2.5 часа
Индивидуальная
Личный мастер-класс по нейрографике у Балтийского моря
Прогулка по Светлогорску с коучем, нейрографика Пискарёва и рисунок мечты на берегу Балтийского моря. Узнайте, как реализовать свои идеи
Начало: На вокзале Светлогорска
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от 3 500₽ за человека
скидка
0%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
На велосипеде - по побережью Светлогорска: история и природа
Индивидуальная велосипедная экскурсия по побережью Светлогорска. Узнайте историю курортов, насладитесь видами и свежим воздухом, найдите следы древних культур
Начало: У «Янтарь-холла»
Сегодня в 13:00
13 авг в 14:00
89908 990₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Светлогорске: театрально-музыкальная постановка
Погрузитесь в атмосферу гениальной музыки Моцарта в средневековом замке Шаакен. Вживую зазвучат скрипки и виолончели, а вечер завершится фаер-шоу и фуршетом
Начало: В районе ул. Ленина
17 авг в 17:00
23 авг в 17:00
3 500₽ за человека
10 часов
Групповая
Из Светлогорска - в край императорских угодий
Увидеть «Лес Генриха», посёлок Знаменск и монастырь с парком птиц
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник в 08:00
13 авг в 08:00
20 авг в 08:00
3 000₽ за человека
4 часа
Групповая
Из Светлогорска - в Калининград. Тайны подземного Кёнигсберга
Прикоснуться к мистической стороне Калининграда и легендам о подземном Кёнигсберге
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник в 08:00
19 авг в 08:00
26 авг в 08:00
2 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 августа 2024Всё о-очень душевно. Оправдало мои ожидания от этой встречи. Почти то, что я и хотела. Лариса спокойная, внимательная, понимающая. Мне было супер комфортно с ней! Спасибо огромное! 🥰
- ЕЕлена26 июля 2024Однозначно рекомендую! Очень душевная прогулка по городу Светлогорск, Лариса с такой любовью и теплом рассказывает о свои городе, невозможно не
- ООльга25 июля 2024Была на экскурсии «Нарисуй мечту к моря» с Ларисой. Перед началом экскурсии я в шутку предупредила, что я путешественница по
- ВВиктория17 июля 2024Уникальное мероприятие! Мьюзикл - шикарен. Экскурсия по останкам замка - великолепная. Организовано так, что гости друг другу не мешают. Трансфер
- ООльга10 июля 2024Экскурсия, которую приготовила для нас Людмила, произвела неизгладимое впечатление! Понравилась сама идея, экскурсии на велосипеде. Понравился маршрут и объекты достопримечательностей этого района. Людмила прекрасный рассказчик и профессионал!
- ЕЕвгений27 июня 2024Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸
- ННаталья26 июня 2024Экскурсия очень понравилась, необычный формат! Хотели прокатиться на великах по знаменитой велотропе Светлогорск-Зеленоградск, а получили поездку с интересными историями, пикником
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Нескучные экскурсии»
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