Нескучные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Светлогорске, цены от 2 100 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
Пешая
14 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
Личный мастер-класс по нейрографике у Балтийского моря
Прогулка по Светлогорску с коучем, нейрографика Пискарёва и рисунок мечты на берегу Балтийского моря. Узнайте, как реализовать свои идеи
Начало: На вокзале Светлогорска
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от 3 500 за человека
На велосипеде - по побережью Светлогорска
На велосипеде
скидка
0%
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
На велосипеде - по побережью Светлогорска: история и природа
Индивидуальная велосипедная экскурсия по побережью Светлогорска. Узнайте историю курортов, насладитесь видами и свежим воздухом, найдите следы древних культур
Начало: У «Янтарь-холла»
Сегодня в 13:00
13 авг в 14:00
89908 990 за всё до 4 чел.
Рок-опера «Моцарт» в замке Шаакен
На автобусе
3 отзыва
5 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Светлогорске: театрально-музыкальная постановка
Погрузитесь в атмосферу гениальной музыки Моцарта в средневековом замке Шаакен. Вживую зазвучат скрипки и виолончели, а вечер завершится фаер-шоу и фуршетом
Начало: В районе ул. Ленина
17 авг в 17:00
23 авг в 17:00
3 500 за человека
Из Светлогорска - в край императорских угодий
На автобусе
10 часов
Групповая
Из Светлогорска - в край императорских угодий
Увидеть «Лес Генриха», посёлок Знаменск и монастырь с парком птиц
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник в 08:00
13 авг в 08:00
20 авг в 08:00
3 000 за человека
Из Светлогорска - в Калининград. Тайны подземного Кёнигсберга
На автобусе
4 часа
Групповая
Из Светлогорска - в Калининград. Тайны подземного Кёнигсберга
Прикоснуться к мистической стороне Калининграда и легендам о подземном Кёнигсберге
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник в 08:00
19 авг в 08:00
26 авг в 08:00
2 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 августа 2024
    Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
    Всё о-очень душевно. Оправдало мои ожидания от этой встречи. Почти то, что я и хотела. Лариса спокойная, внимательная, понимающая. Мне было супер комфортно с ней! Спасибо огромное! 🥰
    Всё о-очень душевно. Оправдало мои ожидания от этой встречи. Почти то, что я и хотела
  • Е
    Елена
    26 июля 2024
    Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
    Однозначно рекомендую! Очень душевная прогулка по городу Светлогорск, Лариса с такой любовью и теплом рассказывает о свои городе, невозможно не
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    влюбиться в эти улочки, домики… Нейрографика прошла душевно, в красивом кафе, мы пробовали рисовать, но о многих нюансах не знали. Лариса очень легко дает рекомендации, советы как и что, и почему это работет💕 Правда работает!

    Однозначно рекомендую! Очень душевная прогулка по городу Светлогорск, Лариса с такой любовью и теплом рассказывает оОднозначно рекомендую! Очень душевная прогулка по городу Светлогорск, Лариса с такой любовью и теплом рассказывает оОднозначно рекомендую! Очень душевная прогулка по городу Светлогорск, Лариса с такой любовью и теплом рассказывает оОднозначно рекомендую! Очень душевная прогулка по городу Светлогорск, Лариса с такой любовью и теплом рассказывает оОднозначно рекомендую! Очень душевная прогулка по городу Светлогорск, Лариса с такой любовью и теплом рассказывает о
  • О
    Ольга
    25 июля 2024
    Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
    Была на экскурсии «Нарисуй мечту к моря» с Ларисой. Перед началом экскурсии я в шутку предупредила, что я путешественница по
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    Светлогорску уже не первого уровня. И Лариса умудрилась провести меня по таким местам и уютным уголкам города, где я до этого не была. Чудесная рассказчица. Поведала мне факты, о которых я не слышала ранее. Сама являясь специалистом нейрографики, я узнала много нового и интересного, нарисовала неизвестный мне до этого алгоритм. Который мне очень понравился. Во время сеанса Лариса деликатно меня вела и мне открылись, до этого совсем непонятные мне, переживания. Запущен процесс переоценки моих взглядов на некоторые вещи. Буду работать и дальше над темой. Спасибо большое за прекрасно проведенное время с огромной пользой для меня.

    Была на экскурсии «Нарисуй мечту к моря» с Ларисой. Перед началом экскурсии я в шутку предупредила
  • В
    Виктория
    17 июля 2024
    Рок-опера «Моцарт» в замке Шаакен
    Уникальное мероприятие! Мьюзикл - шикарен. Экскурсия по останкам замка - великолепная. Организовано так, что гости друг другу не мешают. Трансфер
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    организован идеально. Всё мероприятие направлено на отдых и Релакс. Я получила огромное удовольствие. С детьми тоже можно: во время представления можно ходить. Если Вы любите нескучные мероприятия в отпуске - то сюда рекомендую вам съездить обязательно.

    Уникальное мероприятие! Мьюзикл - шикарен. Экскурсия по останкам замка - великолепная. Организовано так, что гости другУникальное мероприятие! Мьюзикл - шикарен. Экскурсия по останкам замка - великолепная. Организовано так, что гости другУникальное мероприятие! Мьюзикл - шикарен. Экскурсия по останкам замка - великолепная. Организовано так, что гости друг
  • О
    Ольга
    10 июля 2024
    На велосипеде - по побережью Светлогорска
    Экскурсия, которую приготовила для нас Людмила, произвела неизгладимое впечатление! Понравилась сама идея, экскурсии на велосипеде. Понравился маршрут и объекты достопримечательностей этого района. Людмила прекрасный рассказчик и профессионал!
  • Е
    Евгений
    27 июня 2024
    На велосипеде - по побережью Светлогорска
    Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸
    Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸
  • Н
    Наталья
    26 июня 2024
    На велосипеде - по побережью Светлогорска
    Экскурсия очень понравилась, необычный формат! Хотели прокатиться на великах по знаменитой велотропе Светлогорск-Зеленоградск, а получили поездку с интересными историями, пикником
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    на пляже, поисками янтаря и окаменелых останков древних существ😅 В итоге отлично проведённый день с пользой для здоровья и ума👌 Рекомендую 💯

    Экскурсия очень понравилась, необычный формат! Хотели прокатиться на великах по знаменитой велотропе Светлогорск-Зеленоградск, а получили поездкуЭкскурсия очень понравилась, необычный формат! Хотели прокатиться на великах по знаменитой велотропе Светлогорск-Зеленоградск, а получили поездку

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Нейропрактика «Нарисуй мечту у моря» с помогающим коучем
  2. На велосипеде - по побережью Светлогорска
  3. Рок-опера «Моцарт» в замке Шаакен
  4. Из Светлогорска - в край императорских угодий
  5. Из Светлогорска - в Калининград. Тайны подземного Кёнигсберга
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Солнечные часы «Зодиак»
  5. Озеро Тихое
  6. Охотничий домик
  7. Водонапорная башня
  8. Балтийская коса
  9. Замок Шаакен
  10. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в августе 2024
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