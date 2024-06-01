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время торопились, чтобы все успеть, это немного отвлекало, но всё равно было интересно) Ещё Наталья возит на другие экскурсии, в конце поездки она поделилась интересными фактами о янтаре, что его можно использовать, не только, как украшение, а как различные препараты (ещё и приобрести, если они есть в наличии).