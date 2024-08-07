читать дальше

Светлогорску уже не первого уровня. И Лариса умудрилась провести меня по таким местам и уютным уголкам города, где я до этого не была. Чудесная рассказчица. Поведала мне факты, о которых я не слышала ранее. Сама являясь специалистом нейрографики, я узнала много нового и интересного, нарисовала неизвестный мне до этого алгоритм. Который мне очень понравился. Во время сеанса Лариса деликатно меня вела и мне открылись, до этого совсем непонятные мне, переживания. Запущен процесс переоценки моих взглядов на некоторые вещи. Буду работать и дальше над темой. Спасибо большое за прекрасно проведенное время с огромной пользой для меня.