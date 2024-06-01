Экскурсии в Балтийск из Светлогорска

Найдено 3 экскурсии в категории «Балтийск» в Светлогорске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
17 отзывов
Военные тайны Балтийска и архитектурное наследие Пиллау
Погрузитесь в уникальную историю Балтийска, исследуя его крепости, маяки и музей Балтийского флота
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
10 555 за всё до 3 чел.
Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
Погрузитесь в атмосферу Балтийска, самого западного города России. Узнайте о его истории, культурных пересечениях и уникальных природных заповедниках
Начало: На ж/д вокзале Светлогорск 2
20 июня в 09:30
21 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - из Светлогорска на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Балтийск и Балтийская коса - из Светлогорска на автобусе
Посетить город-порт, ещё недавно закрытый для посещения, и Балтийскую косу
Начало: На ж/д вокзале Светлогорска
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
    Очень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. Помимо того, что мы узнали
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    много интересного, мы смогли сделать красивые фотографии среди цветущих люпинов и маков. Самое яркое впечатление - это поиски Янтаря. И отдельное Спасибо за красивые виды Филенской бухты. В нашей памяти останутся яркие воспоминания - Спасибо!

    Очень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. ПомимоОчень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. ПомимоОчень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. ПомимоОчень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. ПомимоОчень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. Помимо
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
    Провели замечательный день в Балтийске с экскурсоводом Сергеем. Профессионал, глубокие знания истории и не только города, интересный рассказчик и собеседник. Узнали очень многое, находимся под впечатлением от увиденного и услышанного. Организация встречи - все четко. Огромное спасибо и процветания!
  • Н
    Наталия
    24 мая 2024
    Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
    Очень интересная получилась экскурсия! Огромное спасибо нашему гиду, Ларисе! Эрудит с прекрасным чувством юмора и огромным багажом специальных знаний, а ещё и человек прекрасный: добрый и отзывчивый! Осталось ощущение, что побывали в гостях у хороших друзей!
  • Е
    Екатерина
    12 декабря 2022
    Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
    Хорошая экскурсия, очень красивые места успели посетить. По дороге Наталия рассказывала историю Балтийска, правда когда приезжали на места мы все
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    время торопились, чтобы все успеть, это немного отвлекало, но всё равно было интересно) Ещё Наталья возит на другие экскурсии, в конце поездки она поделилась интересными фактами о янтаре, что его можно использовать, не только, как украшение, а как различные препараты (ещё и приобрести, если они есть в наличии).

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  • А
    Алена
    18 сентября 2022
    Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
    Наталья замечательная женщина и потрясающий организатор! Такую сложную и неоднозначную экскурсию преподнесла для всех членов семьи, включая детей просто на
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    отлично! Наталья просто шикарно ладит с юными путешественниками! Дети были от неё в восторге! Очень образованная, многоплановая и всесторонне-развитая женщина, прекрасный гид! Огромное человеческое спасибо за отдых! Наталья, вы лучшая!

  • С
    Светлана
    8 августа 2022
    Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
    Наталия отличный экскурсовод, тактичный и приятный человек. Хорошо ведет авто, Отличается стройностью подачи материала и глубиной исторических знаний. Время, проведенное с Наташей пролетает весело и незаметно, очень приятное впечатление. Всем советую данную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Балтийск»

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Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июне 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Балтийск" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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