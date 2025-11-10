Когда-то неприступный Пиллау, ныне Балтийск, хранит истории, от которых замирает сердце. Каждая волна шепчет о Тевтонском ордене, каждый камень крепости помнит шаги Петра I. В поездке из Светлогорска откроется город-легенда,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические крепости
- 🗺️ Уникальные маршруты
- 🌊 Прекрасные виды Балтики
- 🕰️ Погружение в историю
- 🔍 Тайны и легенды
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Крепость Пиллау
- Ангары Люфтваффе
- Балтийский маяк
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Крепость Пиллау — цитадель 17 века, построенную по проекту, который лично утверждал шведский король Густав II Адольф. Здесь каждый бастион — свидетель жестоких войн и последующих перемирий.
- Ангары Люфтваффе на Балтийской косе — огромные бетонные «улитки», в которых нацисты испытывали первые реактивные самолёты. До сих пор не утихают споры: не здесь ли была спрятана Янтарная комната?
- Балтийский маяк — один из старейших в России, более 120 лет освещающий путь морякам. С первых своих дней он работал на электричестве, — что по тем временам казалось фантастикой.
Вы узнаете:
- Как на этой земле заключали союзы кельты, готы и викинги.
- Чем была крепость Пиллау — и почему она столько лет оставалась неприступной.
- Как торговали янтарём ганзейские купцы и гремели пушки в Тридцатилетнюю войну.
- Что скрывают подземелья и бетонные руины Третьего рейха на Балтийской косе.
- Где звонили колокола кирхи, построенной для русских послов.
- Как выглядела Русская дамба — с памятником Петру I, смотрящему в сторону моря.
- Какие страницы истории открывает музей Балтийского флота, разместившийся в здании старинного суда.
Организационные детали
- Входные билеты в крепость Пиллау оплачиваются дополнительно.
- Начать или завершить экскурсию возможно в Светлогорске, Калининграде, Зеленоградске или Янтарном — просто заранее напишите о своих пожеланиях в личных сообщениях.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Светлогорске
Провели экскурсии для 13143 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области.
