоятельно. Ларисе большое спасибо!

  • И
    Ирина
    8 февраля 2025
    Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
    Специфическая экскурсия для посвященных.
  • Н
    Наталья
    24 августа 2024
    Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
    Необычно, интересно. Лариса хороший собеседник и практик. Провела нас по тем улочкам Светлогорска, по которым мы не ходили. Познакомила с историей нейропрактики. И вообще сама нейропрактика впечатлила. Захотелось узнать эту тему глубже. Спасибо.
    Необычно, интересно. Лариса хороший собеседник и практик. Провела нас по тем улочкам Светлогорска, по которым мы не ходили. Познакомила с историей нейропрактики. И вообще сама нейропрактика впечатлила. Захотелось узнать эту тему глубже. Спасибо.

