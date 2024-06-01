1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Военные тайны Балтийска и архитектурное наследие Пиллау
Погрузитесь в уникальную историю Балтийска, исследуя его крепости, маяки и музей Балтийского флота
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
10 555₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
Погрузитесь в атмосферу Балтийска, самого западного города России. Узнайте о его истории, культурных пересечениях и уникальных природных заповедниках
Начало: На ж/д вокзале Светлогорск 2
20 июня в 09:30
21 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Балтийск и Балтийская коса - из Светлогорска на автобусе
Посетить город-порт, ещё недавно закрытый для посещения, и Балтийскую косу
Начало: На ж/д вокзале Светлогорска
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина1 июня 2024Очень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. Помимо того, что мы узнали
- ТТатьяна31 мая 2024Провели замечательный день в Балтийске с экскурсоводом Сергеем. Профессионал, глубокие знания истории и не только города, интересный рассказчик и собеседник. Узнали очень многое, находимся под впечатлением от увиденного и услышанного. Организация встречи - все четко. Огромное спасибо и процветания!
- ННаталия24 мая 2024Очень интересная получилась экскурсия! Огромное спасибо нашему гиду, Ларисе! Эрудит с прекрасным чувством юмора и огромным багажом специальных знаний, а ещё и человек прекрасный: добрый и отзывчивый! Осталось ощущение, что побывали в гостях у хороших друзей!
- ЕЕкатерина12 декабря 2022Хорошая экскурсия, очень красивые места успели посетить. По дороге Наталия рассказывала историю Балтийска, правда когда приезжали на места мы все
- ААлена18 сентября 2022Наталья замечательная женщина и потрясающий организатор! Такую сложную и неоднозначную экскурсию преподнесла для всех членов семьи, включая детей просто на
- ССветлана8 августа 2022Наталия отличный экскурсовод, тактичный и приятный человек. Хорошо ведет авто, Отличается стройностью подачи материала и глубиной исторических знаний. Время, проведенное с Наташей пролетает весело и незаметно, очень приятное впечатление. Всем советую данную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Балтийск»
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